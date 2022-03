Es el Día de la Igualdad Salarial y este bot de Twitter está criticando a las empresas que les pagan más a los hombres que a las mujeres

Organizaciones de todo el mundo recurrieron a las redes sociales la semana pasada para mostrar su apoyo al Día Internacional de la Mujer . Desafortunadamente, pero no sorprendentemente, para muchas empresas, adjuntar un hashtag conciso #IWD2022 o #BreakTheBias a una publicación o tweet de Instagram cuidadosamente seleccionado es donde comienza y termina su compromiso con las mujeres.

En los EE. UU. y en otros lugares, la brecha salarial de género persiste. Hoy, 15 de marzo, es el Día de la Igualdad Salarial en los EE. UU., así elegido, según el Comité Nacional de Equidad Salarial , porque “Esta fecha simboliza hasta qué punto del año deben trabajar las mujeres para ganar lo que ganaron los hombres el año anterior”. Los datos del Pew Research Center revelan que en 2020, las mujeres ganaron el 84 % de lo que ganaban los hombres, y esa brecha se amplía aún más para algunas mujeres de color.

Una pareja británica decidió denunciar a las organizaciones que, literalmente, no están poniendo su dinero donde están sus labios. Francesca Lawson, redactora y gerente de redes sociales en Manchester, Inglaterra, y su socia Ali Fensome, consultora de software, crearon un bot de Twitter, @PayGapApp , que retuitea publicaciones de empresas, escuelas y organizaciones sin fines de lucro con palabras clave específicas del Día Internacional de la Mujer o hashtags junto con una nota que revela cómo se paga a las mujeres en comparación con los hombres dentro de la organización.

A diferencia de las empresas estadounidenses, a las británicas con 250 empleados o más se les ha pedido que publiquen información sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres cada año desde 2018 . La gran cantidad de datos, disponibles al público en un sitio web del gobierno en el que se pueden realizar búsquedas , revela que los hombres que trabajan a tiempo completo en el país ganaban un 7,9 % más que las mujeres en abril de 2021 .

Naturalmente, los usuarios de Twitter y las organizaciones retuiteadas por igual tenían mucho que decir sobre las revelaciones del robot de la brecha salarial de género (o al menos, aquellos que no borraron los tuits que las denunciaban lo hicieron).

Donde a las mujeres se les paga menos que a los hombres

Publicación tras publicación del robot de brecha salarial de género demuestra la marcada disparidad entre el salario de mujeres y hombres. En la importante firma de consultoría de gestión McKinsey & Company , el salario por hora de las mujeres es un 22,3% más bajo que el de los hombres. La estadística aparece encima de la publicación retuiteada por la compañía, que dice "Conozca a Francesca, '¡Creo que ninguna montaña es demasiado alta para escalar!'" e incluye un video de una mujer caminando por un terreno rocoso.

Los usuarios de Twitter no se contuvieron.

"Sigue escalando Francesca... a otra empresa", escribió un usuario. Otro bromeó: "Cuidado con la cabeza en la cumbre, ¡hay un techo de cristal allí arriba!" Otro más comentó: "No es como si les dijeran a otras empresas cómo deben funcionar ni nada. Probablemente esté bien". Inevitablemente, un usuario trató de afirmar que la brecha salarial de género es un mito propagado por las diferentes opciones de vida, pero otro usuario se apresuró a dejar las cosas claras: "Puede buscar muy fácilmente ' brecha salarial de género' en Google Scholar y aprender cómo de hecho, no es un mito".

En esta organización, el salario medio por hora de las mujeres es un 22,3% inferior al de los hombres. https://t.co/TsZvQFJhZd — Bot de brecha salarial de género (@PayGapApp) 14 de marzo de 2022

Además, la publicación de la compañía de lencería Boux Avenue, que incluye una imagen de un sostén morado de encaje y dice: "¿Alguien está obsesionado con usar atm morado? El color oficial del Mes Internacional de la Mujer. ¡Tenemos el conjunto perfecto para TI! Saluda a Mackenna : super lindo, cómodo y totalmente apropiado para la temporada, ¿qué no es amar?", recibió algunos comentarios particularmente agudos cuando el bot reveló que la organización paga a las mujeres un salario promedio por hora que es 31.4% más bajo que el de los hombres.

"Estoy obsesionado con la igualdad y con pagar a las mujeres lo que valen", comentó un usuario. Otro escribió: "Es curioso cómo el día internacional de la mujer se ha convertido en una oportunidad de marketing para las empresas que en realidad están explotando a las mujeres". "Lo que no es amar es que pagues menos a las mujeres", intervino alguien más.

