¿Deberías autopublicar tu libro?

Una pregunta común que hacen los aspirantes a autores emprendedores es si deberían publicar su libro ellos mismos o buscar un acuerdo con una editorial tradicional. Si bien ambos tipos de publicación tienen ventajas y desventajas, la mayoría de los empresarios obtienen mejores resultados con la autoedición. Sin embargo, muchas personas escatiman en algunos gastos básicos importantes cuando se autopublican. Es importante saber de antemano qué es opcional y qué no al escribir y publicar su propio libro de negocios .

La autopublicación significa que envía su mensaje más rápido

Si puede conseguir un agente literario y un contrato editorial tradicional, puede esperar meses o incluso años para sacar su libro al mercado. Y eso sin contar el tiempo que lleva encontrar un agente y un editor dispuestos, un proceso arduo sin garantías de éxito.

Sin embargo, es posible que se encuentre procrastinando sin una fecha límite de publicación establecida en piedra. Aquí es donde un entrenador de libros calificado puede ayudarlo a mantenerse encaminado. O bien, puede tratar de automotivarse diciéndoles a todos los que lo escucharán cuándo planea terminar y publicar su libro.

Una vez que haya completado estos cuatro pasos, puede autoeditar su libro en un día.

Un libro editado o corregido: No te saltes este paso. Un libro lleno de errores tipográficos te hará parecer un aficionado. Abundan las reseñas de Amazon sobre autores que no invirtieron en servicios de edición o revisión. Una portada de libro de alta calidad: Una vez más, esto no es algo que deba evitarse. Si bien Amazon/Kindle Direct Publishing (KDP) tiene portadas de plantillas, las personas pueden juzgar un libro por su portada. Con una portada de libro deslucida que se parece a la de todos los demás, es posible que la gente no tome su libro en absoluto. Formato de libro: necesita el documento con su libro formateado para formato digital e impreso. Esto generalmente requiere los servicios de un profesional. La buena noticia es que su editor o diseñador de portadas puede incluirlo en sus servicios. O, (este es un consejo raro de mi parte) puedes usar a la persona más barata que puedas encontrar en un sitio como Fiverr. Una biografía del autor y una descripción del libro bien escritas: esto es importante para la parte posterior de la portada de su libro impreso. E incluso si opta solo por lo digital, los necesita para su página de Amazon, su sitio web, cualquier comunicado de prensa, etc.

Ahora, volvamos a por qué la autoedición es mejor que perseguir ese escurridizo contrato de libros .

La autopublicación le permite un control total y permanente de su contenido

Bastantes personas han venido a mí molestas porque se fueron con un editor y el libro se agotó. Los editores hacen esto cuando ya no ven una forma de ganar dinero con el libro. El autor asumió que ellos mismos podrían reimprimir fácilmente el libro.

Nada mas lejos de la verdad.

Una vez que firmas un contrato con un editor, ellos son dueños del libro. Pueden recortar partes de su manuscrito, hacer que otro escritor agregue cosas a su manuscrito, la lista sigue y sigue.

E incluso si ese libro se agota, todavía lo poseen.

Es decir, ni siquiera puede hacer un libro electrónico sin algunas disputas legales y tarifas considerables.

Los editores tradicionales no invierten mucho en campañas de marketing de autor como solían hacerlo.

En los viejos tiempos (la década de 1990 y antes), los editores invertían una buena cantidad de dinero en publicitar los libros de sus autores. Una vez que llegaron las redes sociales, la mayor parte de la carga pasó al autor. En mi papel como publicista de libros, he tenido muchos autores que vienen a mí enojados porque no recibieron una campaña de marketing de un editor. Pensaron que estaban ahorrando dinero al no invertir ellos mismos en edición, portadas, marketing, etc. Pero solo en casos raros personas que no eran autores conocidos obtuvieron mucho más que un comunicado de prensa y tal vez un par de firmas de libros. Es un oxímoron: los editores solo invierten recursos en autores conocidos. Por lo tanto, si desea entrevistas en podcasts, entrevistas en revistas y periódicos, apariciones en televisión y más, deberá pagarle a un publicista calificado para difundir su mensaje.

La autoedición significa mejores regalías/beneficios

Cuando publica en Amazon, generalmente obtiene entre el 60 y el 70 por ciento de las ganancias después del costo de imprimir su libro. Con una editorial tradicional, puede obtener un dólar o menos.

Ilustremos esto.

Si Amazon saca $ 2,65 por cada libro de impresión bajo demanda que alguien le ordene y su precio de lista es de $ 14,95, quedan $ 12,30 después de cubrir los costos de impresión.

¡Al 60 por ciento, obtienes $7.38 por libro!

Además, puede solicitar copias de autor al costo. Uno de mis clientes suele hacer esto y ha vendido más de 200 libros en eventos.

Ilustremos esto de nuevo.

Pediste 200 copias de tu libro a $2.65 cada una. Eso es $530.

Vendes tus 200 copias por $15 la pieza, que son $3,000.

Entonces, $3000 menos $530 son $2470.

Todo por ti.

Esto es especialmente útil para las personas que hablan, establecen redes, etc. Nada de esto es posible con la publicación tradicional.

Resumiendo

El camino rocoso hacia un contrato de publicación tradicional es un gran impulso para el ego. Pero, la mayoría de las veces, está lleno de drama para la mayoría de los aspirantes a autores emprendedores.

Algunas inversiones básicas son importantes. Pero con conocimientos de marketing y una red sólida, ganará mucho más dinero con la autopublicación y venderá más fácilmente sus otros productos o servicios.

