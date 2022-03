10 maneras de multiplicar por diez su cuenta bancaria a partir de hoy

La mayoría de ustedes no creerán el titular de esta entrada, pero la verdad es que ninguna de estas estrategias o consejos funcionarán si no toman acción. El mayor error que puede cometer es leer el artículo y decidir que no hay forma de implementar las 10 técnicas que describo a continuación. Así que no lo hagas. En su lugar, simplemente comience con uno que resuene con usted. A medida que gane más confianza, comenzará a agregar más. (Para aquellos de ustedes que se quedan hasta el final, hemos incluido dos consejos de bonificación súper especiales).

Ahora que hemos dejado de lado la limpieza, comencemos. Estas son las 10 formas de multiplicar por diez su cuenta bancaria a partir de hoy.

1. Desarrollar nuevas habilidades

Cuanto más valioso te vuelves, más ganas. ¿Qué nuevas habilidades ha desarrollado en los últimos seis meses? Si la respuesta a esa pregunta es ninguna, entonces esa podría ser una razón importante por la que el dinero en su cuenta bancaria no ha aumentado.

Hoy en día, existe un suministro ilimitado de cursos gratuitos en línea, clases magistrales, seminarios web, libros y publicaciones en línea que pueden enseñarle casi cualquier cosa. Tienes que tomar la iniciativa e inscribirte o comprar estos cursos o contenidos.

En lugar de escuchar su estación de radio favorita por la mañana, escuche un audiolibro en Audible o un podcast en un campo que le interese. En lugar de ver Netflix durante la hora del almuerzo, dedique esa media hora a ver una clase magistral o una clase previa. seminario web grabado. Tienes que estar dispuesto a hacer el tiempo.

Si quieres ser millonario, necesitas impactar a un millón de personas. Si quieres ser multimillonario, ¿adivina qué? Necesitas impactar a mil millones de personas. ¿A cuántas personas estás impactando en este momento? Más habilidades por lo general significa más impacto.



2. Gana dinero primero. Ahorre dinero en segundo lugar.

Esto es especialmente cierto durante los años formativos de su vida. En lugar de conservar el dinero cuando no tiene mucho, debe reinvertirlo en cualquier cosa que pueda probar, intentar o construir para generar ingresos adicionales. Tan pronto como seas excelente para ganar dinero, tendrás acceso a un universo completamente nuevo.

Comparemos esta estrategia con los deportes. En los deportes, sumar puntos es cuando estás en la ofensiva. Piense en ganar dinero como lo mismo que estar en la ofensiva. Es cierto que en cualquier deporte vas a tener que aprender a jugar en defensa, pero es imposible marcar sin tener un ataque ofensivo.

Entonces, ¿cómo hacer más dinero? Desarrollas más habilidades.

3. Los ingresos pasivos son 10 veces más valiosos que los ingresos ganados

La mayoría de los inversores principiantes se centran en la inversión de retorno o ROI. Los inversionistas más experimentados se enfocan en ROT, o retorno a tiempo. Un ingreso pasivo de $100,000 por año es más valioso que un salario de $300,000 por año. ¿Porqué es eso?

Los ingresos pasivos son ingresos por los que no tiene que trabajar. Algunas personas llaman a este buzón dinero, pero en estos días con los depósitos directos, PayPal, Venmo, Zelle y otros, también podría llamarse dinero por correo electrónico.



¿Qué tipos de flujos de ingresos pasivos podrías establecer? Solo por nombrar algunos, podrías:

Crea un curso.

Escribir un libro electrónico.

Propia propiedad de alquiler.

Haz marketing de afiliación.

Obtenga dividendos de las acciones.

Esos son solo algunos métodos que podría implementar para generar ingresos pasivos que genere mes tras mes, año tras año, aunque solo haya hecho el trabajo una vez.

4. Invierte y reinvierte la mayor parte de tus ingresos

No utilice sus ingresos para comprar pasivos. Utilice sus ingresos para producir activos que producirán ingresos adicionales. Ahora puede que se esté preguntando: ¿No voy a incurrir en más deudas en el proceso? Si. Y recuerda que hay deuda buena y hay deuda mala. El pago de un coche de lujo es una deuda mala, mientras que invertir dinero en un curso o en una campaña publicitaria es una deuda buena. Es muy tentador tomar las ganancias que tanto le costó ganar y derrocharlas, pero disciplínese y reinvierta sus ganancias para que pueda aumentar sus ingresos.

