El mercado de relojes de lujo presenta oportunidades para el inversor inteligente

Soy coleccionista de instrumentos de relojería desde hace más de 30 años. A pesar del actual aumento meteórico de los precios, ciertos relojes continúan presentando una oportunidad para la apreciación a largo plazo y la diversificación del mercado.

Este es el por qué.

Aspectos destacados del mercado actual de relojes

Un artículo reciente del New York Times postula retóricamente: ¿Los relojes presentan una oportunidad de crecimiento similar a Bitcoin en 2017 ? ¿O están en una burbuja similar a Bitcoin en 2017 ? Me suscribo al primero, aunque algunos comerciantes de relojes y coleccionistas no están de acuerdo.

El reciente aumento en el valor de ciertos relojes no tiene precedentes. Se atribuye principalmente a una mayor escasez, que se puede atribuir a 3 factores principales:

1. Aumento de la demanda del mercado

2. Disrupción de la cadena de producción relacionada con Covid

3. Manipulación del mercado por parte de los fabricantes y otros participantes importantes del mercado (es decir, grandes comerciantes, casas de subastas, incluso coleccionistas de ballenas)

El mercado de relojes es como el mercado del arte. No existe un verdadero organismo de control de la industria, los participantes del mercado secundario no necesitan capacitación ni licencias y los fabricantes solo influyen en ciertos coleccionistas y distribuidores oficiales designados. Es un verdadero mercado de laissez-faire, del tipo celebrado en las novelas de Ayn Rand y las reflexiones de Milton Friedman sobre la economía de mercado, y no muy diferente de otros mercados de activos alternativos.

Impulsados por la pasión de los coleccionistas, la cobertura de los crecientes riesgos inflacionarios y la promoción agresiva de la industria, los relojes complicados apelan a la tradición y la exclusividad para atraer a coleccionistas, especuladores y fanfarrones de Instagram. La industria relojera de ultra lujo comercializa expresiones codiciadas y aspiracionales de la artesanía como si los relojes fueran pinturas de viejos maestros, adquisiciones del legado familiar e inversiones alternativas. Tenga en cuenta que solo los relojes de hombre aprecian o tienen un mercado secundario sólido. Los relojes de mujer quedan relegados al mundo de los complementos y, en su mayor parte, no son material de inversión.

Rolex es el rey

Las pantallas Rolex de los distribuidores autorizados están vacías en estos días, y si desea un Rolex deportivo de acero inoxidable (es decir, Daytona, Explorer, Submariner, Sea Dweller, Air King, Sky Dweller), probablemente pagará una gran prima y se verá obligado a adquirir en el mercado secundario. Muchos expertos de la industria no ven que los relojes Rolex pierdan valor. A diferencia de las grandes complicaciones etéreas que buscan la mayoría de los coleccionistas, Rolex se posiciona como un instrumento profesional duradero que puede soportar condiciones extremas.

Rolex es diferente en el sentido de que no es una muestra creativa del tiempo y no es una empresa que se enorgullezca de su artesanía. Fabrica dispositivos aspiracionales y anacrónicos para profesionales que recuerdan a los días anteriores a Swatch/Seiko antes de las revoluciones del cuarzo y los relojes inteligentes. Celebra el tipo de explorador audaz (es decir, el Hombre Marlboro, el Aviador, el Aventurero).

Si quiere un Rolex deportivo formidable, gastará al menos $ 15,000 y si quiere un Daytona inoxidable, $ 40,000 y escalando. Existe una gran oportunidad en la apreciación del precio al comprar cronógrafos Rolex más antiguos. Estos todavía están infravalorados.

La transformación de Patek Philippe

Patek Philippe se ha convertido en un símbolo de estatus principal para los ricos y ahora se abrió camino en la cultura popular, intercambiando parte de su mística elitista por una mayor producción y más dinero. Los relojes deportivos de Patek, como el Nautilus y su hermanastro históricamente menos favorecido, el Aquanaut, ahora son objetos de obsesión para los nuevos tipos de dinero. Un amigo mío acaba de comprar el Tiffany Nautilus en una subasta por más de $5 millones. La hegemonía de mercado de Patek ha convertido a sus propietarios, la familia Stern, en multimillonarios, pero su legado de subastas presagia una apreciación continua en el futuro.

Audemars Piguet es sobre todo un gigante deportivo

Lo que su presidente homónimo, Francois Bennahmias, había hecho por Audemars Piguet es análogo a lo que Tom Ford había logrado una vez por Gucci: reinventarlo (y salvarlo de un colapso casi inexorable). Ahora, AP es una potencia y fabrica muchos menos relojes que Rolex y Patek. AP se convirtió en el símbolo aspiracional del tenista, del equipo de regatas o del piloto de fórmula uno.

Por el contrario, Rolex atrae más al tipo robusto (el escalador de montañas, el buceador de aguas profundas e incluso el primero en responder) hasta el reciente aumento de precios que hizo que los relojes fueran inaccesibles para la mayoría de los profesionales de cuello azul. Royal Oak y Royal Oak Offshore de AP son las líneas más codiciadas de la marca y, a pesar del aumento reciente, deberían seguir apreciándose.

Omega es una ganga relativa

Los relojes Omega han estado en la luna, se han utilizado en innumerables Juegos Olímpicos y han aparecido en películas de James Bond. Los relojes Omega que probablemente seguirán subiendo de precio son Speedmasters y Seamasters; estas se consideran buenas piezas de inversión y tienen un precio más accesible que Rolex y los ultra lujosos Patek y AP. Es una marca con un gran legado que es menos ostentosa que Rolex, pero se comercializa a un público similar.

Vale la pena considerar otras marcas, pero requerirán más investigación y probablemente implicarán un mayor riesgo.

Si desea revender para ganar dinero, quédese con Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe y, hasta cierto punto, Omega. Podría aventurarse a otras marcas, pero tenga en cuenta que el mercado fuera de ciertos modelos dentro de estos 3 o 4 nombres de marcas está plagado de trampas. Por supuesto, todas estas consideraciones importan menos si el objetivo es adquirir un reloj que “le hable”, y revenderlo es una preocupación secundaria o terciaria.

Si se aventura, busque relojes deportivos que se vean geniales (pero que puedan pasarse por alto) de marcas fuertes o grandes complicaciones y ediciones limitadas. Verifique los resultados de la subasta antes de comprar.

No hay burbuja en el mercado de relojes

A pesar del aumento poco característico del mercado, los relojes siguen siendo una buena alternativa de inversión. Creo que los instrumentos de relojería aún son un mercado incipiente y que la demanda seguirá creciendo porque los relojes representan una clase de activos alternativos que son coleccionables, altamente portátiles y escasos considerando la creciente demanda del mercado. Los relojes coleccionables están imbuidos de cierta artesanía: un conjunto de habilidades del viejo mundo que combina la destreza de la microingeniería con el talento de un maestro joyero o un artista.

Además, como señalan muchos coleccionistas, no puede usar su Ferrari en la muñeca y llevarlo a la sala de juntas corporativa, pero puede traer su reloj. Por lo tanto, tomar una posición a largo plazo en los relojes adecuados, incluso durante este frenesí del mercado sin precedentes, es una decisión inteligente.

