Podrías llamarlo una aventura

Emily Washcovick, anfitriona de Behind the Review y experta en pequeñas empresas de Yelp, comparte un vistazo al episodio de esta semana del podcast.

Todo negocio comienza en alguna parte: un patio trasero, un garaje, un pequeño estudio. Para Paper Route Bakery , todo comenzó en una pequeña cocina en un pequeño apartamento en Austin, Texas, con el propietario Aaron Seriff-Cullick haciendo galletas y pasteles para amigos y vecinos. Eso condujo a la entrega, los pedidos y, finalmente, una campaña de Kickstarter para una tienda física.

Paper Route Bakery

Ahí es donde se puso complicado. Imaginar un sueño es una cosa, pero ejecutar esa visión es otra cosa completamente diferente.

“Abrir un ladrillo y mortero es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Ni siquiera puedo describir cómo fue ese período de mi vida”, dijo Aaron. El dinero se estaba agotando rápidamente, incluso antes de que hubiera productos para vender, y las construcciones y las inspecciones de salud tomaron más tiempo de lo previsto.

“Para cuando finalmente pasé mi inspección de salud en septiembre, que fue como el mayor alivio, estaba en problemas y necesitaba comenzar a ganar dinero de inmediato”, describió Aaron. “Incluso desde el primer segundo que me puse en marcha, ha habido mucho en juego. Podríamos llamarlo una aventura, pero una crisis es más apropiada”.

Casi todos los propietarios de pequeñas empresas han estado en esa "aventura", y muy pocos lo reportan como una experiencia agradable. La verdad es que ser dueño de un negocio es difícil, pero no a muchos dueños de negocios les gusta hablar de esa parte. Nadie quiere admitir cuando las cosas no van a planear.

Y a veces, esos planes deben dejarse de lado, y tienes que cambiar tu modelo de negocio, como hizo Aaron con Paper Route Bakery. Cuando se dio cuenta de que todo era trabajo y nada de paga (al menos para él), tuvo que analizar bien su modelo de negocio.

“Me di cuenta a mediados del verano que la panadería estaba perdiendo dinero, y yo tendría que cerrar… esencialmente, la panadería tendría que cerrar. A pesar de que vendíamos productos horneados con regularidad y los agotábamos con frecuencia, no solo no obteníamos ganancias, sino que no estábamos alcanzando el punto de equilibrio. Estábamos perdiendo dinero”.

Aaron no abrió un negocio para perder dinero; eso no forma parte de los planes de ningún propietario de negocio. Logró abrirse después de la ola pandémica inicial gracias a algunos préstamos de la Asociación Federal de Pequeñas Empresas. Cuando se agotaron, llegó el momento de pivotar y hacer algunos cambios serios en su menú.

Casi todo el mundo ha conocido la decepción que surge cuando se descontinúa un elemento favorito del menú. Puede ser una decepción aplastante, especialmente si ha conducido millas esperando ese algo especial que debe tener.

La crítica de Yelp, Amber W. , se perdió una de las galletas especiales de Paper Route: la galleta de batido. Se habían vendido antes de que pudiera llegar a la tienda, pero aun así escribió una reseña positiva de Paper Route porque Aaron manejó la situación a la perfección.

En su reseña, Amber dijo: “Se les acabó la galleta malteada que quería probar porque llegamos muy tarde en la tarde. Es un tema candente, pero tuvimos suerte de que salieran bollos frescos. El dueño es súper genial, e incluso me trajo una enorme galleta con chispas de chocolate para compensar por haberme quedado sin la galleta de batido. Definitivamente regresaré aquí lo suficientemente temprano para conseguir uno.”

Esa conexión personal convirtió a Amber en fanática de Paper Route, e inmediatamente comenzó a seguir la página de Instagram de la panadería. Las redes sociales pueden ser de gran ayuda para un negocio como Paper Route porque el producto se ve tan bien como sabe.

“Todas sus historias [en las redes sociales] son geniales y muestran cuánto le importa la importancia de ser único de todas las otras panaderías en Austin donde puedes ir a comprar una galleta. Tienes que convencer a la gente de alguna manera. Y la forma en que lo hace es una gran manera de hacerlo. Mostrando cómo lo hace, cómo es casero”, dijo Amber.

Esa estimulación visual también se aplica a las reseñas y a la página de Yelp de una empresa. Amber siempre usa fotos con sus reseñas porque, como ella dice, a veces las palabras fallan.

