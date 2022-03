No hay mejor momento para iniciar un negocio de ingresos pasivos que ahora

El concepto de ingresos pasivos ha existido desde siempre. Dado que los ingresos pasivos no tienen que gestionarse activamente, son mucho más escalables. Esto les da a los empresarios aún más tiempo para buscar oportunidades de ingresos activos y pasivos.

Yo mismo comencé muchos de estos negocios durante la última década, y también ayudé a otros. Con esta experiencia en mente, quiero compartir pasos importantes para prepararse para participar en un flujo de ingresos pasivos y lo que debe tener en cuenta con anticipación.

Haga crecer su puntaje de crédito

Lo más importante para construir un flujo de ingresos pasivos es tener un buen puntaje crediticio. Esto abre muchas puertas para un gran capital, que puede ser sorprendentemente barato. Incluso si tiene los fondos en inversiones líquidas, el capital prestado es una mejor opción. Un buen puntaje crediticio le permite este capital, que es el elemento vital de cualquier empresa.

También debe querer maximizar el apalancamiento, nunca usar su propio capital cuando puede obtener una ganancia del capital de deuda de otra persona. Al aprovechar el capital de la deuda con términos e intereses adecuados, maximiza el rendimiento de inversiones seleccionadas mientras su capital permanece intacto.

Cultivar una red

Es importante tener recursos intelectuales a tu alrededor. Elegir la oportunidad correcta de ingresos pasivos no es fácil. Si ha cultivado una red de empresarios en los que confía, puede discutir sus opciones y obtener su retroalimentación inteligente.

Cuanto más grande es la red, más valiosa es, así que no temas compartir tus grandes ideas con quienes te rodean. Incluso puede compartir sus ideas con su corredor, pero comprenda que pueden ser territoriales y estar preocupados de que desvíe el capital de ellos.

Encuentre algo probado y sea paciente.

Los flujos de ingresos pasivos comprobados abundan en el comercio electrónico. No se discuten los beneficios y la eficiencia de los pedidos en línea, especialmente con una fuerza laboral cada vez más remota. Este es un ejemplo, pero la verdad es que Internet y su capacidad de eficiencia generarán nuevas ideas de ingresos pasivos en las próximas décadas.

Antes de elegir una inversión, haga su tarea e identifique a otras personas que hayan tenido éxito con esa inversión en particular antes que usted. Entonces, no espere tener éxito de inmediato, solo porque lo fue. Puede tomar algunos meses más de lo que esperaba experimentar el mismo nivel de éxito. Las personas impacientes rara vez tienen éxito como empresarios, ya que es probable que se desanimen ante el primer obstáculo. Para tener éxito, a veces debe realizar un trabajo significativo, y eso a menudo lleva más tiempo del que esperaba.

Ten cuidado

Muchas personas están vendiendo ideas de ingresos pasivos, pero con experiencia limitada detrás de ellas. Estas personas equivalen a vendedores de autos usados. Haga su debida diligencia para determinar si los expertos están creando el motor detrás de las fuerzas de ventas que se acercan a usted, y si estarán o no accesibles de alguna forma o manera mientras persigue esta nueva empresa.

También debe intentar identificar si el proveedor de una oportunidad en particular tiene mucho dinero. Si quema el capital inicial y no tiene a quién acudir más que a un banco tradicional, eso no será bueno. Los bancos tienen una comprensión limitada de los proyectos de ingresos pasivos, por lo que es mejor consultar con el proveedor de antemano para asegurarse de que tendrá acceso a capital a un precio razonable en el improbable caso de que lo necesite.

