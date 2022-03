Maluma se convierte en la nueva imagen y socio de Rappi

Rappi tiene a un nuevo socio y Maluma tiene participación en un nuevo negocio.

Gareth Cattermole | MTV | Getty Images

La compañía multinacional colombiana de delivery anunció el día de hoy que ha formado una sociedad con uno de los artistas del momento: Maluma. Durante el 2022 el cantante será portavoz de la marca y participará en diversas actividades, sobre todo de índole creativa, para ayudar a su posicionamiento e impulsar el desarrollo económico de América Latina.

Con más de 93 millones de seguidores activos en sus perfiles de redes sociales, Maluma se ha convertido en uno de los referentes culturales de la región. En un comunicado de prensa Rappi explicó la razón para sumar al artista a su proyetco: “En Rappi compartimos con Maluma la misión de generar desarrollo económico en América Latina y de inspirar a muchos jóvenes para que se la crean, emprendan y persigan sus sueños. Es un gusto hacer esto junto a un referente mundial como Maluma”.

Por su parte el artista explicó: “El talento joven e innovador es la base de los negocios digitales. Estoy convencido del poder latino y que esta tierra está llena de gigantes”.

MALUMA Y SU SUEÑO EMPRENDEDOR

No es la primera vez que el artista originario de Medellín, Colombia participa a startups o lanza sus propias líneas de negocio. Esta misma semana el cantante lanzó al mercado una línea de fragancias y perfumes para hombres y mujeres con el nombre Royalty by Maluma, The King and Queen Collection. El año pasado aporto capital para el financiamiento de La Haus, una plataforma inmobiliaria que también fue apoyada por Jeff Bezos y Marc Benioff. Ese mismo año incursionó en el mundo de la moda al crear una colección con la firma francesa Balmain, guiado por el diseñador Olivier Rousteing.

Nada mal para un niño de origen humilde que empezó vendiendo dulces en el patio del colegio (como lo cuenta en su documental en YouTube Lo que era, lo que soy).