Todos estamos en el negocio de las relaciones

Es un cliché hablar de la importancia de las relaciones en los negocios. Todos sabemos que para tener éxito, necesitamos a las mejores personas de nuestro lado, ya sea como clientes, clientes o colegas. Pero, ¿le parece que, a pesar de estar más conectados entre sí que nunca (al menos en teoría), todavía les cuesta encontrar las conexiones y redes adecuadas?

Claro, hay muchas comunidades en línea y en persona. Pero encontrar a aquellos que están alineados contigo a menudo puede parecer que depende totalmente de la suerte. Sin embargo, no tiene por qué serlo ⁠: todo comienza con una conexión contigo mismo y una comprensión profunda de lo que te está guiando.

Ten una relación cercana contigo mismo y con tus allegados, antes de buscar más relaciones en los negocios.

De lo que menos se habla en el mundo empresarial es de la importancia de priorizar nuestras relaciones con nuestra familia. Hablamos de la noción de un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, pero es muy fácil caer en la trampa de pensar que no se puede tener uno sin sacrificar el otro. Eso no es cierto.

Como me gusta tanto decir: todo es cuestión de intención. ¿Por qué empezamos nuestro negocio con la intención de tener éxito y mejorar nuestras finanzas personales? ¿Es solo para tener dinero, o es para mejorar nuestra vida y la de nuestra familia? Conozco a muchas personas muy exitosas y muy ricas, y ninguna de ellas prioriza la adquisición de dinero. El dinero fue un feliz subproducto del impacto que crearon. La meta era crear crecimiento, cambio y expansión.

Si establece la intención de hacer crecer su negocio para facilitar más tiempo para estar con su familia, eso informará cómo estructura su negocio y las decisiones estratégicas que toma. Algunas personas de mentalidad cínica podrían afirmar que hacerlo está condenado al fracaso porque se está enfocando en cosas externas al negocio. Pero no estoy sugiriendo que comprometa su toma de decisiones estratégicas ⁠, sino que debe usar el deseo de tener más tiempo libre al encontrar las estrategias adecuadas para facilitar eso.

Un ejemplo de ello sería la priorización de tareas. Si te concentras en asegurarte de que solo dedicas tiempo a las tareas de alto rendimiento, eliminarás todas las cosas estresantes e improductivas que te mantienen en la oficina más allá del horario de casa y al teléfono los fines de semana. No se preocupe por las personas, los lugares y las cosas que pretenden robarle su tiempo.

Valora tu tiempo y guárdalo celosamente.

Gracias a nuestro mundo globalizado, ya no tenemos que "besar a un montón de ranas comerciales". Podemos ingresar a la sala virtual y literal con precisamente las personas adecuadas, eliminando las pérdidas de tiempo y las conexiones inapropiadas.

Por supuesto, no es tan simple, pero el objetivo de estar abierto a todo el mundo es hacerlo más pequeño. Basta pensar en cómo funciona la publicidad hoy en día. ¿Por qué gastar en anuncios en los periódicos o en la televisión local cuando sabe que una gran proporción caerá en oídos sordos? Puede gastar menos en dirigirse a una audiencia más pequeña pero demostrablemente comprometida, lo que genera una tasa de retorno más alta.

Relacionado: 3 grandes oportunidades que surgirán de esta pandemia

Lo mismo ocurre con la forma en que construimos relaciones.

El "problema" es que no importa cuán sofisticados puedan ser nuestros algoritmos, todavía hay demasiada información disponible para que la manejemos solos. Necesitamos contar con la ayuda de otros para entrar en las "habitaciones" correctas. Sin embargo, es muy importante que lo hagamos, no necesariamente debido a oportunidades predeterminadas, sino porque necesitamos compartir la energía de personas abundantes y de ideas afines.

Recuerde que es posible ganar en el juego equivocado. Puede que estés ganando mucho dinero, pero la vida también puede ser miserable porque todo lo demás está sufriendo. O lo contrario podría ser cierto. Al estar en una sala con gente abundante y alineada, podemos comenzar a ganar los juegos correctos. Podemos tener nuestro pastel y comérnoslo también.

Relacionado: El mercado de relojes de lujo presenta oportunidades para el inversor inteligente

Esté en el negocio de construir relaciones con personas abundantes para que esté rodeado de energía abundante. No te dejarán caer en la carencia.

Otro consejo importante cuando se trata de encontrar la compañía adecuada para mantener es evitar a las personas de "Su mundo" y buscar a las personas de "El mundo". Probablemente te hayas encontrado con personas de “Su Mundo” mucho en tu viaje como emprendedor, y muy probablemente en la vida en general. Son el tipo de personas que solo buscan cambiar y enriquecer su mundo, en oposición al mundo. Están enfocados en servirse a sí mismos, más que al mundo.

Esta es una mentalidad totalmente equivocada. Están ganando el juego equivocado. Piénsalo: si quieres expandirte y crecer, ¿no deberías concentrarte en servir al máximo número de personas? Concéntrese en servir al mundo y el resto se encargará de sí mismo. Eso no quiere decir que la forma en que haces lo que haces no sea importante, pero si no está sirviendo a la relación que tienes con tus clientes (es decir, el mundo), entonces es mejor que no lo hagas.

Si no está poniendo energía y recursos significativos en sus relaciones, es hora de comenzar. Cultiva una mentalidad de estar al servicio del mundo y luego ábrete a la posibilidad infinita de lo que volverá a ti. Al estar en relaciones con personas abundantes, creando una red de personas de " El Mundo" y evitando a las personas tóxicas, te abres a una expansión infinita. Tu nombre ⁠, y por extensión, tú ⁠, estará en salas de todo el mundo, conectado con oportunidades que ni siquiera puedes concebir por tu cuenta.

Como les enseño a mis alumnos: No traten de controlar el "cómo". Esto es muy a menudo lo que impide que nuestros sueños se hagan realidad. Establecemos una intención clara, soñamos en grande y luego tratamos de controlar cómo nos va a llegar. El problema es que estás tomando la posibilidad infinita del universo y tratando de canalizarla a través de tu alcance limitado de comprensión. Así no es como funciona la abundancia.

Solo necesita hacer el trabajo de abrirse a la infinidad de formas en que algo puede llegar a usted. No estoy sugiriendo que no hagas nada. Pero no asuma que sabe más que el universo acerca de cuándo y cómo llegarán las oportunidades y el avance. Deléitese con el hecho de que los recursos y los beneficios pueden provenir de cualquier lugar, en cantidades abundantes, cuando se abre a servir al mundo.

Relacionado: Cómo convertir tus errores en oportunidades