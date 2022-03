Por qué las drogas inteligentes no te hacen más inteligente

Estoy sentado en la oficina de mi casa en Playa del Carmen, México, mi residencia de invierno. Estoy escribiendo otro artículo, fascinado por el hecho de que hace solo unos meses nadie habló realmente sobre los nutrientes para aumentar el enfoque. O trucos de estilo de vida y espacio de trabajo para mejorar la productividad. O alimentos para mejorar el estado anímico y mental a través de la salud intestinal. Hubo algunos artículos aquí y allá sobre los espacios de trabajo bien iluminados que son excelentes para la productividad y nuestro bienestar. Pero no se publicó nada sustancial sobre cómo nuestra alimentación, nuestras elecciones de estilo de vida y nuestro entorno de trabajo pueden cambiar por completo nuestra forma de ser y nuestra forma de trabajar. Así como los resultados que obtenemos individualmente, como empresarios y como empresas.

Lamentablemente, incluso ahora, todavía se considera una buena opción trabajar en mazmorras, espacios que casi no tienen luz natural. En parte, todavía pensamos que nuestro cerebro y nuestra productividad están separados de nuestro entorno. Que podemos hacerlo bien con una dieta subóptima que aumenta nuestro nivel de azúcar en la sangre, haciendo que nuestro enfoque, productividad y fatiga tomen una montaña rusa diaria sin parar. Seguimos pensando que no es gran cosa estar sentado durante horas sin moverse para mantenerse ocupado y productivo. A pesar de que la ciencia muestra claramente que a nuestro cerebro no le va bien con la mala circulación sanguínea inducida por estar sentado sin parar.

Lo estamos haciendo bien, pensamos para nosotros mismos.

Y de hecho lo somos. Pero no está ni cerca de lo que podríamos producir, crear y entregar, dadas las condiciones óptimas que no son tan difíciles de crear a nivel personal y de toda la empresa, ya sea de forma remota, híbrida o en persona.

Volvamos a las drogas inteligentes.

Tratar de ahuyentar la niebla mental, sentirse abrumado y tener ansiedad con pensamientos acelerados por la noche. Buscando el enfoque, la creatividad y la motivación, los empresarios y profesionales dedicados a menudo buscamos suplementos. Medicamentos inteligentes o nootrópicos, diseñados para ayudarnos a hacerlo mejor y lograr más. Desafortunadamente, para la mayoría de nosotros, estas sustancias no hacen mucho. No se prometió una ventaja de rendimiento para ofrecer un trabajo de gran calidad de forma constante. O poder finalmente concentrarnos con todas nuestras capacidades mentales en lo que más importa.

Al igual que la falta de sueño regular y de buena calidad comprometerá nuestro rendimiento mental, sin importar cuántas tazas de cafeína consumamos, las drogas inteligentes solo pueden funcionar además de una gran química cerebral. Además, estar condicionado por unos buenos hábitos de vida y alimentación. Hábitos que afectan positivamente nuestros niveles de azúcar en la sangre, la circulación sanguínea cerebral y los niveles de inflamación cerebral. Cuando habitualmente tomamos decisiones que hacen que nuestro nivel de azúcar en la sangre suba y baje, que reducen el flujo sanguíneo cerebral y crean más inflamación en nuestro cerebro, ninguna droga inteligente hará una gran diferencia. Una vez abordado, puede descubrir, para su propio asombro, que, de repente, todas las píldoras, las drogas inteligentes y los suplementos comienzan a funcionar como magia.

Esto es lo que puede hacer personalmente, y para todo su equipo, para crear buenas condiciones para que las drogas inteligentes funcionen. (Incluso sin ellos, su cerebro podría sorprenderlo).

Regulación del azúcar en la sangre

No hay duda al respecto: un cerebro sano y con buen rendimiento necesita niveles equilibrados de azúcar en la sangre para una función neuronal óptima, liberación de neurotransmisores, metabolismo energético y productividad continua.

Si a menudo busca un refuerzo de cafeína y/o un refrigerio azucarado a lo largo del día, o no puede funcionar debido a la falta de concentración o la fatiga mental/física, considere abordar sus niveles de azúcar en la sangre. Consumo de carbohidratos procesados: bebidas azucaradas, jugos de frutas, productos horneados, cereales para el desayuno, tostadas; y no consumir suficientes carbohidratos de alimentos integrales sin procesar ricos en fibra como frijoles, lentejas, avena, quinua, ñame, frutas enteras, verduras, junto con proteínas y grasas saludables como huevos, pescado, pollo, yogur, nueces y semillas: es una receta para un paseo de aventura de azúcar en la sangre.

En su lugar, prepare sus comidas a base de alimentos integrales y equilibrados: combine proteínas, grasas y carbohidratos en una sola comida. Si tiene que comer bocadillos, coma alimentos ricos en fibra y proteínas y grasas de alimentos integrales. Tal vez unas sardinas o edamame, palitos de zanahoria y pimiento. O algunas galletas de hummus y linaza, huevos y tomates cherry, no algunas barras de proteína fitness que son básicamente dulces con proteína en polvo añadida.

Como líder de equipo interesado en maximizar la productividad a nivel de toda la empresa: ¿qué tal si proporciona algunas opciones de entrega de comidas entre las que su equipo puede elegir? ¿Una isla de refrigerios divertida y amigable con el azúcar en la sangre? ¿O opciones de café, té y agua con infusión de canela para ayudar con los niveles óptimos de azúcar en la sangre?