5. Construye una máquina de hacer dinero

Propóngase desarrollar algún tipo de activo o cartera de activos que se conviertan en su fuente de ingresos. Las personas ricas no trabajan duro para obtener bienes materiales. No necesitan un trabajo para pagar uno de sus lujos.

Llegará un momento en su vida a medida que aumente su riqueza en el que pasará lo que muchos llaman la "gran barrera". Este es el punto después del cual nunca más se romperá, el punto en el que ha cambiado el árbol de la historia de su familia. Has roto la maldición. Para hacer esto, tienes que construir tu máquina de hacer dinero.

6. Invierte solo en lo que entiendes

Cuando las personas no saben lo que están haciendo, terminan perdiendo dinero. Haz lo que amas si eres un artista. Si tiene un gran interés en la agricultura, puede considerar comprar una granja y usarla en su tiempo libre. Encuentra una manera de ganar dinero con lo que te apasiona. El error más común que cometen las personas es gastar dinero en cosas que no entienden. Como resultado, termina pidiendo dinero prestado contra su casa para comprar Bitcoin por $20,000.

Esto no significa que no puedas estudiar y aprender más sobre un área específica de interés. Puede. De hecho, muchos empresarios se ven obligados a reinventarse cada pocos años a medida que surgen nuevas tecnologías y alteran las industrias. Solo asegúrese de entender exactamente en qué está invirtiendo su tiempo y dinero.

7. Solo puedes controlar el tiempo que dedicas

Todos tenemos 24 horas en el día. No todo el mundo gasta su dinero de la misma manera. Eres el único árbitro de tu propio tiempo. Durante la siguiente hora, puedes elegir si quieres crecer o ver cómo se seca la pintura. Las personas que tienen más éxito usan su tiempo sabiamente, mientras que las que tienen menos éxito tratan de justificar su falta de esfuerzo.



Es mucho más fácil crecer y tener éxito si dedicas 90 o 100 horas a la semana que si dedicas 30. No habrá forma de que te alcancen en unos años. Deja de intentar resolver las cosas. En la vida, hay maneras de ahorrar tiempo. Nadie más puede dedicar las horas que usted puede. Cuando el futuro sea sacrificado por el presente, ten cuidado, porque el presente pasará rápidamente y el futuro llegará antes de que te des cuenta.

8. Siempre negocia en los negocios

Debes regatear en todo lo relacionado con el negocio, no porque seas barato, sino porque quieres obtener el máximo valor por tu dinero, que probablemente obtuviste trabajando duro.

Tenga en cuenta que el dinero es solo una unidad de medida. Cuanto mayor sea la demanda de su trabajo, más reconocerá el dinero como una herramienta utilizada para impulsar sus intereses. Esta herramienta también puede manipular la realidad. Cuando otros dicen que algo nunca se ha hecho en un esfuerzo por desalentar sus esfuerzos, puede usar los mismos trucos mentales de Jedi que líderes como Steve Jobs, Elon Musk u Oprah Winfrey usaron (y aún usan) cuando impulsan sus visiones hacia adelante.

Descargo de responsabilidad: Hay ciertas cosas como su fe, su salud, su tiempo y su familia que deben permanecer sagradas y no negociables. Es importante mantener el equilibrio en tu vida.

9. Deja de intentar impresionar a la gente

No incluir esto sería un perjuicio para usted. No tienes que mantener las apariencias si no tienes el dinero. Deja de intentar impresionar a las personas cuya opinión sobre ti no importa, o peor aún, a las personas que no te prestan atención.

La mayoría de las personas pasan su tiempo en sus propias cabezas enfocadas en sus propios desafíos e inseguridades personales. Tan frío como suena, la gente no está pensando o hablando de ti tanto como tú piensas; no porque no seas interesante, sino porque están demasiado ocupados lidiando con sus propias luchas personales. Eres de la misma manera. Aceptar esto puede ser muy liberador. Una vez que te quites los grilletes de tratar de mantener el statu quo, harás cosas asombrosas.

