Cómo obtener la atención de los medios para su libro

Hay una mentira, que es que no puede obtener la atención de los medios para su libro a menos que lo publique tradicionalmente.

Así es como sé que es una mentira: traté de aparecer en Good Morning America para mis seis libros publicados tradicionalmente. No vayas. Luego publiqué de forma independiente Make Your Mess Your Memoir y obtuve un segmento de cinco minutos en GMA que terminó aportándole a mi empresa cientos de miles de dólares en nuevos clientes .

Pero no solo llamé a GMA y les dije que tenía un libro. Mira, soy muy consciente del hecho de que lanzar un libro, a menos que seas, digamos, JK Rowling , no es una novedad para nadie.

Entonces, ¿cómo lo haces noticia?

1. Averigüe cómo se relaciona su libro con lo que está sucediendo

Lancé Make Your Mess dos meses después de la pandemia y, como un defensor abierto de la salud mental y la recuperación de adicciones que ha usado durante mucho tiempo la escritura como una forma de curar batallas internas, escribí un comunicado de prensa sobre cómo las estadísticas de adicciones y salud mental habían se volvió más alarmante como resultado de la pandemia, y cómo la escritura podría ser una forma de abordarlos.

Conozco bien los medios de comunicación y, pensando que era material del programa de buenos días, le pedí a un amigo publicista que le enviara el comunicado de prensa a un contacto que tenía en GMA . A The Booker, en busca de noticias relacionadas con la pandemia que fueran menos sobre lo que estaba sucediendo y más sobre cómo lidiar con lo que estaba sucediendo, le encantó. Me pidió cinco puntos de conversación sobre el tema. Los escribí, le envié un correo electrónico y estaba reservado.

Todos los días sucede algo en las noticias y, si piensa de manera creativa, seguramente podrá determinar cómo encaja su libro en eso. Recuerde, los programadores de televisión y los periodistas probablemente estén sobrecargados de trabajo y agotados: les está haciendo un favor si les presenta una noticia preparada y una fuente para hablar sobre ella.

2. Regístrate para ser un experto

Hablando de periodistas que están sobrecargados de trabajo y agotados, muchos de ellos no tienen tiempo para buscar fuentes como lo hacían antes, de ahí la proliferación de sitios web diseñados para conectarlos con las fuentes de sus historias.

Si bien Help a Reporter Out (HARO) es el más popular, hay muchos otros que ofrecen servicios similares, incluidos Source Bottle, JournoRequest y QWOTED. Con HARO, una vez que se registra, comienza a recibir varios correos electrónicos al día que enumeran las historias en las que están trabajando los periodistas. Escanee regularmente los correos electrónicos para que pueda estar atento a los escritores que buscan expertos en el tema de su libro.

Depende de usted comunicarse con el periodista , a veces respondiendo las preguntas que él o ella plantea, que servirán como sus citas en el artículo, y siempre explicando por qué es un experto en el tema.

Personalmente, encontré que HARO es muy impredecible; la primera vez que lo usé, terminé siendo el protagonista de una historia de la revista Fortune ; otras veces, ni siquiera he podido obtener una respuesta cuando me presento a publicaciones de las que nunca había oído hablar. Pero he tenido estudiantes y clientes que terminan apareciendo en todas partes, desde Salon hasta el Huffington Post , con solo responder algunas consultas.

Siempre pregunte, cuando lo citen o perfilen, si puede ser identificado como autor; pídales que incluyan el título de su libro y solicite un enlace al libro en su sitio web.

3. Preséntate con cuidado a los podcasts

Como podcaster, no puedo decirles cuántos lanzamientos recibo de personas que claramente nunca han escuchado mi programa. Esos lanzamientos, por supuesto, se eliminan automáticamente. Es por eso que, cuando intente ingresar a los podcasts, nunca debe simplemente comunicarse con un montón de programas que se enfocan en su tema.

En su lugar, busque podcasts que parezcan posibilidades realistas (probablemente no Joe Rogan o Rachel Maddow) y escuche algunos episodios. Si la información de contacto de la persona que reserva o del anfitrión no está disponible, intente obtener la dirección de correo electrónico adecuada de hunter.io o LinkedIn Premium. Luego revise el podcast en Apple y, en su presentación, explique que es fanático del programa y adjunte una captura de pantalla de su revisión.

Debido a que escuchó el programa, también puede ofrecer en su presentación algunos ejemplos de episodios que le gustaron y cómo cree que podría ofrecer algo nuevo sobre el tema. También hágales saber lo emocionado que estaría de promocionar su episodio; si tiene una audiencia que el podcaster estaría interesado en capturar, asegúrese de agregar eso. Hay una gran cantidad de otros consejos para conseguir reservas en podcasts , y cada programa es diferente, así que trata de seguir tantas recomendaciones como puedas.

Cuando estés en el programa, sé un profesional: inicia sesión o preséntate a tiempo, mantente en un lugar tranquilo con wifi fuerte, usa audífonos y siempre da lo mejor de ti. Una vez que se publique su episodio, compártalo ampliamente y etiquete al presentador. También puede enviar un correo electrónico de agradecimiento o incluso un pequeño regalo. ¡Entonces incluso podrías recibir una segunda invitación!

Y ese es realmente el punto. Preséntese bien, entregue, sea agradecido, y su presencia en los medios solo crecerá a partir de ahí.