“No hay forma de que puedas describir sus bollos a alguien. Cuando tradicionalmente pienso en un bollo, ¿piensas en un pequeño triángulo o algo así? No, no hay. Ese bollo era lo suficientemente grande como para haberlo compartido probablemente con tres personas. Y luego la galleta que extrañaré tanto, esa galleta sabía aún mejor porque era gratis, ¿verdad? Era tan espeso. No puedo describirlo, pero la imagen sí, ¿verdad? No puedo hacerle justicia. Tienes que mirar la foto y luego tienes que decir, voy a ir a comer eso”.

Las reseñas son cruciales para cualquier negocio y Aaron las aprecia especialmente. Debido a que sus productos se retiran de la panadería y se disfrutan en otro lugar, rara vez recibe comentarios inmediatos sobre sus productos horneados.

“Significan mucho para mí”, dijo Aaron. “Solo soy un niño horneando en mi departamento y tratando de compartir lo que hago con las personas que me rodean. Así que me sorprende que a la gente le gusten tanto los productos horneados. Esas reseñas son mi realización profesional en pocas palabras.

“Dicho esto, a veces hay malas críticas, y esas realmente duelen. La cuestión es que, cuando te tomas las reseñas tan en serio, una mala reseña realmente duele. Pero también he podido aprender y crecer de cada uno de ellos. Entonces, para mí, el proceso de revisión es esencial”.

A medida que su negocio se ha expandido, Aaron se encuentra separado del rol de front-of-house que disfrutaba. Eso es a veces una consecuencia del crecimiento de un negocio. Al principio, como Aaron, el propietario también es el panadero y se encarga del registro y del papeleo.

Aunque delegar con el crecimiento es un paso necesario para preservar la energía y el equilibrio, puede ser una transición difícil para algunos propietarios de pequeñas empresas que han puesto su corazón y alma en el negocio.

"¿Cómo puedo inculcar tanto mi identidad y personalidad en la panadería que todavía se transmiten, incluso cuando no estoy allí?" dijo Aarón. “Creo que todo se reduce a mantener el ambiente extraño de Austin, que me he esforzado tanto por inculcar en todo el negocio”.

Algunas de las lecciones que Aaron ha aprendido en los últimos años se pueden aplicar a cualquier pequeña empresa:

Encuentra consuelo al compartir tus luchas. Dirigir una pequeña empresa es difícil. Hablar de las dificultades en lugar de enterrarlas.

Dirigir una pequeña empresa es difícil. Hablar de las dificultades en lugar de enterrarlas. La rotación es esencial, pero puede ser difícil para sus clientes. A veces tiene que tomar decisiones difíciles y cambios en la estructura de su negocio, aunque sabe que decepcionará a los clientes. Recuerde que si su decisión es finalmente necesaria para el negocio, asegúrese de comunicárselo a sus clientes y ellos lo entenderán.

A veces tiene que tomar decisiones difíciles y cambios en la estructura de su negocio, aunque sabe que decepcionará a los clientes. Recuerde que si su decisión es finalmente necesaria para el negocio, asegúrese de comunicárselo a sus clientes y ellos lo entenderán. Ayude a sus clientes a pivotar con su negocio. Cuando dinamices tu negocio, lleva a tus clientes contigo para facilitar los cambios. Cíñete a un producto de calidad y te seguirán.

Cuando dinamices tu negocio, lleva a tus clientes contigo para facilitar los cambios. Cíñete a un producto de calidad y te seguirán. Una imagen realmente vale más que mil palabras (o más). Las reseñas con fotos pueden ayudar a describir un producto cuando las palabras fallan. Use las redes sociales de reenvío de fotos para ayudar a promocionar productos.

Las reseñas con fotos pueden ayudar a describir un producto cuando las palabras fallan. Use las redes sociales de reenvío de fotos para ayudar a promocionar productos. Mantenga su personalidad en su negocio a medida que se expande. Los propietarios de pequeñas empresas no tienen que renunciar a su vida personal para siempre, pero es importante establecer límites a medida que su negocio se expande. Tenga un plan para infundir su visión y personalidad en su negocio, personal y operaciones generales, incluso cuando no esté allí.

Escuche el episodio a continuación para escuchar directamente a Aaron y Amber, y suscríbase a Behind the Review para obtener más información de nuevos propietarios de negocios y revisores todos los jueves.