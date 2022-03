La confianza es el puente entre usted y sus metas

Año nuevo, nuevos objetivos, nuevas oportunidades. No hay nada mágico que suceda cuando el calendario avanza al próximo año. Pero, hay algo simbólico cuando el calendario se reinicia en enero. Es la motivación que muchos de nosotros usamos para pensar en los próximos 12 meses y las metas y resoluciones que queremos hacer. Hay optimismo sobre lo que se puede hacer, qué impacto se puede lograr, qué relaciones van a suceder. Es infantil, de verdad. Es similar al espíritu cuando teníamos cinco años y veíamos el mundo como un océano azul de oportunidades; nada era insuperable.

Hay algo que nos sucede a muchos de nosotros a medida que envejecemos. Es lo mismo que sucede hoy a medida que avanzamos más allá del primero de enero. Dejamos de creer en el cambio, perdemos la confianza en nuestras capacidades, nuestra fe disminuye. Le echamos la culpa a tener demasiado que hacer, otras prioridades que compiten, no suficiente tiempo en el día. Pero la verdad es que has perdido la confianza. ¿El resultado? Metas, sueños y propósitos incumplidos. A veces es un ciclo perpetuo de querer y nunca lograr. Es decir, ¿cuántas veces la pérdida de peso y la felicidad han sido la meta del año, para luego ser la misma meta el año siguiente?

La confianza es una mentalidad. Todo es mentalidad, ¿verdad? La mentalidad es la base de todo lo que haces en la vida y hará o romperá tu resultado. Napoleón Hill dijo con tanta elocuencia: “Todo lo que tu mente pueda concebir y creer, lo puede lograr”. Yendo un paso más allá, Henry Ford dijo: "Si crees que puedes o no puedes, tienes razón". Creamos nuestras propias realidades de lo que nos permitimos visualizar, y nuestra mentalidad determinará la distancia de nuestros sueños.

Quizás estés pensando, espera. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Creo que puedo perder peso, pero simplemente no tengo tiempo. Es un problema de tiempo, no un problema de mentalidad o de confianza.

¿O es eso?

Crees que puedes perder peso, pero no tienes tiempo. Esa es una creencia que elegiste hacer. Esto es lo que le has dicho a tu subconsciente:

No crees que haya flexibilidad en tu día para nada más

No crees que tienes elección sobre cómo pasas tu tiempo durante el día.

No crees que la salud sea una prioridad

Realmente no crees que puedas porque no crees que tienes el tiempo. Te has dicho a ti mismo que no puedes y, por lo tanto, tienes razón: no perderás peso.

¿Qué pasaría si el médico te diera cinco meses de vida a menos que perdieras peso? ¿Cambiarías de mentalidad y de prioridades? Mi conjetura; lo harías. Eres el conductor de tu barco y sí, vas a tener olas por las que debes navegar que nunca anticipaste. ¿Significa eso que no tienes el control? Eres el capitán. Se supone que debes estar al volante tomando las decisiones que te ayudarán a superar la calma y la tormenta. Las limitaciones de tiempo son una tormenta, no el tiempo para soltar la rueda.

Si la salud es una prioridad y quieres perder peso, necesitas más fe. Que todo va a salir como fue diseñado y que el mundo no se derrumbará si te pones a ti mismo en la ecuación de tu vida. Necesitas más confianza en ti mismo. Que puedes mantener tu mundo a flote incluso si bloqueas 30 minutos al día para concentrarte en tu salud. Necesita creer que todo es posible y creer en su capacidad para llevar su vida al éxito a pesar de los desafíos del día a día.

Confianza, fe y creencia es la definición de confianza. Es el estado de sentirse seguro sobre el resultado. No es una vacilación de lo que podría pasar. Es creer que puedes y harás realidad tus metas. Tal vez hayas perdido parte de la confianza en ti mismo porque sigues fijándote metas y no las cumples. Tal vez has perdido algo de fe en ti mismo porque has perdido la conexión con quien eres. Tal vez has perdido algo de fe porque nada parece salir como esperabas. Así entran las excusas, los sueños descartados y una vida incumplida. No es forma de vivir. Tienes una oportunidad, ¿no debería verse como quieres?

Es confianza lo que necesitas. Es conectarte con quien eres, tu propósito y lo que quieres en la vida. Es entender tu mente y aprender a hacer que funcione para ti. Y no solo reaccionar sin dudar si esa es la mejor manera de pensar. Es entrar en acción y construir esa confianza y creencia. Conexión con uno mismo. Dominar la mente y la acción te ayudará a construir la confianza más fuerte e inquebrantable dentro de ti mismo para enfrentar cualquier cosa. El tiempo no será un problema porque encontrarás el tiempo. Encontrarás lo que sea. El conocimiento, las habilidades, los recursos necesarios cuando tienes la confianza para lograr tus objetivos. Las excusas no serán una opción porque tú tendrás la solución. Cuando tienes confianza, no hay nada que se interponga entre tú y tus metas. A medida que te esfuerces y crezcas en la vida, tu confianza seguirá siendo desafiada. Es la fe, la confianza y la fe lo que te ayudará a salir adelante.

La confianza es el puente hacia tus objetivos y tú eres el capitán.

