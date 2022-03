Este es el spot de Apple que le rinde tributo al camino del emprendedor

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El viaje del emprendedor es una aventura fascinante.

Desde el momento en el que percibes el llamado desde el fondo de tu ser, hasta el instante en el que te atreves a dar el primer paso para adentrarte en lo desconocido y descubrir poderes que ni siquiera sabías que tenías, pasando por la primera venta, el primer cliente y las dudas que se suceden y que te aterran.

Una campaña publicitaria de Apple recrea este viaje mientras hace referencia al fenómeno conocido en Estados Unidos como The Great Resignation (la Gran Dimisión o la Gran Renuncia en español), en el que más de 47 millones de personas dejaron de modo voluntario su trabajo. Más que un spot publicitario, “Escape From the Office” (“Escape de la oficina”) es un entretenido cortometraje que sigue a cuatro personajes que viven aterrados de su jefa, una mujer llamada Vivienne, que los obliga a trabajar en rígidos horarios de trabajo, con un estilo de gestión autoritario y poco respetuoso… una verdadera pesadilla. Hartos de su realidad laboral, los colegas toman una iniciativa: lanzar su propio negocio. Así inician su aventura, apoyados por herramientas digitales de última generación que les ayudarán a domar a las bestias que se puedan aparecer en su camino, a entrar en contacto con aliados, a lograr su primera venta y finalmente, a consolidar su negocio.

La campaña en tono de comedia retrata la realidad de millones de personas que no están contentas en su empleo y, aunque exagera muchos aspectos en torno a los jefes y la vida actual, toca una fibra sensible: el hartazgo colectivo de los empleados en torno a sus jefes y sus trabajos. La campaña es un llamado al emprendimiento y a la independencia.

LOS OTROS SPOTS DE APPLE

Este cortometraje no es en realidad el primero en el que vemos a los cuatro colegas luchando en contra de Vivienne y su gestión de pesadilla. En entregas anteriores los habíamos visto batallando con las realidades del home office en tiempos de pandemia y las exigencias de su jefa: niños gritando en casa, videollamadas tomadas desde el coche o desde la casa en ropa interior, fechas de proyecto anticipadas y presupuestos reducidos. Aunque la campaña ya había cautivado a su audiencia, la última entrega representa el llamado a la emancipación que muchos de nosotros llevamos años buscando.

Los tres spots de esta campaña (“The Underdogs”, “The Whole Working-From-Home Thing” y “Escape From The Office”) fueron creados por la agencia Smuggler y han ganado múltiples premios incluyendo varios Leones de Oro en el Festival de Cannes. Los cortometrajes son una clara muestra de los que una maraca puede lograr por medio del storytelling.