10. Usa el dinero de otras personas para generar riqueza

Solo puedes lograr mucho con tus propios recursos. Generar verdadera riqueza llevará tiempo y los rendimientos nunca son tan rápidos ni tan buenos como le gustaría que fueran. Para acelerar el proceso y ver mayores ganancias, deberá dominar el arte de aprovechar el dinero de otras personas. Los ricos y extremadamente ricos hacen esto todos los días.

Los bancos existen por esta misma razón. Tu dinero va al banco, y el banco se lo proporciona a alguien que puede ganar más dinero con el dinero de otras personas de lo que podrías haber hecho por tu cuenta. Si posee una casa, entonces ya ha practicado este principio. Por ejemplo, supongamos que tiene $ 30,000 en efectivo que le gustaría usar como pago inicial. Luego obtiene $70,000 más del banco, que probablemente sea propiedad de otras personas (pero asegurado por el banco). Usted compra una casa de $100,000 y ahora le debe al banco $500 al mes para financiar la hipoteca a 30 años. Técnicamente usaste el dinero de otras personas.

Digamos que decide alquilar la propiedad por $700. Ahora tiene una buena deuda, deducciones de impuestos y una ganancia neta de $200 cada mes. Y no tuvo que invertir los $100,000 completos para empezar. Como resultado, tiene un inquilino que ahora paga por su casa además de cubrir sus facturas e hipoteca. En promedio, los valores de las propiedades aumentan en un factor de 10 por década. Si la propiedad se paga por completo en 20 años, sus $30,000 valdrán $600,000, que, amigo mío, es cómo los súper ricos se enriquecen usando el dinero de otros.

El dinero de otras personas no solo se usa para bienes raíces. Se puede utilizar en una amplia variedad de financiamientos y, con el paso de los años, se ha vuelto más y más creativo. Recientemente, nos enteramos de una compañía hipotecaria que permite a las personas aprovechar sus criptomonedas sin tener que venderlas, ¡a cambio de una hipoteca de vivienda! Todo es posible.

Ahora, como prometí, aquí hay dos consejos extra más. Y si bien puede parecer que estos consejos son de sentido común, no siempre son una práctica común.

Consejo adicional n.º 1: desarrolle habilidades permanentes

La tecnología siempre está evolucionando. Gran parte de esto tiene que ver con los avances tecnológicos que nos permiten comunicarnos entre nosotros y, afortunadamente para usted, hay ciertos conjuntos de habilidades que se consideran perennes y se utilizarán para siempre.



El arte de vender nunca pasará de moda. Si tiene habilidades de venta, nunca tendrá poca demanda y, como empresario, siempre podrá promocionar su producto. Si recaudar dinero es parte de su viaje empresarial, regularmente estará presentando su sueño. Si te has pasado la vida evitando las ventas, te has hecho un flaco favor. Comienza tomando clases de oratoria o comunicación, o únete a un grupo como Toastmasters .

En realidad, hay muchas más habilidades perennes a considerar, que incluyen, entre otras: redacción de textos publicitarios, creación de contenido, optimización de motores de búsqueda, codificación y diseño de aplicaciones y sitios web.

Consejo adicional #2: No hay un momento perfecto para comenzar

En la película Origen, los personajes tenían la capacidad de crear su propio mundo. Se convirtieron en arquitectos de sus propias mentes. Lo creas o no, puedes hacer exactamente lo mismo.

Aquí está el problema: el momento nunca será el adecuado. Tus finanzas nunca estarán en orden. Su educación nunca será completa. Puede que seas demasiado viejo, o puede que seas demasiado joven. Es posible que no esté listo para una relación, o su relación no manejaría la lucha del espíritu empresarial. El destino rara vez nos llama en un momento de nuestra elección. Si estás esperando la situación perfecta o el entorno perfecto para empezar, nunca empezarás y tampoco tendrás a ninguno de los grandes antes que nosotros.

¡Lo hiciste! Has superado toda la lista. Recuerde: elija una estrategia ahora mismo y comience a implementarla hoy. Incluso si arruinas esto por completo y solo duplicas tus ingresos, estás en un lugar mejor, ¿verdad? ¡Salud por tu éxito!