Esto es lo que realmente necesita hacer para mantenerse por delante de la competencia

Habla con cualquier inversionista y una de las primeras cosas que te preguntará sobre tu negocio es: "¿Cuál es tu estrategia ?" Los inversionistas quieren saber cómo planea ganar en el mercado y, en el proceso, cumplir con sus expectativas financieras. Cuando evalúan el riesgo, su plan de batalla está al frente y al centro.

Pero como dijo Dwight D. Eisenhower: “Al prepararme para la batalla, siempre he descubierto que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable”. Su punto fue que, en medio de una pelea (o el mercado cambiante), las circunstancias pueden obligarlo a adoptar acciones o tácticas diferentes a las que había planeado. Si esas circunstancias son especialmente acaloradas o volátiles, es posible que incluso tenga que tirar su estrategia original al viento y crear una completamente nueva. Debe estar preparado, equiparse con contingencias razonables y estar dispuesto a adaptarse a medida que se desarrolle la situación. De hecho, sobrevivir en un mundo empresarial en rápida transformación depende de ello.

Ser grande no siempre te salva...

En el mundo real, incluso las grandes empresas han caído porque lucharon por abandonar sus tácticas y estrategias originales. Blockbuster , Kodak y Blackberry pertenecen a este grupo.

Cuando el fundador de Netflix , Reed Hastings, propuso una sociedad al CEO de Blockbuster, John Antioco, Blockbuster finalmente rechazó la oferta y se mantuvo con su modelo de ingresos inicial que se basaba en gran medida en el cobro de cargos por pagos atrasados de los clientes. Blockbuster no anticipó que el nuevo marco de disco por correo de Netflix, sin recargo por retraso, vería la adopción del mercado que tuvo. Combinado con otros problemas culturales internos , la decisión resultó en la quiebra de Blockbuster en solo cinco años.

Kodak también se rompió debido a que no se dobló. Como señala Scott Anthony en Harvard Business Review , la empresa no era reacia a adoptar nuevas tecnologías. De hecho, Kodak gastó miles de millones para desarrollar diferentes cámaras digitales. La empresa incluso comprendió que la gente quería compartir fotos en línea. Pero gran parte de su innovación estuvo sumida en la mala gestión. El modelo original de Kodak también se centró en permitir que los consumibles de las cámaras (es decir, películas, hojas de impresión), y no sus cámaras, impulsaran las ganancias. Cuando quedó claro que los clientes habían dado un giro y que compartir fotos en línea era el nuevo estándar, los líderes de Kodak intentaron cambiar el nombre de la empresa como un negocio de impresión comercial para seguir apoyándose en la infraestructura de consumibles que ya tenían, en lugar de cambiar verdaderamente su modelo.

Finalmente, está Blackberry. La empresa desarrolló un teclado QWERTY compatible con dispositivos móviles, que se convirtió en un ícono muy querido (incluso por su servidor). La compañía incluso lanzó un teléfono inteligente, el Blackberry 957, en 2000. Pero cuando el iPhone llegó al mercado, Blackberry lo descartó por ser "juguetón" y estar dirigido a compradores más jóvenes. Pero los líderes empresariales, que constituían el mercado central de Blackberry, sacaron los iPhone y presentaron de manera similar los teléfonos inteligentes basados en Android. Blackberry siguió intentando mejorar las funciones del dispositivo, incluido el teclado físico, para atender a los profesionales que realizan tareas de trabajo específicas, en lugar de ver el mercado que convergía dispositivos personales y de trabajo; pronto, los días de llevar dos dispositivos se irían. Los modelos de dispositivos enfocados en retener a los usuarios comerciales principales llegaron al mercado con demasiada lentitud y no funcionaron lo suficientemente bien. Hoy, Blackberry no compite en absoluto en el mercado de los teléfonos inteligentes .

…Pero los equipos adaptables viven para luchar otro día

Aunque muchas empresas han perecido por ser demasiado rígidas, otras (es decir, Western Union, Nintendo y Apple) aparentemente han hecho un buen trabajo cambiando sus espadas de la mano derecha a la izquierda y avanzando en el campo de batalla por un nuevo camino.

Western Union comenzó en 1851 ofreciendo servicios de telégrafo. Pero el negocio vio que el poder real en el telégrafo o las comunicaciones generales era cómo unía a las personas. Como se indica en su sitio web , desde sus “comienzos más tempranos, Western Union cuenta con tecnología avanzada para conectar a las personas ”. Por lo tanto, a lo largo de la historia de la empresa, Western Union exploró una gama completa de productos y servicios dentro de ese nicho, como teletipos y teleimpresoras, satélites, telegramas y correos. Esto incluía servicios de giros postales. A medida que la tecnología giraba en diferentes direcciones, Western Union dejó de lado la mayoría de sus activos de comunicaciones y se inclinó hacia los servicios financieros como su enfoque principal. Pero la compañía sigue manteniendo que la intención detrás de esos servicios financieros es unir a las personas y, posteriormente, mejorar sus vidas: es la misma visión, pero un camino diferente de implementación.

Nintendo comenzó a producir naipes en 1889. En la década de 1960, la empresa comenzó a fabricar otros juegos. En la década de 1970, Nintendo adoptó las tecnologías de juguetes electrónicos y comenzó a llevar máquinas a las salas de juegos. Desde entonces, la empresa ha explorado múltiples consolas, chips y accesorios. Dentro de esas ofertas, Nintendo también analizó necesidades y deseos de estilo de vida más amplios, como mejorar el estado físico, aprender a cocinar y tocar instrumentos. La voluntad de Nintendo de ver nuevas posibilidades de juego y probar prácticamente cualquier tecnología nueva, junto con un buen conocimiento de cómo vive y juega realmente la gente, ha mantenido a la compañía relevante durante décadas.

Los fundadores de Apple , Steve Jobs y Stephen Wozniak, comenzaron soñando con construir sus propias computadoras. Pero lo que realmente hizo que ese sueño fuera un éxito fue que Apple apoyó otras innovaciones relacionadas que hicieron que las computadoras fueran más prácticas y funcionales, como las impresoras láser y las bases de datos de software. La empresa también vio cómo se podía aplicar la informática en muchos contextos. Esto llevó a productos como el iPod e iTunes (música), relojes inteligentes y el icónico iPhone (comunicaciones). Hoy en día, la empresa utiliza la infraestructura de hardware que creó para admitir otras opciones que se basan principalmente en suscripciones, como noticias, tarjetas de crédito y juegos/televisión. Apple ha aceptado un nuevo modelo más orientado a la membresía que ayuda a respaldar más ventas físicas.

¿Qué tan capaz eres de cambiar de marcha en este momento?

Toda empresa necesita planificar y desarrollar una estrategia para operar de manera competitiva. Esto es cierto sin importar en qué etapa (empresa emergente, mediana o grande) se encuentre. Sin embargo, los mercados, como las batallas, con frecuencia se salen del guión. Las historias anteriores demuestran que el fracaso o el éxito en esas circunstancias depende en gran medida de su capacidad para intercambiar tácticas y estrategias en el momento. Para estar realmente preparado, analice su capacidad de pivotar y no se apegue demasiado a la estrategia que la vida podría requerir que lance.