En esta organización, el salario medio por hora de las mujeres es un 31,4% inferior al de los hombres. https://t.co/OyHcEx8XrO — Bot de brecha salarial de género (@PayGapApp) 12 de marzo de 2022

Algunas organizaciones, como Save the Children Reino Unido, donde el salario medio por hora de las mujeres es un 5 % más bajo que el de los hombres, optaron por bloquear la cuenta del bot, pero eso no impidió que llegaran los comentarios. "¿Eliminado por el 5 %?", Un usuario escribió. "Ese es un aspecto realmente malo". Otro agregó: "No eliminaron sino que bloquearon la cuenta del bot, lo que hace que el tweet desaparezca de los tweets de citas que hizo la cuenta bloqueada. Si vas a su página, todavía está allí. En mi humilde opinión, es aún peor".

En la otra cara de la moneda, algunas organizaciones utilizaron el retuit del bot como una oportunidad para expresar su compromiso de hacerlo mejor . El bot retuiteó la publicación #IWD de la institución financiera GoCardless que destaca al director de riesgo de seguridad y privacidad de la empresa, señalando que el salario medio por hora de las mujeres es un 19,9 % más bajo que el de los hombres en la organización.

Un usuario escribió: "Vaya, tantas maneras en que @GoCardless podría hacerlo mejor poniendo de relieve su 19,9 % de #GenderPayGap . Si la estadística es correcta, la retroalimentación es un regalo y la acción sobre #PayEquity #EqualPay #PayParity sería incluso mejor para #BreaktheBias ". GoCardless respondió al usuario y admitió: "Necesitamos cerrar esa brecha salarial. Estamos progresando y nuestra brecha salarial media y mediana muestra una tendencia a la baja desde 2019 con la brecha salarial media cayendo significativamente. También hemos aumentado la proporción de mujeres en nuestra población de liderazgo del 16 % al 28 % desde 2019".

En esta organización, el salario medio por hora de las mujeres es un 19,9% inferior al de los hombres. https://t.co/aM9rSQQcjH — Bot de brecha salarial de género (@PayGapApp) 13 de marzo de 2022

De manera similar, cuando se reveló que el salario por hora de las mujeres es un 3,9% más bajo que el de los hombres en English Heritage, una organización benéfica que administra sitios históricos como Stonehenge, la organización se apresuró a expresar su apoyo a la transparencia . "Esto se basa en datos de abril de 2020", escribió la cuenta de English Heritage. "Desde entonces, hemos estado trabajando arduamente para reducir nuestra brecha salarial y se está cerrando. Pero independientemente de su tamaño, una brecha sigue siendo una brecha y la organización benéfica se compromete a eliminarla. Obtenga más información en https://bit. ly/3KsRNPG ".

En esta organización, el salario medio por hora de las mujeres es un 3,9% inferior al de los hombres. https://t.co/E8K9xNqi9T — Bot de brecha salarial de género (@PayGapApp) 8 de marzo de 2022

Donde el salario para hombres y mujeres es igual

Una muestra mucho más pequeña de publicaciones presentaba organizaciones que ya han priorizado la igualdad salarial para mujeres y hombres. Por ejemplo, el pago por hora de hombres y mujeres es igual en Richmond y Hillcroft Adult Community College, un hecho poco frecuente que señalaron los usuarios. "Honestamente, uno de los primeros que he visto", escribió una persona. Otro comentó: "¡¡Hurra !!"

En esta organización, el salario medio por hora de hombres y mujeres es igual. https://t.co/Sx30sf2RUy — Bot de brecha salarial de género (@PayGapApp) 11 de marzo de 2022

Donde a las mujeres se les paga más que a los hombres

Aunque la mayoría de las publicaciones destacan los ingresos más altos de los hombres , hay algunas que se destacan sorprendentemente. En Nottinghamshire Healthcare, el salario medio por hora de las mujeres es un 6,5 % más alto que el de los hombres, lo que provocó una gran cantidad de respuestas entusiastas de los usuarios de Twitter: "finalmente una victoria para las damas", "Bueno, esas son buenas noticias. ¡He estado esperando esto!". y "Por fin. ¿Es este el único? Bien hecho, Notts Healthcare".

En esta organización, el salario medio por hora de las mujeres es un 6,4% superior al de los hombres. https://t.co/XMQdUVzoOo — Bot de brecha salarial de género (@PayGapApp) 9 de marzo de 2022

Del mismo modo, en Marylebone Cricket Club, el salario medio por hora de las mujeres es un 15,5 % más alto que el de los hombres, lo que provocó comentarios positivos como: "Eso me sorprende dado su histórico sexismo, misoginia, etc." y más escépticos: "Es un club de cricket de mujeres. No cae por esto otra vez".

En esta organización, el salario medio por hora de las mujeres es un 15,5% superior al de los hombres. https://t.co/JaIyIfG5Ed — Bot de brecha salarial de género (@PayGapApp) 9 de marzo de 2022

Finalmente, en Barnet Council, el salario medio por hora de las mujeres es un 25,5% más alto que el de los hombres. "Voy a ser honesto, esto no era algo que esperaba", escribió un usuario. "¡Demonios si!" dijo otro.