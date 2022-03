Por qué la mayoría de los emprendedores digitales no tienen claras sus prioridades

Me encanta la comercialización. He estado obsesionado desde los primeros días. Bien hecho, te da la posibilidad de “comprar crecimiento”. ¿Cuánto quieres hacer crecer tu negocio este mes? ¿Qué tan grande es tu presupuesto? Esa es la cantidad de crecimiento que puede comprar. Por eso me dediqué al marketing digital de respuesta directa. No solo fue una excelente manera de brindar valor a los clientes B2B, sino que fue una de mis pasiones personales. Me pongo muy nerd al respecto.

Cuando asesoro a aspirantes a emprendedores digitales, les digo que se ubiquen en un nicho. No intentes ser generalistas. No ofrezca una agencia de servicio completo. Elige una cosa en la que puedas convertirte en el mejor. Tal vez eso es diseño web y solo diseño web. Tal vez te encanta el diseño gráfico, o tal vez eres un redactor. Sea lo que sea, que sea una cosa.

Pero es una mentira para mí. A veces hacemos otra cosa. A veces diseñamos páginas de destino para nuestros clientes, pero ofrecemos este servicio adicional en circunstancias muy especiales y específicas: si el sitio web o la página de destino del cliente no es bueno. Como especialistas en marketing digital de respuesta directa, podríamos usar los anuncios de Google y Facebook para generar todo el tráfico del mundo, pero si dirigimos ese tráfico a una mala página de destino, nada de ese tráfico se convertirá. No ofrecemos ningún valor a nuestros clientes en forma de mayores ingresos, por lo que perdemos el negocio. A veces ofrecemos este servicio como extra, solo para asegurarnos podemos ofrecer valor real.

Esto puede parecer dentro del béisbol. Puede parecer obvio. Pero hay una pepita de revelación en ese hecho que veo que muchos empresarios digitales se pierden: un cambio sísmico en todo el juego. La mayoría de los emprendedores digitales están poniendo el carro delante del caballo y cojeando desde el principio. Cuando antepone el marketing al valor, lo está interpretando al revés.

La edad de oro del marketing digital

Cuando se trata de marketing, soy francamente pesado y conservador. Nos apegamos a los anuncios de Facebook y Google porque son probados y verdaderos. Hay una gran cantidad de datos para extraer, junto con nuestra propia experiencia personal. Funciona.

He visto crecer el marketing digital desde su infancia. Eso me da perspectiva, y aquí hay algo que puedo decirle desde esa perspectiva: en los primeros días del marketing digital, ni siquiera tenía que tener un buen producto para ganar dinero. Solo tenías que ser bueno en marketing. Piénsalo. Podría estar vendiendo basura absoluta, pero la tecnología era tan nueva e innovadora que con un aparato de marketing digital ajustado, aún podía ganar dinero.

Esto no es nada nuevo. Los vendedores de aceite de serpiente siempre han ganado dinero. Solo mira Glengarry Glen Ross si quieres pruebas. Pero Google Ads y especialmente Facebook bajaron la barrera de entrada y crearon una generación de vendedores de aceite de serpiente.

Entonces, ¿qué hicieron esos primeros adoptantes exitosos? Escribieron libros. Crearon cursos. Se erigieron como gurús y ofrecieron a los estudiantes entusiastas la oportunidad de seguir sus pasos, sin saber (o sin importarles) que el camino que abrieron estaba siendo invadido por turistas. El resultado: una generación sucesora aún mayor de aspirantes a empresarios digitales, adoctrinados con una forma de pensar de la generación anterior sobre lo que se necesita para tener éxito en los negocios.

Todos tienen sus pecadillos: anuncios de Facebook, embudos web, listas de correo electrónico, SEO, pero se están perdiendo el panorama general. Se están perdiendo el hecho de que el suelo se ha movido bajo sus pies.

El nuevo panorama de los negocios digitales

Mira, el gato está fuera de la bolsa. El marketing digital ya no es nuevo; casi todas las pequeñas empresas han hecho anuncios de Facebook. ¿Realmente queríamos vivir en un mundo donde fuera tan fácil venderle a alguien algo sin valor? Estoy muy contento de que el mercado se haya corregido. El nuevo orden de los negocios digitales es valor primero, marketing segundo.

¿En qué emprendedores digitales apostaría para tener éxito? Los que van al mercado e identifican un problema que necesita ser resuelto. Los que ponen sus narices en la piedra de afilar y se enfocan incansablemente en la calidad del producto o servicio que quieren traer al mercado para resolver ese problema.

Puede ser solitario. Pueden pasar años en su rutina mientras los chicos geniales persiguen TikTok, nuevos embudos o cualquier técnica de marketing digital flash-in-the-pan que disfruta de sus 15 minutos. Pero el valor ganará al final. Concéntrese en crear excelentes productos o servicios, concéntrese en la adecuación del producto al mercado y el resto será fácil.