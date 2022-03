Cómo el talento extranjero puede ayudar a combatir la escasez en la fuerza laboral de EE. UU.

En el mercado competitivo de hoy, quienes buscan trabajo tienen más poder que nunca. Si bien hay muchos aspectos positivos asociados con el empoderamiento de los trabajadores, la Gran Renuncia está estresando mucho a las empresas. De hecho, en 2021, un promedio de 3,9 millones de trabajadores renunciaron a sus trabajos cada mes, un nuevo récord.

Ya sea que su empresa haya experimentado una rotación significativa o sea una pequeña empresa que aún se encuentra en las primeras etapas de crecimiento, no tener suficiente personal puede representar un serio desafío para su equipo. Si la carga de trabajo aumenta a un ritmo exponencial o los empleados se ven obligados a usar demasiados sombreros diferentes, por así decirlo, pueden sobrecargarse y abrumarse rápidamente.

Cuando eso sucede, no puede esperar que su personal actual se quede por mucho tiempo. Como resultado, un número cada vez mayor de empresas buscan talento extranjero para mejorar los resultados sin arruinarse.

1. Cubrir puestos con escasez de habilidades nacionales

Muy a menudo, los retrasos en la dotación de personal doméstico no se deben al atractivo del trabajo oa que la empresa no proporciona un buen ambiente de trabajo. En muchos campos, Estados Unidos tiene un problema de suministro: falta de talento calificado para cubrir los puestos vacantes.

Esto es especialmente frecuente en campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). De hecho, un informe del American Action Forum estima que Estados Unidos tendrá una escasez de trabajadores STEM de 1,1 millones, y la atención médica experimentará la mayor brecha.

Cuando el talento nacional simplemente no está disponible, las empresas necesitan ampliar sus horizontes de búsqueda. Traer talento extranjero puede llenar vacíos cruciales en los talentos y capacidades de su equipo, asegurando que todos puedan concentrarse en su área de especialización.

2. Aumente la agilidad de la organización con trabajadores autónomos

Una de las mejores maneras de utilizar el talento extranjero es trabajar con trabajadores autónomos. Sí, las organizaciones pueden ahorrar dinero con trabajadores independientes porque no tienen que preocuparse por la cobertura médica y otros beneficios. Sin embargo, trabajar con trabajadores autónomos también proporciona una mayor flexibilidad financiera y organizativa al atraer talento extranjero durante el período más largo (o corto) que sea necesario.

Como explica el equipo de Gebeya, un mercado de talentos para talentos africanos, en una publicación de blog : “Los trabajadores autónomos no solo entran y se ponen a trabajar de inmediato, sino que también devuelven entre un 20 y un 30 % de los ingresos al bolsillo de su empresa, lo que le permite para reinvertir en tu startup. Trabajar como autónomo también le permite verificar la temperatura actual de su equipo central y abordar rápidamente cualquier brecha o cuello de botella en el personal, para que pueda mantenerse en el camino hacia la comercialización de su producto”.

Ya sea que necesite un trabajador independiente extranjero para un solo proyecto o para varios meses, esta ruta puede brindarle la flexibilidad que necesita.

3. Obtener acceso a mercados extranjeros

Si su negocio planea expandirse a mercados internacionales, es imprescindible trabajar con talento extranjero. No se trata solo de aligerar la carga de su equipo actual o de obtener asistencia de traducción para que pueda entender un idioma extranjero.

Como escribe Ruth Mayhew para Chron , “atraer a ciudadanos extranjeros es una estrategia que usan las empresas cuando quieren ingresar a un nuevo mercado o una región en particular: necesitan empleados que vivan y entiendan la cultura. Por ejemplo, si tiene una oficina en Hong Kong, hay ciertos protocolos comerciales y diferencias culturales que no se pueden aprender simplemente leyendo sobre la cultura oriental”.

Asociarse con talento internacional ayuda al resto de su equipo a comprender mejor la cultura y el entorno comercial de una nueva área en la que se está expandiendo. Este conocimiento "interno" proporciona una base sólida para realizar negocios de una manera que será más atractiva para un nuevo mercado objetivo.

4. Usa la tecnología para formar un equipo geográficamente diverso

Anteriormente, trabajar con talentos extranjeros significaba tener que encontrar personas que calificaran para una visa H-1B u O-1 para ingresar a los Estados Unidos. Ese ya no es el caso, ya que los recursos tecnológicos significan que su equipo puede estar disperso por todo el mundo, con personas que trabajan en sus países de origen.

El uso de herramientas como Slack o Zoom para mantenerse en contacto con miembros del equipo extranjeros puede ayudarlos a convertirse en una parte cohesionada de la organización, incluso cuando están geográficamente distantes. Además, una configuración remota puede reducir aún más los gastos generales de su empresa, ya que no necesita pagar por el espacio de oficina adicional o la tecnología que podría requerir un empleado en persona.

En una época en la que muchas empresas luchan por cubrir puestos, recurrir al talento extranjero podría ser la respuesta para garantizar que su equipo actual no se sienta abrumado. Los recursos tecnológicos actuales hacen que sea más fácil que nunca conectarse con los mejores talentos de otros continentes. Esto no solo ayuda a su organización a llenar vacíos cruciales; también le da acceso a nuevas perspectivas y conocimientos que de otra manera no podría obtener. La exposición a nuevas personas y culturas puede ayudar a su empresa a ser más innovadora y estar mejor posicionada para servir a los clientes en un mercado más grande y globalizado.

No tomes el talento internacional a la ligera. Podría remodelar el futuro de su empresa.