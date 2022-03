3 pasos esenciales para el éxito repetitivo

Si hay algo de lo que estoy seguro, es que puedes crear el éxito una y otra vez. Desde entrenar con el equipo olímpico de fútbol de EE. UU. hasta dirigir un equipo de cientos de personas como vicepresidente en LoanDepot, hay un proceso simple que he usado una y otra vez para llegar a la cima.

Hay tres fases para cada meta que me propongo:

Claridad: Tienes que saber a dónde vas Alegría: encuentra las acciones que te traen alegría y que pueden llevarte a donde aspiras ir Celebración: ¡Celebre en el camino!

Paso 1: Claridad: ¿qué es lo que quieres?

Cualquier cosa que estés deseando puede reducirse a una cosa que realmente anhelas: cambiar. Entonces, digamos que quieres toneladas de dinero. La claridad sería hacer preguntas como:

¿Que vas a comprar?

¿Hay viajes que quieras hacer?

¿A qué organizaciones benéficas donarás?

Comience con el final en mente cuando esté configurando la claridad y alinéelo con la temporada actual de la vida en la que se encuentra. Para mí, tal vez no quiera perderme ninguno de los partidos de fútbol de mis hijos y tomarme un día libre a la semana. . Pasar tiempo con tu familia puede ser tu petición de cambio por ahora.

Paso 2: ¿Cuáles son las acciones alegres que puedes tomar?

Es interesante cómo el universo recompensará la acción que sigue a tu solicitud de cambio. Si haces la meta y no mueves los pies hacia ella, no esperaría que cayera del cielo, ¿verdad? Tenemos que tomar medidas, ¿por qué no hacerlo agradable?

Cuando puedes crear esa alineación y congruencia de que lo que dices y haces comienza a alinearse todos los días, la magnitud del crecimiento exponencial es absolutamente significativa.

Si mi objetivo es pasar tiempo con mi familia, y mi hija está en la cancha de fútbol y no estoy entrenándola. Tengo que hacerme las preguntas difíciles para volver a ser congruente con mi objetivo: ¿Me estaba mejorando a mí mismo? ¿Escuchar un podcast, devolver mensajes de texto? ¿Sigue siendo este objetivo de suma importancia para mí?

Tengo que hacerme responsable de las acciones que coinciden con las metas que me propuse. Y encuentra alegría en hacerlos al mismo tiempo.

Paso 3: Celebre en el camino

Creo que aquí es donde va a ser un poco divertido.

Cuando tienes claridad, defines cómo se ve el éxito. Ahora avanzas y estás empezando a integrar tu vida. Entonces es hora de celebrar realmente las metas escritas. Entonces, si su objetivo era el dinero y lo logró, ¡quizás esté gastando el 10 por ciento en algo divertido para usted! Si su objetivo era pasar más tiempo en familia, tal vez usted y su hija estén tomando un batido después del fútbol y estén aprovechando el momento.

Creo que la mayoría de nosotros nos perdemos el Paso 3 (celebración) porque seguimos avanzando hacia la meta, por lo que nunca vivimos como un éxito. Pero para integrarte y vivir como la versión tuya que ya ha logrado lo que identificaste en el Paso 1 (claridad), necesitas reprogramar tu cerebro para anhelar los químicos del éxito. Realmente es tan simple como celebrar cuando tomas los pasos de acción del Paso 2 (gozo), para que no te prives del disfrute en el camino.

Así es como desgloso mis tres pasos en la vida cotidiana

Cada mes tengo grandes objetivos para el año que se han dividido en tres objetivos principales para mí. Hay elementos reales que hago todas las semanas que eliminé de la lista. Entonces, si no se logran, cada objetivo pasa a la próxima semana. Pero los termino y hay grandes recompensas al final del año. Cuando esto suceda, podré recompensarme con confianza. Creo que hay poder en celebrar las pequeñas victorias, las medianas y las grandes en el camino.

Cosas que hacen tropezar con el establecimiento de metas

Otra cosa que nos puede hacer tropezar además de retener la celebración es que establecemos estándares poco realistas en nuestros plazos para el éxito. Porque otra cosa de la que estoy seguro es la realidad que no vas a lograr todos los días. No será un día mágico cuando tengas algún sentido de la perfección y todo haga clic en que logres tu objetivo. Será un día tras día el progreso de la perfección en su mente.

Vuelvo a crecer como un niño con éxito y deportes. Muchas veces ganar o perder era la única forma de ver las cosas. Pero a medida que envejeces te das cuenta de que esas dos cosas en realidad pueden coexistir juntas. Pueden vivir juntos. Las lecciones se aprenden tanto en las victorias como en las derrotas. Definir el éxito no siempre se trata solo de las victorias. Como dije, no tendrás éxito todos los días.

Cuando tropieza con el fracaso, una mentalidad ganadora parece hacerse preguntas como:

¿Puedo aprender y crecer tanto si gano como si pierdo?

Cuando te lanzan cosas, ¿cómo reaccionas ante ellas?

En mis días en la cancha de fútbol, algunas de las mejores historias para mí y mi mayor crecimiento fue cuando nuestro equipo perdió. Porque cuando no juegas tu mejor juego, te das cuenta en lo que tienes que trabajar. Las victorias y las derrotas son solo experiencias.

Haz los objetivos del tamaño de un bocado y luego recompénsate por tomar medidas alegres porque ese es un patrón que tu cerebro se volverá adicto a lograr una y otra vez.

