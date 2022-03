¿El autosabotaje le impide tener éxito? 8 maneras de dejar de fumar hoy.

El autosabotaje es un patrón insidioso que repites consciente o inconscientemente, impidiéndote alcanzar tus objetivos . Dicta sus acciones y comportamientos (o la falta de ellos) y se convierte en parte de la lente a través de la cual ve el mundo, creando una profecía autocumplida que se interpone en el camino del éxito. Comprender el autosabotaje es el primer paso para detenerlo y recuperar el control de su vida.

El autosabotaje y la autoestima están íntimamente relacionados, como dos caras de una misma moneda. Los comportamientos contraproducentes a menudo indican que no te valoras lo suficiente como para sentir que mereces el éxito o la felicidad. Del mismo modo, el diálogo interno negativo afecta su autoestima, lo que permite que florezcan los comportamientos de autosabotaje y dañen su salud mental en general. Durante una década de experiencia profesional en el campo de la salud mental, he notado que la baja autoestima a menudo se presenta junto con problemas de salud mental.

Cómo el autosabotaje afecta los éxitos y los fracasos

El autosabotaje protege tu ser interior, que secretamente teme ser poderoso. Es posible que tema el éxito porque cree que cambiará muchas cosas en su vida. Tal vez sientas que el éxito requerirá un enorme esfuerzo de tu parte o que tendrás que lidiar con algo que te incomoda. Puede haber muchas razones, y tienes que reflexionar sobre cuáles podrían ser para ti. Otro comentario común que escucho es: "Ya estoy estresado. Más responsabilidad y promoción significa que estaré más estresado y no quiero eso". Por supuesto, esto a menudo se desarrolla inconscientemente en tu mente; probablemente nunca te diste cuenta o lo dijiste en voz alta.

Si te sientes muy cómodo, la posibilidad de perder esa comodidad puede asustarte; A las personas que tienen miedo al fracaso a menudo les resulta difícil tomar riesgos. Evitan situaciones que conllevan la más mínima posibilidad de fracaso. Es posible que tenga miedo de fallar porque demostrará a las personas que dijeron que no llegaría a nada correcto. El miedo al fracaso también está estrechamente relacionado con el perfeccionismo (la procrastinación y el perfeccionismo son dos caras de la misma moneda). No puedes deshacerte de tu perfeccionismo, pero puedes aprender a lidiar con él.

Cómo se manifiesta el autosabotaje en tu vida

El autosabotaje se manifiesta en tu vida de diversas maneras. Estos son algunos de los más comunes que he visto con mis clientes:

Procrastinación .

Crítica interior .

Cambiando la culpa lejos de ti mismo.

Creencias autolimitantes.

Cómo superar las conductas de autosabotaje

1. Desafía tus excusas

Presta mucha atención a las excusas que se te ocurren cuando fallas o no logras tus objetivos. Por lo general, inventa excusas para sobrellevar el dolor del fracaso.

2. Deja de alimentar tus miedos

Los miedos no desaparecen haciéndolos a un lado o fingiendo que no existen; solo se fortalecen cuando se dejan desatendidos. En su lugar, desafíe sus miedos para ver si son reales o no, luego tome medidas para reducirlos cuando sea posible.

3. Obtenga una segunda opinión

Obtenga una opinión objetiva sobre usted y sus capacidades de alguien en quien confíe y respete. Es muy fácil perder la perspectiva cuando estás demasiado cerca del problema. Es posible que ni siquiera sepa que tiene un problema porque se ha acostumbrado tanto a cómo son las cosas.

4. Aprende de tus errores

Puede que seas la única persona que piensa que eres un desastre, pero no estás solo si sientes eso por ti mismo. Todo el mundo comete errores de vez en cuando. Lo importante es aprender de ellos en lugar de enterrarlos o insistir demasiado en ellos después de hacerlos.

5. Conoce tus límites

Evite asumir demasiadas cosas a la vez que están fuera de su control, capacidades o capacidad de manejar. Está bien perseguir varios objetivos, pero no se proponga el fracaso mordiendo más de lo que puede masticar. Nadie es perfecto, así que conozca sus límites y trate de mantenerse dentro de ellos.

6. Controla tu negatividad

Las personas que se sabotean a sí mismas suelen ser pensadores negativos . Corta este tipo de pensamiento enfocándote en lo que puedes controlar e ignorando todo lo demás que esté fuera de tu alcance.

7. Celebra tus logros

Cuando tenga éxito, celebre sus logros en lugar de detenerse en lo que no logró. No importa cuán grandes o pequeños sean; es esencial reconocer y apreciar lo que hiciste bien.

8. Actúa

Trabajar activamente para cambiar sus comportamientos y limitar sus formas de autosabotaje es una de las mejores y más efectivas formas de detenerlos en su camino. No puedes cambiar lo que no reconoces, así que comienza hoy mismo a asumir la responsabilidad de tus acciones.

