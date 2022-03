No necesita la aprobación de nadie para lanzar, según estos co-CEO

En esta serie en curso , compartimos consejos, sugerencias y puntos de vista de empresarios reales que luchan en la batalla empresarial todos los días. (Las respuestas han sido editadas y condensadas para mayor claridad).

Splendid Spoon

¿Quién eres y cuál es tu negocio?

Nicole Centeno: Soy la fundadora y codirectora ejecutiva de Splendid Spoon. Mi codirectora ejecutiva, Elise Densborn, es mi socia en todo lo relacionado con la visión y la estrategia, y comenzó como una cliente leal (¡y una inversionista ángel!) antes de unirse a la empresa en 2018. Splendid Spoon es un servicio nacional de entrega de comidas operado y propiedad de mujeres que se especializa en en tazones, sopas y batidos preparados a base de plantas para ayudarlo a enamorarse de la alimentación basada en plantas.

¿Qué te inspiró a crear este negocio?

NC: Estaba cambiando mi carrera para seguir mi pasión por la comida cuando quedé embarazada por primera vez. Fue un momento importante porque estaba emocionada y aterrorizada de convertirme en una madre trabajadora. Al crecer con dos padres trabajadores muy ocupados, la comida (especialmente la comida saludable) a menudo era una idea de último momento porque todos tenían muy poco tiempo. La nutrición se convirtió en una obsesión para mí: estudié bioquímica y terapias dietéticas, fui a la escuela culinaria, di clases de cocina, y cuando me convertí en mamá, me di cuenta de que mi verdadero propósito era tomar estos conjuntos de habilidades y entretejerlos en una solución para ayudar a las familias ocupadas. Todos queremos un futuro más saludable para nosotros, nuestras familias y nuestro planeta: el trabajo de Splendid es hacerlo más fácil.

¿Cuál ha sido su mayor desafío durante la pandemia y cómo pivotó para superarlo?

Elise Densborn: La pandemia trajo consigo un nuevo peso de liderazgo. Resolver un problema operativo es más fácil en muchos sentidos que la profunda responsabilidad que se requiere para liderar un equipo de forma remota durante un período que desafió la salud y la seguridad de nuestra gente y sus familias. El nivel de incertidumbre y miedo era tan elevado. Tuvimos que ser realmente intencionales y consistentes en nuestra comunicación con el equipo, brindando una dirección clara, así como el espacio y el apoyo para superar el día a día. Fuimos creativos con nuestra unión (como dibujar animales con salsa picante) y adoptamos un enfoque bastante personal para controlar a cada compañero de equipo, ya sea que eso significara ejecutar un gran proyecto que proporcionara un sentido real de propósito, tiempo libre para procesar o más flexibilidad para cuidar de la familia.

NC: Nuestro mayor desafío fue la resistencia y la priorización: cómo mantener el negocio en marcha mientras deteníamos nuestro aumento de capital de la Serie B y equilibrábamos las necesidades de un recién nacido (di la bienvenida a mi tercer bebé, Charlotte, el 13 de marzo de 2020). Nos enfocamos en la rentabilidad e introdujimos rápidamente nuevos productos como nuestra Stock-up Box que nos ayudó a aumentar el valor para el cliente a través de las necesidades de compra únicas de la pandemia. También definimos realmente nuestra dinámica co-CEO durante este tiempo, con ambos superando desafíos personales (Elise contrajo COVID y yo estaba haciendo malabarismos con la educación en el hogar y la lactancia). Esta dinámica nos permitió decir sí a nuestra salud y a nuestras familias y también a las necesidades del equipo y del negocio.

¿Qué consejo le darías a los emprendedores que buscan financiación?

NC: Acabamos de anunciar nuestra Serie B y hay algunas cosas que nos ayudaron a cerrar. Pídele a un mentor de confianza que detecte lo que apesta de tus métricas y sé cuidadoso con la forma de abordar tus debilidades cuando surjan. En la etapa de VC, al menos algunas de sus primeras métricas pueden señalar como problemáticas, pero los inversores cuentan con usted para brindar el contexto y la estrategia en torno a esas señales. Si está consciente de cuáles son los problemas más apremiantes, generará confianza.

ED: Estar siempre priorizando. Cuando identifique su cartera de inversores para lanzar, comience con los elementos imprescindibles y luego decida dónde puede ser flexible. ¿Cuántos inversores quieres que se unan a la ronda? ¿Hay conjuntos de habilidades específicas que te faltan a nivel de la junta? Además del efectivo, ¿qué es lo más crítico para que la empresa alcance sus hitos en los próximos 2 o 3 años? Por ejemplo, los socios alineados con la misión son imprescindibles para nosotros, lo que significaba que muchos fondos de rápido crecimiento y retorno no estaban en nuestra lista de objetivos, y estábamos más abiertos a que múltiples fondos se unieran a esta ronda.

¿Qué significa para usted la palabra "emprendedor"?

NC: Emprendedor significa el coraje de seguir adelante, incluso cuando tienes miedo o hay una fuerte fuerza opositora. Para mí, ese coraje proviene de la creencia de que estoy al servicio de algo más grande que ayudará a una comunidad más grande.

ED: Emprendedor significa curiosidad, creatividad y la fortaleza de seguir apareciendo para resolver o simplificar un problema importante para los demás. ¡Lo simple es difícil!

¿Qué es algo que muchos aspirantes a dueños de negocios creen que necesitan y que en realidad no necesitan?

NC: Aprobación y acuerdo. Se necesita coraje para seguir su imaginación y crear nuevas soluciones: muchos dudarán de usted, muchos serán escépticos y puede sentirse solo al escuchar 'no' con tanta frecuencia. Está bien ser el lobo solitario a veces: cuando eres fiel a tu misión, tu comunidad te encontrará. ¡He encontrado a mis socios más leales y significativos en las profundidades de mis momentos de lobo solitario!

ED: Todas las respuestas. Esté preparado y aborde los problemas con cuidado, pero no deje que su ego se interponga en el camino del progreso. Tu equipo no necesita la perfección de tu parte, solo necesitan que seas consistente, comunicativo y responsable ante los fallos. Comparta su punto de vista, solicite comentarios, consulte a expertos y falle productivamente para que ellos también puedan hacerlo.

¿Hay alguna cita o dicho en particular que utilices como motivación personal?

NC: He tenido esta cita enmarcada en mi escritorio desde los días en que pusimos citas inspiradoras en los empaques de Splendid (¡hace 4 años!) Es Rumi: "Si me irrita cada frotamiento, ¿cómo me puliré?". Tengo un lado súper ardiente y también soy increíblemente sensible, por lo que esta cita se ha convertido en un mantra muy simple y poderoso.

ED: Si me hicieras esta pregunta a una versión más joven de mí mismo, probablemente tendría alguna cita de go-get-em que me inspire a dar el salto o aprovechar al máximo cada día. Sin embargo, a medida que avancé hacia el liderazgo, me inspiro con más frecuencia en la sabiduría antigua que me recuerda quién quiero ser, cómo me presento todos los días, no lo que quiero hacer. Me encanta este proverbio del filósofo judío Moisés Maimónides: "Acepta la verdad de cualquier fuente que venga". Me recuerda que debo mantener mi corazón, mente y ojos abiertos, buscar la verdad y la comprensión, y mantener mi ego bajo control.