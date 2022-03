Cómo la marca de papelería propiedad de una mujer negra de Jasmin Foster está llevando a DEI a Target

En honor al Mes de la Historia de la Mujer, tuve el privilegio de entrevistar a una fundadora negra que hizo historia con su imperio de papelería. La fundadora y directora ejecutiva de Be Rooted , Jasmin Foster, centra la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) a través de sus coloridos diarios, lápices y artículos de papelería con mujeres negras. Her es la primera marca de papelería propiedad de una mujer negra que llega a los estantes del gigante minorista Target, y así es como su negocio está cambiando la industria de la papelería mientras mantiene a DEI a la vanguardia de su marca.

Cuénteme la historia de fondo sobre cómo llegó a este lugar con sus productos disponibles en Target.

Comencé mi carrera en el comercio minorista. Trabajé en varios roles en Target, pero un rol específico fue donde ayudé a hacer crecer el lado multicultural de la belleza del negocio. En ese momento, Target estaba muy centrado en productos para el cabello multiculturales. Pero pensé para mis adentros: "¿Cómo podemos hacer de Target un destino para toda la belleza multicultural?" Como cuidado de la piel, aseo masculino y cosmética. De esa manera, cuando las mujeres de color aparecen en los espacios comerciales, no solo tienen productos para el cabello, sino que pueden completar todo su look. Profundicé en ese lado del negocio y tuve la oportunidad de conocer a tantas mujeres de color fundadoras que estaban cambiando el panorama de la belleza.

Desde entonces, me fui y me fui a trabajar para una marca de belleza multicultural. A principios de 2020 cuando llegó la pandemia, tuve la oportunidad de hacer una pausa. Había estado corriendo 1,000 millas por hora haciendo crecer las marcas de otras personas, pero nunca tuve la oportunidad de detenerme y preguntar: "¿Qué quiero para mi futuro?" Quedó claro que haga lo que haga, quiero centrar a las mujeres negras en mi trabajo. Cuando pensé en mis pasiones, me di cuenta de que siempre fui la joven que amaba la papelería. Siempre compré demasiados diarios y no veía la hora de decorar mi casillero en la escuela. Tenía planificadores para cada nuevo trabajo. Pero siempre me sentí desconectado de la industria. Cuando vi los productos en el mercado, nunca hubo nadie en la portada que se pareciera a mí. Y siempre sentí que el idioma no me hablaba a mí ni a mi comunidad. Quería cambiar la cara de la industria de la papelería. Los productos de papelería se sientan contigo en tu oficina, bolso y dormitorio. Es una pieza de pertenencia que llevas todos los días. Quería crear una marca que hiciera que las mujeres negras y las mujeres de color sintieran que pertenecían aquí mientras tejía mensajes inspiradores y edificantes.

¿Por qué elige centrar su trabajo en torno a las mujeres de color?

Como una niña de piel morena que crecía, fue difícil no verme representada o incluida. Cuando mira los principales medios de comunicación o va a las tiendas, puede preguntarse: "¿Por qué no me veo incluido aquí?" Durante toda mi carrera, siempre he centrado mi trabajo en las historias de mujeres negras y mujeres de color. Solo tenía sentido comenzar mi propia marca centrada en mujeres de color porque yo soy una. Crecí viendo las disparidades que hemos experimentado y quería hacer mi parte para elevar y centrar a las mujeres de color. Quiero que las jóvenes se vean representadas y no tengan que hacerse las preguntas que las hacen sentir que no pertenecen. Espero que mi marca cambie el panorama para el crecimiento de las niñas morenas.

¿Cómo mantiene a DEI al frente de su trabajo?

Para los productos que creamos, siempre estamos pensando en nuestro consumidor; quién es ella y cómo le hablamos. A medida que construyo mi equipo, me aseguro de contratar miembros del equipo que se parezcan a la comunidad a la que servimos. Nos aseguramos de que la mayoría de los miembros de nuestro equipo sean mujeres de color o nos asociamos con otras empresas propiedad de mujeres. Cuando pensamos en nuestros mensajes, nos enfocamos constantemente en nuestra consumidora y mostramos la forma en que ella quiere que lo hagamos. No se trata solo del producto que estamos vendiendo, sino de asegurarnos de que DEI esté a la vanguardia de todo lo que hacemos, lo que incluye nuestros mensajes y prácticas de contratación.

