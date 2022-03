Lo que mi trabajo como 'momager' me ha enseñado sobre el espíritu empresarial

Como empresaria, directora ejecutiva y madre de mis dos hijos, fenomenales actores de color, hay muchas cosas en las que estoy pensando en estos días. En mi carrera como CEO y en mi carrera de influencer, me he enfrentado a grandes adversidades. Ha habido duras lecciones aprendidas y muchos obstáculos en el camino. Pero no fue hasta que mis dos hijos entraron en el mundo del espectáculo que empecé a juntar las piezas. Todo este tiempo, he sido mi propia aliada comercial como empresaria de color, y los artistas deben hacer lo mismo.

Vamos a explorar qué tienen en común el emprendimiento y las carreras de artes escénicas para los artistas negros y morenos. Hay tantos paralelos. El mismo acto de ser un empresario es una lucha a veces. Pero he descubierto que cuando saltas esos obstáculos, hay cosas asombrosas que se pueden ganar del otro lado. Esto es para todos los artistas de color que hay: valientes y valientes que han puesto sus corazones en la danza, el teatro, la música o cualquier otra cosa que demuestre sus talentos. Todo mientras combates a aquellos que te hacen sentir diferente.

Sepa a lo que se enfrenta

Cuando fundé mi empresa, sabía que tenía que escalar el Monte Everest. Sentí este gran viaje frente a mí, pero no había nada más que pudiera hacer. Tuve que crear el negocio de mis sueños. Ese es el aspecto asombroso de tener un llamado. Estás 100 por ciento obligado a hacerlo, incluso cuando conoces los desafíos. ¿Me di cuenta completamente a lo que me enfrentaba? Tenía un sentido, pero no, era más difícil de lo que pensaba.

Hay tanta adversidad que enfrentan los artistas de color. Ya sea por no ser caucásico o por el temido miedo de convertirse en un actor simbólico, mucho más degradante que cualquier otra cosa. La realidad es que es imposible que el color de tu piel no sea un factor en tu casting. ¡Sepa a lo que se enfrenta! Almas valientes, tenéis tantos retos por delante. Cuando te tomas el tiempo para pensar en esto y llegas a la decisión de que estás dispuesto a vencer las probabilidades, entonces tienes una mentalidad emprendedora.

Tener toda la convicción al principio

Comienza por creer en ti mismo, porque nadie más lo va a hacer al principio. Debes ser el que encienda tu propio fuego de convicción, impulsándote a través de los desafíos por venir. Es lo mismo que un empresario. Tienes una nueva idea que a nadie se le ha ocurrido, le pones todo tu tiempo y dinero y cuando las cosas se ponen difíciles, sigues creyendo en tu camino. Esto es muy importante para que los artistas de color se nutran dentro de sí mismos. Sí, habrá desafíos, pero cuando decidas creer primero en ti mismo, otros se sumarán. Te prometo que ya tienes esta habilidad. Las personas de color saben que algunos días tienen que ser su propio aliado, roca y apoyo. Esto es doblemente cierto cuando ingresas a las artes escénicas.

Un gran método que he encontrado para conectarme con mi propia convicción y autoempoderamiento es escuchar ese sentimiento en mis entrañas. Digamos que quieres ser actor y todo en tu interior te pide a gritos que estés frente a una cámara o en un escenario, ¡esa es tu intuición animándote! Si eres un músico que sueña con el Carnegie Hall o un bailarín que se obsesiona con tu compañía de ballet favorita, todo tu cuerpo te grita que tienes una pasión que debes perseguir. ¡Escucha esto y aférrate a esa increíble sensación!

Relacionado: Estrategias de afrontamiento para liderar y tener éxito como mujer perteneciente a una minoría | elevar

Contrata al equipo adecuado

Esto puede ser cualquier cosa, desde agentes y gerentes, o modelos a seguir y maestros. Necesitas estar rodeado de personas que apoyen tu visión por ti mismo. Hay tanta toxicidad que los empresarios y los artistas de color tienen que soportar. Necesita un refugio seguro, y eso significa aquellos con los que se rodea que están preparados para impulsar su carrera.

Elegir mi equipo sigue siendo uno de los aspectos más importantes de lo que hago. Se necesita un pueblo. Si sientes que tu agente actoral te está encasillando o que tu maestro te está haciendo sentir mal, estas son las personas que no quieres tener cerca. Habiendo dicho eso, no quieres un séquito que esté soplando demasiado viento en tus velas. Quieres gente honesta, solidaria, trabajadora, que comparta tus convicciones. Esto es absolutamente esencial para los artistas de color.

Confía siempre en tus instintos

A veces entro en una situación y sé que en el fondo no está bien. Según mi experiencia, las personas de color no han tenido el privilegio de confiar en sus instintos tanto como deberían. A menudo estamos en modo de supervivencia y no entendemos por qué. Siempre sigo mis instintos en los negocios y les enseño a mis hijos a hacer esto en sus carreras de actuación.

Confiar en tus instintos puede parecer como entrar en una sala de audiciones y no apreciar la forma en que las personas detrás de la mesa te juzgan. Podría significar tener esa sensación cálida y brillante cuando vienes de una clase que te inspiró a dar lo mejor de ti. Podría ser contratar a alguien en su equipo y sentir que le quitan la energía. Es difícil confiar en nuestros instintos porque naturalmente queremos encontrar el beneficio en todo. Pero a veces tu carrera florecerá cuando sepas qué dejar ir y qué abrazar.

Relacionado: Cómo promocionarse como un artista

Prepárese para la adversidad, las microagresiones y los contratiempos

Sí, las microagresiones son reales y la adversidad está garantizada. La gente dice que tienes que tener una piel dura para ser un artista, pero para ser un artista negro o moreno, necesitas una piel de acero. Entonces, ¿qué necesitas dominar para superar esto? Autocuidado. Eres responsable de tu bienestar mental, físico y espiritual ante la adversidad. Esto parece mucho para manejar, pero si estás usando esa piel de acero, necesitas proteger tu corazón cálido y creativo.

Para mí, mi equipo y mi familia me levantan cuando estoy deprimido. También me he creado una rutina de cuidado personal que me asegura estar en las mejores condiciones cuando las cosas se ponen difíciles. Si tienes una visión que estás trayendo al mundo, necesitas preservar esa hermosa parte de ti que quiere hacer cosas asombrosas y dejar una huella en nuestra sociedad. La única forma de preservar esto es ser su sistema de apoyo definitivo.

¡Celébrate hoy!

Nunca hubiera llegado tan lejos sin celebrar mis logros como empresaria, directora ejecutiva, esposa y madre todos los días. Ser un jefe o un artista es lo suficientemente estresante. Ser un jefe o artista de color ofrece diez veces más estrés. Sepa que su alma artística y su espíritu valiente están haciendo del mundo un lugar mejor. Cada vez que veo a mis hijos memorizar líneas, explorar sus emociones y practicar para las audiciones, estoy seguro de que les digo lo maravillosos que son. Ya son estrellas preciosas, son luchadoras y me encanta darles la fuerza para que sean sus propias aliadas.

Relacionado: Los empresarios con esta mentalidad tienen más probabilidades de tener éxito