Flujo sanguíneo cerebral y productividad

¿Por qué el flujo sanguíneo es tan esencial para el funcionamiento del cerebro? ¿Cómo crees que todos los nutrientes, fuentes de energía y oxígeno llegan a nuestro cerebro? ¡A través de los vasos sanguíneos! ¿Lo peor que puede hacer por el flujo sanguíneo de su cerebro? Siéntate durante horas sin apenas moverte. ¿Cuál es la forma más fácil de contrarrestar los efectos cerebrales negativos de estar sentado y el flujo sanguíneo deficiente al cerebro? Incorpore descansos fáciles para el movimiento cada 30 minutos.

Me acostumbré a ponerme de pie, hacer algunos estiramientos y algunas sentadillas cada 30 minutos más o menos. Y cada vez mi cerebro se siente refrescado con ideas, soluciones y palabras en mi teclado, regresando rápidamente con ese flujo de sangre vigorizado con oxígeno y otros nutrientes.

Algunos de ustedes pueden sentirse incómodos al hacer todos estos movimientos en una oficina o en un espacio de trabajo compartido. Traiga esto a los líderes de su equipo y juntos organicen sus espacios de trabajo de una manera que fomente estas prácticas. Coloque algunos recordatorios en la oficina con movimientos sugeridos y reclute a miembros activos del equipo para predicar con el ejemplo. Haga que sea conveniente para las personas ponerse de pie y moverse, estirarse y ponerse en cuclillas.

Una nota al margen: ¡esto también ayuda con el control del azúcar en la sangre!

inflamación cerebral

Este es complicado. Tantas cosas pueden afectar la inflamación general en el cuerpo y el cerebro. Desde la falta de sueño y el manejo del estrés hasta los alimentos que aumentan el nivel de azúcar en la sangre o activan el sistema inmunológico. Además de los ingredientes de los alimentos procesados, permanecer sentado durante horas o no incluir suficientes alimentos ricos en antioxidantes en nuestra dieta diaria.

¡Tengo algunas sugerencias de nutrición que puedes implementar fácilmente y que definitivamente te ayudarán!

Comer muchos alimentos ricos en antioxidantes: bayas, vegetales verdes y coloridos, frutas enteras, chocolate amargo. (85% y más de sólidos de cacao), agregando poderosas especias antiinflamatorias como la cúrcuma a las comidas y bebidas.

(85% y más de sólidos de cacao), agregando poderosas especias antiinflamatorias como la cúrcuma a las comidas y bebidas. No comer alimentos procesados con muchos ingredientes desconocidos, o alimentos fritos y alérgenos comunes como el gluten o los lácteos que pueden ser un problema para muchas personas.

Tomar un suplemento de aceite de pescado de alta calidad diseñado para abordar el rendimiento cerebral (alto contenido de DHA) es un excelente refuerzo cerebral antiinflamatorio.

Se ha demostrado que comer alimentos ricos en probióticos como el kimchi y el yogur, comer nueces con muchos omega-3 antiinflamatorios o nueces de Brasil con alto contenido de selenio y agregar aceitunas en todas partes, todos afectan positivamente el estado de inflamación.

Si es un líder de equipo: todos estos consejos se pueden incorporar convenientemente en el diseño del espacio de trabajo (un espacio de trabajo diseñado para equipos de alta productividad que se preocupan por los resultados que entregan y las misiones en las que trabajan).

A menudo me encuentro en conversaciones con empresarios y líderes de equipo donde explico por qué estas cosas son importantes. Casi todos los días leo una investigación de neurociencia sobre la productividad del cerebro, las opciones de alimentación y estilo de vida y cuán estrechamente están conectados. Y, sin embargo, rara vez veo algo de eso aplicado en equipos y culturas empresariales. Como que estos no son los mismos cerebros de los que se habla en ciencia, o como que los humanos en los estudios son diferentes a los que vienen a trabajar. Muchos líderes afirman que se preocupan por su misión, el bienestar de sus equipos y cuán productivos y exitosos son los empleados individualmente. Sin embargo, muy pocos buscan crear el entorno que proporcione opciones fáciles para ayudar a los equipos a concentrarse y mejorar la función cerebral para entregar su mejor trabajo. ¿Por qué es que a menudo me pregunto? Los equipos entregan resultados, la base del éxito de cualquier empresa. Si un líder no invierte en la productividad intelectual de sus equipos, hace que sea mucho más difícil para la empresa avanzar y mantenerse a la vanguardia. El futuro del trabajo es un alto rendimiento optimizado y constante que comienza con el buen funcionamiento de nuestros cerebros individuales.

¿Y las drogas inteligentes?

Mi suplemento cerebral favorito es Alpha-Gpc . Es como la acetilcolina en el cerebro, un neurotransmisor esencial para la atención enfocada, el aprendizaje y la memoria, entre otras cosas importantes. Tomo 300 mg 30 minutos antes de una sesión de trabajo mentalmente exigente. Funciona para mí y mis clientes. Pero, nunca esperaría que ofreciera una transformación milagrosa sin cuidar primero mi nivel de azúcar en la sangre, el flujo sanguíneo cerebral y la dieta antiinflamatoria y el estilo de vida.

Todos podemos hacer más y mejor, y todo comienza con un cerebro que funciona bien. Comience con el estilo de vida fundamental y las prácticas de nutrición. Hágalos constantemente. Prueba Alfa-Gpc. Y nunca te conformes con el cerebro roto, puedes cambiarlo.