¿Cuál es la historia detrás de la marca Be Rooted?

Quería asegurarme de que mi cliente sintiera que pertenecía y que estaba firmemente plantada en la marca. Nuestros clientes quieren sentirse arraigados en la cultura, la reflexión y quienes son. Me encanta nuestra marca porque le permite a nuestro cliente ideal saber que estamos diseñados para reflexionar y hablar con ella.

Presentas a diferentes mujeres de color en las portadas de tus diarios. ¿Cómo eliges qué tipo de mujer presentar?

Cuando estábamos dibujando la primera colección, queríamos tener un diario para cada estado de ánimo. Pensamos en las diferentes mentalidades que tenemos a lo largo del día o la semana y cómo podemos tener un diario que refleje ese estado de ánimo. Cuando estás protegiendo tu espíritu, ¿cómo se ve esa mujer? Cuando estás protegiendo tu energía, ¿cómo se ve esa mujer? Mientras pensábamos en nuestros mensajes y los estados de ánimo que queríamos encarnar, estábamos diseñando los temas de las portadas para encarnar cada estado de ánimo. También queríamos tejer en diferentes tonos de piel, estilos de ropa y tipos de cabello. Las mujeres negras son muy diversas y quería asegurarme de que cuando una mujer vea nuestra colección, encuentre a alguien que la refleje.

También tienes lápices con afirmaciones positivas escritas en ellos. ¿Por qué crees que las mujeres de color necesitan ver mensajes como “Soy poderosa”, “Me lo merezco” y “Soy valiente”?

Hay tanta atención en todas las cosas que nosotras, como mujeres negras, no tenemos para nosotras mismas. Constantemente escuchamos sobre los estereotipos y las disparidades que experimentan las mujeres negras. Quiero que mi marca atraviese el ruido y sea la voz edificante que les recuerde a las mujeres de color que nos lo merecemos, audaces y fuertes. Be Rooted está aquí para recordar a las mujeres de color que todo lo que somos ya está dentro de nosotras.

Cuando comenzaste este viaje, ¿sabías que ser una mujer negra fundadora y empresaria sería parte de tu futuro? ¿O el emprendimiento te encontró a ti?

Solía decir que yo era el mejor amigo del empresario. Yo era la persona a la que el emprendedor podía acudir para hacer preguntas, discutir su sueño y ejecutar sus planes. Al tener la oportunidad de aprender de tantos grandes empresarios negros en el espacio de la belleza, pude ver cómo las personas tomaban sus sueños y los convertían en negocios. A partir de esa exposición, digo que el emprendimiento me encontró. Dejé de sentirme bien con quedarme pequeño y ayudar a otra persona a construir sus sueños y me di la libertad de ir tras los míos.

¿Cuáles son algunos de los desafíos que ha experimentado como fundadora de una mujer negra?

Algunas personas dicen que el problema principal de ser un fundador negro es la falta de capital, pero en realidad creo que el problema real es la falta de acceso a la tutoría y las brechas de conocimiento. Hay tanto que no sé y tuve que aprender a amar ser un estudiante del negocio. Sin embargo, no conozco a nadie más en la industria del papel. No tengo acceso a personas que me allanaron el camino en el pasado en las que pueda apoyarme. Muchos de mis desafíos son aprender sobre la marcha, cometer muchos errores y encontrar la alegría de ser un estudiante del negocio.

¿Qué consejo le darías a otras mujeres fundadoras de color que quieren iniciar un negocio?

Nunca te sentirás listo. Nunca vas a sentir que tienes suficiente dinero o conocimiento. Nunca vas a sentir que tienes suficiente acceso. Pero hazlo de todos modos. Si sigues tu pasión y propósito, tienes lo que hay dentro de ti para resolverlo, y eso es todo lo que necesitas. Especialmente las mujeres negras, si no tenemos nada más, estamos determinadas cuando queremos ser y tenemos todo el coraje necesario para lograr nuestros sueños. No dejes que no estar listo te detenga.