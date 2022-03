Elon Musk advierte de una fuerte presión inflacionaria para Space X y Tesla

El día de ayer Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, y uno de lo más grandes emprendedores del mundo, lanzó una pregunta a sus seguidores vía Twitter: “¿Qué piensan de las probables tasas de inflación durante los siguientes años?” El tuit desató una reacción en cadena de likes, retuits y comentarios (al momento de la redacción de esta nota, más de 33 mil) que deja ver claramente la preocupación global en torno al tema. Desde que inició el conflicto armado entre Rusia y Ucrania los precios de las materias primas se han elevado, alcanzando niveles que no se habían visto desde el año 2008. Entre los insumos que han incrementado sus precios están los metales utilizados para la fabricación de autos (níquel, paladio y aluminio) que sin duda impactarán los costos de producción para Tesla y Space X.

Tras dejar un par de horas para que sus seguidores comentaran, Musk posteó de nuevo para explicar que “Tesla y SpaceX están experimentando una importante presión inflacionaria reciente en materias primas y logística”. Luego compartió una liga a una liga a un artículo en el que se explica que los costos de las materias primas se perfilan ya para alcanzar el mayor aumento de una semana a la otra la menos desde el año de 1970. Este último mensaje de Musk venía acompañado de la frase “y no estamos solos”.

What are your thoughts about probable inflation rate over next few years?