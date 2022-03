¡Gran error! Coleccionista vende por un centavo el NFT de una roca con valor de $1 millón de dólares

Los NFT’s (tokens no fungibles, es decir, activos criptográficos que representan algo único) siguen siendo un concepto que para muchos resulta difícil de entender. Pero es una realidad que hay artistas que han ganado dinero vendiendo creaciones digitales registradas en cadenas de bloque o blockchains que contienen información en torno a la originalidad de la pieza.

En el más reciente episodio del mundo de los NFT’s se ha dado a conocer que, debido a un error, un coleccionista vendió por 1¢ una obra que valía un $1 millón de dólares.

Según Vice el objeto en cuestión es un ejemplar de EtherRock, una de las 100 iteraciones de un proyecto NFT que hizo historia hace algunos meses al venderse en más de $1.3 millones de dólares. Las imágenes muestran siempre a una misma roca, pero con un fondo distinto. La obra fue creada hace más de cuatro años sin que sucediera gran cosa en torno a ella, pero en agosto de 2021 el autor y emprendedor Gary Vaynerchuk tuiteó en torno a ella, se hizo viral y su precio se fue al cielo. Según los registros de cadena de bloque de la obra, el coleccionista cometió un error y por error le dio un valor de 444 wei, en lugar de 444 ETH, y alguien inmediatamente lo compró. Para que quede claro: wei es la denominación más baja de la criptomoneda Ethereum; un ether (ETH) equivale a 1,000,000,000,000,000,000 wei. Lo que significa que el error en la denominación pulverizó el precio de la obra.

El usuario de Twitter Rock Dust (@dino_dealer) reveló su error por medio de un tuit en el que explicó los sucedido: “¿Qué tal tu semana? ¿La mía? Acabo de enumerar erróneamente a @etherrock #44 por 444 wei en lugar de 444 eth Un bot lo adquirió en el mismo bloque y trató de voltear por 234 eth. (SIC) En un clic, todo mi patrimonio neto de ~ $ 1 millón de dólares desapareció. ¿Hay alguna esperanza? ¿Soy GMI? ¿Pueden los francotiradores mostrar piedad?”.

Por si no lo sabes GMI es un acrónimo para Not Gonna Make It (no lo voy a lograr, en inglés).

Aunque puede resultar complejo de entender, la clave y el valor de los NFT’s radica en los certificados digitales que permiten acreditar la autenticidad de una obra. Las ventas de estos activos digitales quedan registradas en cadenas de bloque o blockchains que contienen información sobre la propiedad de la pieza y el historial de precios y transacciones ligados a ellas. Lo que caracteriza a os NFT’s es que son únicos, indivisibles, transferibles y además se puede demostrar que son escasos. Para crear un NFT es necesario “acuñarlo”, es decir, convertirlo en un activo digital en blockchain, lo que se puede hacer en algún NFT Marketplace OpenSea, Nifty Gateway y Rarible.

