Conoce al IT Army of Ukraine, el ejército de voluntarios que trabajan para hackear sitios rusos

Las guerras en el 2022 no pueden librarse como se hacía hace 100 años. Vaya, ni siquiera como se hacía hace una década. Las cosas han cambiado y las agresiones no suceden solo en el campo de batalla, sino que en los espacios digitales de los que hoy depende, en gran medida, la comunicación de un país. Lo que sabemos es que además de los soldados que luchan en el frente, existe un ejército de programadores y hackers que se han unido desde diversas partes del mundo para lanzar una ofensiva en contra de sitios rusos.

El grupo lleva el nombre de IT Army of Ukraine y fue formado por Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro de Ucrania y ministro de transformación digital. El pasado 26 de febrero el joven político de 31 años lanzó una convocatoria a través de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Estamos creando un ejército de TI. Necesitamos talentos digitales. Todas las tareas operativas se darán aquí: https://t.me/itarmyofurraine. Habrá tareas para todos. Seguimos luchando en el frente cibernético. La primera tarea para especialistas cibernéticos ya está subida en el canal”.

La liga mencionada en el tuit dirige a un canal de Telegram que cuenta ya con más de 36 mil suscriptores de distintas partes del mundo que se han sumado a la causa ucraniana y que trabajan para entorpecer el día a día en Rusia hackeando diversos sitios (sobre todo gubernamentales). Reportes del Wall Street Journal reportan que más de 400,000 se pueden haber sumado a la causa y según NetBlocks, empresa dedicada a monitorear el funcionamiento de sitios en todo el mundo, diversas páginas ligadas al gobierno ruso han sufrido interrupciones constantes desde que inició e conflicto.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.