Por el momento Netflix no contempla una suscripción de bajo costo con anuncios

Hace un par de días el servicio de streaming Disney+ anunció que analiza la posibilidad de ofrecer una suscripción de bajo costo que incluya la presencia de anuncios publicitarios de otras marcas. Ante la declaración Netflix ha marcado su postura: por el momento no hay planes para incorporar publicidad de terceros en su modelo de negocio. El anuncio fue hecho por el CFO de la empresa, Spencer Neuman, durante su participación en la conferencia Morgan Stanley Technology, Media, and Telecom. El alto ejecutivo de la empresa aseguró que, aunque Netflix no tiene nada en contra de la publicidad, su modelo actual no la contempla.

NurPhoto | Getty Images

Según explicó Stanley, la experiencia del usuario es un tema prioritario para Netflix e incorporar la presencia de marcas de terceros podría impactarla de manera negativa. Aunque después aclaró que no estaban negados a la idea, siempre y cuando encuentren un modo de combinarla con sus contenidos sin que resulte invasiva. Esos, como sabemos por experiencia propia, representa todo un reto.

La realidad es que con nuevas opciones en el mercado (HBO Max, Disney+, Paramount y Amazon Prime por nombrar solo algunas), Netflix enfrenta una dura competencia y algunas de estas plataformas ya experimentan con moldeos de suscripción a menor costo, incorporando publicidad.

Aunque Netflix sigue siendo el líder indiscutible del streaming con más de 222 millones de suscriptores en el mundo (seguido de Disney+ con 179 millones), su penetración no es la misma en todos los países y las cifras de crecimiento se han ralentizado. Estos hechos podrían obligar a la empresa a replantearse el tema o a desarrollar modelos de negocio diferenciados por región en el futuro.