Cuanto más duro trabaje, más suerte tendrás

Si estudia a empresarios conocidos, puede suponer que tienen éxito en todo lo que hacen, con pocos o ningún obstáculo. Esto se debe a que las personas generalmente defenderán sus éxitos y patearán sus fracasos debajo de la alfombra. Como resultado, podría parecer que los negocios exitosos se volvieron así porque las estrellas se alinearon y la dama de la suerte los visitó.

Como emprendedor en serie, estoy convencido de que los emprendedores exitosos simplemente son expertos en capitalizar los fracasos , están dispuestos a intentarlo de nuevo y tienen la habilidad de generar su propia suerte a través de un enfoque consistente del trabajo duro. Para ser brutalmente honesto, he estado fracasando durante la mayor parte de mi carrera. Fallar hacia adelante significa intentar, fallar pero progresar y volver a intentarlo, aprovechando el conocimiento obtenido del fracaso anterior. No hay ningún secreto que desbloquee repentinamente los misterios del espíritu empresarial y te convierta en un magnate de la noche a la mañana. Debes esperar fallar. Sin embargo, cuando fallas en tus objetivos, eventualmente los alcanzarás.

Paso 1: Aprovecha los golpes de suerte generados por el trabajo duro

¿Alguna vez has visto a un ganador de lotería vertiginoso en las noticias y has pensado: "¿Por qué no puedo tener tanta suerte?" De hecho, todos nos hemos beneficiado de golpes de suerte en varios momentos de nuestras vidas. Tómese un momento para reflexionar sobre los momentos de su vida en los que ha tenido suerte. Tal vez un extraño amable le devolvió la billetera perdida sin pedir una recompensa o usted enganchó el último juguete navideño imprescindible de una tienda para su hijo. Toda vida humana se basa en una serie de golpes de suerte. Ya sea su salud, familia, riqueza o cualquier otro privilegio que disfrute, es probable que lo tenga mejor que millones de personas. Apreciar tu suerte te ayudará a aprender a aprovechar los golpes de suerte que te esperan.

Los golpes de suerte en los negocios pueden ir desde encontrar la conexión correcta en el momento adecuado hasta conseguir un acuerdo publicitario de bajo costo. Sé un par de cosas sobre la suerte. Por pura casualidad, me topé con una reunión con alguien que era dueño de la URL que necesitaba mi empresa. Después de discutir la visión de la empresa, esa persona en particular estaba tan enamorada de la idea de Lottery.com que nos dio la URL e incluso invirtió en la empresa. ¡Habla de suerte!

Usted también puede hacer que su negocio tenga éxito aprovechando los golpes de suerte generados a través del trabajo duro . En primer lugar, debe creer en su propia visión de su empresa. A continuación, debe comunicar claramente esa visión a los demás. Esto parece simplista, pero eventualmente encontrará a alguien que también cree de todo corazón en su visión y quiere ayudarlo a tener éxito. Sin embargo, debe estar dispuesto a arriesgarse a fracasar.

Paso 2: perseverar al seguir avanzando a través de los fracasos

Fallar hacia adelante requiere perseverancia. La mayoría de los empresarios exitosos no alcanzan la cima en su primer intento. Más bien, pudieron superar los momentos difíciles, sostenidos por su creencia en su visión y su fe en sus propias habilidades. Cree que la marea cambiará, y por lo general lo hará en algún momento. Simplemente necesitas la perseverancia para seguir trabajando hacia tu sueño sin renunciar a él, sin importar cuán grandes parezcan los obstáculos. La perseverancia es el cebo que usarás para atraer a Lady Luck y te ayudará a capear las tormentas.

Estas tormentas pueden incluir fluctuaciones del mercado, rotación de empleados y contratos retrasados o cancelados. Es esencial aceptar que ciertas cosas están fuera de tu control. Puede controlar qué tan duro trabaja y en qué trabaja, así como su actitud y el ejemplo que le da a su equipo. Cuando un problema es algo que puede controlar, dé un paso atrás para evaluar la situación de manera lógica. Cuando el control esté fuera de su alcance, luche por el optimismo. El optimismo es una herramienta increíblemente poderosa para la psique humana. Puede encontrar aspectos positivos en los desastres, oportunidades en los errores y una sensación de calma en la tormenta. El fracaso hacia adelante sigue siendo un progreso y brinda oportunidades de aprendizaje invaluables.

¿Te encuentras llegando a un punto de ruptura? No hay nada de malo en dejar que los problemas se filtren por un tiempo. Encuentre una manera de distraerse de las cosas por un tiempo. Cambia tu rutina o habla con alguien nuevo en busca de inspiración. Al día siguiente, esa tarea imposible podría no parecer tan desalentadora.

Paso 3: Cree el equipo adecuado y siéntase cómodo con la delegación

Los empresarios provienen de todos los ámbitos de la vida, pero tienden a compartir algunas cosas en común. Por ejemplo, todos tienen una visión y un deseo de crear algo increíble. Muchos de ellos no estarían felices trabajando para otra persona. Y, en general, a los empresarios les gusta hacer todo ellos mismos. Sin embargo, para hacer realidad su visión, deberá aceptar la necesidad de delegar responsabilidades .

Recuerde que el trabajo duro constante genera estabilidad y credibilidad para su marca. A su vez, esto lo ayudará a atraer a personas altamente competentes para su equipo que posean los conocimientos comerciales, la experiencia o las conexiones necesarias que permitirán que su marca prospere. Además, los miembros de su equipo de confianza no deberían dudar en decirle cuándo necesita delegar más y cuándo está cometiendo algún tipo de paso en falso.

Cuanto más duro trabaje, más suerte tendrás

Generar suerte a través del trabajo duro no es una ciencia exacta. Todo emprendedor puede beneficiarse de aprender a perseverar ya permanecer optimista y constante . Trate de creer verdaderamente que tiene suerte. Pero luego, después de lograr el éxito, vuelve a concentrarte en lo que puedes controlar hasta que vuelvas a encontrarte con Lady Luck.