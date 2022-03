10 razones por las que su marca necesita estar en línea en 2022

La marca en línea simplemente aprovecha todas las oportunidades que están disponibles en el mundo digital para posicionar, empaquetar y promocionar su marca. Tener una marca en línea sólida o una presencia en línea lo ayuda a generar credibilidad, confianza con su audiencia y lo ayudará a posicionarse como un líder de pensamiento en su área de especialización, esencialmente creando prueba social para su marca.

Esto puede ser a través del sitio web de su marca o empresa, perfil de LinkedIn, plataformas de redes sociales, boletines, blogs y podcasts. Su presencia en línea incluso puede incluir imágenes antiguas, perfiles de sitios web de la empresa, artículos publicados, charlas grabadas e incluso ese video de aquella vez que pensó que podría ser un buen cómico.

Aquí está la cosa, las personas ya lo están buscando en línea, y debido a que no pueden encontrarlo, buscan la siguiente mejor opción que aparece en la primera página de su resultado de búsqueda, incluso si no son el candidato ideal. ¿Por qué? Porque están apareciendo en espacios donde quizás tú no estés.

Si aún no está convencido de que debería considerar la creación de su estrategia de marca en línea, comencemos con estas 10 razones por las que su marca necesita estar en línea.

Plataforma : estar en línea le brinda una plataforma inmediata. Cuando lleva su marca personal o profesional en línea, está creando una plataforma para brindar valor al compartir su conocimiento y experiencia. Esto le permite posicionarse como un líder de pensamiento en su campo o industria. Amplificación - El acceso en línea significa amplificación de marca. Puedes ser visto, escuchado y experimentado de una manera más grande para una audiencia mucho más amplia y la gente realmente puede "sentir" quién eres por cómo eliges aparecer. Visibilidad : con tantas oportunidades en línea, ahora puede convertirse en la estrella de su propio programa. Puede utilizar múltiples canales para compartir a través de videos, como IG Lives y IG Videos, LinkedIn Lives, YouTube, Podcasts y mucho más. Su audiencia puede ver la personalidad detrás de la oferta y detrás de la marca, lo que genera confianza y conexión. Conexión : las personas están en el negocio de comprar bienes y servicios. También están en el negocio de los sentimientos, la conexión y la emoción. Construir una marca en línea lo ayuda a conectarse con su audiencia de una manera real que, en última instancia, conduce a una comunidad de personas con ideas afines. Capacidad de búsqueda: ¿su marca se puede buscar y aparece el contenido correcto para usted en una búsqueda en línea? A medida que comience a posicionar su marca en línea, asegúrese de utilizar las palabras clave que su audiencia ideal buscaría para encontrar su producto o servicio. Asegúrese de que los perfiles en línea de las cuentas activas e inactivas tengan información relevante. Colaboración : las oportunidades para colaborar son infinitas en un mundo en línea. Desde hablar en escenarios virtuales, hablar como invitado en un podcast o invitar a otros expertos a asociarse con usted en un evento exclusivo. Comience a seguir, conectarse y colaborar con profesionales afines en su campo para expandir su alcance y hacer crecer su audiencia. Genera confianza : cuando le agradas a la gente, confiarán en ti. Cuando confíen en ti, te recomendarán. Aparecer en línea le permite conectarse con su audiencia de una manera que genera confianza y simpatía. Amplía su alcance : con tantas plataformas para elegir, estar en línea aumenta automáticamente su oportunidad de ampliar su alcance. Las personas ya no necesitan acudir a tu ubicación física para obtener información, comprar un producto o recomendar tus servicios. Todo sucede en línea y si la experiencia es excelente, sus posibilidades de compartir también aumentan. Cuando estás en línea tu alcance se multiplica. Generación de clientes potenciales y nuevos clientes : tiene la oportunidad de atraer y proyectar una red de generación de clientes y clientes potenciales mucho más amplia cuando su marca se posiciona en línea. La clave es asegurarse de que siempre está compartiendo un valor inmenso. Genere confianza, establezca la conexión: la venta llegará. Gane dinero : cuando haya posicionado su marca en línea, ofrecido un gran valor, creado la prueba social que muestra su conocimiento y experiencia y construido una comunidad, puede comenzar a saludar a múltiples oportunidades para ganar más dinero. Pero primero, las personas deben saber que usted es el candidato adecuado para el trabajo y eso comienza con aparecer constantemente en línea y brindar valor.

Piense en su marca y en cómo aparece o no aparece actualmente en sus diversos espacios en línea: ¿qué aparece actualmente para usted o su marca en una búsqueda en línea? La clave es asegurarse de que su contenido y sus plataformas de redes sociales estén siempre actualizadas con información precisa y relevante sobre usted, su empresa y su marca, y que esté ofreciendo un gran valor a su audiencia ideal.

