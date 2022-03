Los beneficios de trabajar para su negocio, no solo en su negocio

¿Su negocio se dirige concentrándose únicamente en lo que es más urgente en este momento? ¿O el último incendio que hay que apagar? ¿Están los planes de crecimiento y desarrollo comercial esperando tiempos menos ocupados antes de que pueda llegar a ellos?

Cuando su escritorio está lleno de un asunto absolutamente importante tras otro, la atención generalmente se dirige al más urgente. Esa es la forma más lógica de avanzar, ¿verdad? La anticipación solo es posible en un mundo ideal, ¿verdad? No. Puede parecerlo, pero no caigas en esa trampa. Con tal mantra, solo estarás corriendo de fuego en fuego. No es exactamente una receta para un negocio sosteniblemente exitoso .

Una cosa que mis clientes más exitosos tienen en común es que se toman el tiempo para trabajar en las cosas importantes cuando aún no son urgentes. Debido a esto, pueden ver y considerar varias opciones y están dispuestos a recibir nueva información para tomar decisiones informadas y tomar medidas medidas. En última instancia, están practicando el pensamiento crítico, la habilidad principal que el Foro Económico Mundial cree que necesitará crecer significativamente para 2025.

WEF define el pensamiento crítico como la capacidad de identificar, analizar y evaluar situaciones, ideas e información para formular respuestas a problemas. Sin embargo, el pensamiento crítico es peor cuando estamos apurados y en el modo constante de apagar los incendios más grandes. Es entonces cuando ignoramos y bloqueamos la entrada de nueva información en un intento de hacer frente al abrumador ajetreo. Y ahí es cuando estamos en alto peligro de tomar decisiones para sobrevivir en el corto plazo. Con demasiada frecuencia, tales decisiones resultan ser menos beneficiosas a largo plazo.

Por lo tanto, para administrar un negocio sosteniblemente exitoso y emplear el pensamiento crítico, debe trabajar para su negocio, no solo en su negocio. Lo que significa que se toma el tiempo para planificar con anticipación y actuar de acuerdo con esos planes con regularidad, en lugar de simplemente trabajar de forma práctica con la situación actual. Esto es válido no sólo para las empresas, sino también y especialmente para las personas clave dentro de las empresas. Deja de decir "Oh, esto es muy importante, pero no tenemos tiempo ahora" y "Tal vez más tarde" y "Ni siquiera podemos pensar en otra cosa mientras trabajamos en este otro proyecto". Tu negocio te lo agradecerá más tarde. ¿Por qué?

Primero, cuando tenga espacios regulares en su calendario para trabajar en lo que es importante (no solo urgente), habrá menos asuntos urgentes en su mesa que requieran atención inmediata más adelante. Esta habilidad básica de gestión del tiempo es la esencia de trabajar para su negocio. En la práctica, es mejor si reserva espacios regulares para este propósito en el momento en que se sienta más productivo. Según un estudio publicado por Nature Communications , El 48,4% de las mujeres se identifican como madrugadoras, mientras que solo el 39,7% de los hombres hacen lo mismo. Por lo tanto, si no es más productivo a primera hora de la mañana, pruebe a la hora del almuerzo o justo antes de terminar el día. Lo que es más importante, elija el momento que mejor se adapte a su forma de operar y ajústelo más tarde si es necesario.

En segundo lugar, trabajar regularmente para su negocio le permite dividir los proyectos en cuestión en partes pequeñas (porque solo tiene un tiempo limitado reservado en su calendario). Al llevar las cosas adelante poco a poco de esta manera, puede proceder con facilidad a largo plazo. Por lo tanto, la anticipación y los preparativos también lo ayudan a equilibrar la carga de estrés relacionada con el trabajo a lo largo del tiempo. Según las estadísticas anuales de HSE 2021, en Gran Bretaña, los principales factores laborales citados por los encuestados como causantes de estrés, depresión o ansiedad relacionados con el trabajo fueron las presiones de la carga de trabajo, incluidos los plazos ajustados y el exceso de responsabilidad. Además, establece que en 2020 y 2021, el estrés, la depresión o la ansiedad representaron el 50% de todos los casos de mala salud relacionados con el trabajo.

En tercer lugar, cuando no estamos constantemente abrumados, es mucho más fácil concentrarse en las cosas vitales. Como dice Peter Drucker, los ejecutivos efectivos, y debo agregar los dueños de negocios, se concentran en lo que es importante. Cuando lo hacemos, tenemos ancho de banda para recibir nueva información y practicar la curiosidad no solo cuando ocurren problemas, sino también cuando aparecen oportunidades potenciales. Esto nos permite emplear el pensamiento crítico en lugar de saltar a suposiciones rápidas. El pensamiento crítico, entonces, permite una toma de decisiones más ponderada al tomar en consideración una perspectiva más amplia, al cuestionar lo obvio y al examinar constructivamente las formas de operar, las actitudes y los valores relacionados.

Con una mayor necesidad de innovación, los emprendedores que solo trabajan en su negocio terminan protegiendo los resultados finales y enfocándose en las condiciones externas, que son difíciles de controlar. Estas empresas tienen mucho que perder. Los empresarios más exitosos trabajan sin descanso para su negocio y, por lo tanto, se enfocan más en el proceso de creación. Este proceso es lo que vale la pena saborear, ya que es el activo más valioso. Estas empresas tienen mucho que ganar.

