Walgreens lanza una nueva característica en la tienda, y algunos compradores realmente la odian: 'Es un desvío'

Algunos compradores que buscaban tomar una pinta de helado o pizza congelada en su Walgreens local en los últimos días se encontraron con una sorpresa no tan agradable cuando caminaron hacia el pasillo refrigerado. Atrás quedaron las puertas de vidrio que mostraban los artículos en el interior, reemplazadas por pantallas tipo iPad que, entre otras cosas, revelan los productos junto con anuncios pagados.

Desarrolladas por la startup Cooler Screens , las pantallas digitales se basan en un sistema de sensores de movimiento y cámaras para mostrar lo que hay dentro del refrigerador/congelador y ofrecer información de productos, precios, ofertas y anuncios pagados : el mayor atractivo para las marcas participantes. Cooler Screens actualmente tiene aproximadamente 10,000 pantallas en las tiendas y, según la compañía, las pantallas son vistas por alrededor de 90 millones de compradores cada mes.

Naturalmente, las reacciones de los clientes no han sido abrumadoramente positivas. Un comprador confundido escribió en TikTok: "¿Por qué Walgreens haría esto? ¿Quién diablos pensó que era una buena idea?". Otro publicó en Twitter: "Las pantallas de hieleras digitales en Walgreens me hicieron ver un anuncio antes de que me permitiera saber en qué puerta se encontraban las pizzas congeladas".

El comprador Henry Brewer, quien recientemente se topó con una de las pantallas digitales en un Walgreens de Chicago, calificó la tecnología de "muy directa" e "intrusiva" y dijo: "Vemos anuncios literalmente en todas partes y ahora tengo que ir a verlos". en el enfriador? No solo parece necesario, y creo que es un desvío para el consumidor cuando esto no era un problema".

Junto con las frustraciones por la experiencia de compra recientemente complicada (algunos clientes también informan pantallas que representan incorrectamente los productos en stock), existen preocupaciones sobre la privacidad del consumidor , algunas de las cuales han resultado en información errónea y teorías de conspiración . Pero el cofundador y director ejecutivo de Cooler Screens, Arsen Avakian , afirma que la tecnología es "ciega a la identidad", con sensores frontales que registran de forma anónima la participación del cliente y cámaras internas que registran el inventario de productos.

Desafortunadamente para aquellos compradores que prefieren no involucrarse con la tecnología, no parece que vaya a ir a ninguna parte en el corto plazo. Chris Walton, exvicepresidente de Target que dirige el blog minorista Omni Talk, le dijo a CNN : "Hay un gran movimiento en el comercio minorista en este momento para crear lo que se llama una 'red de medios minoristas', que aprovecha todas las formas en que las marcas pueden interactuar con ese minorista digitalmente". Las tiendas de conveniencia Kroger, CVS, GetGo y las estaciones de servicio Chevron han comenzado a incorporar las pantallas, y las principales marcas domésticas como Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Kraft Heinz y Monster están a bordo.