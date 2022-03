'Maldiciendo cada peso gastado': Netflix está tomando medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas con nuevas tarifas y los clientes no están contentos

Los días dorados de usar la contraseña de la novia del amigo del hermano de tu compañero de cuarto para acceder a Netflix pronto podrían terminar gracias a un nuevo anuncio del popular servicio de transmisión.

“Siempre hemos facilitado que las personas que viven juntas compartan su cuenta de Netflix, con características como perfiles separados y transmisiones múltiples en nuestros planes Estándar y Premium”, explicó Netflix en un comunicado . “Si bien estos han sido muy populares, también han creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix. Como resultado, las cuentas se comparten entre los hogares, lo que afecta nuestra capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas para nuestros miembros”.

La compañía fue clara al señalar que, aunque no impide que los miembros compartan contraseñas, comenzará a cobrarles por hacerlo.

Se probarán dos funciones nuevas en Chile, Costa Rica y Perú: una en la que los usuarios pueden agregar "subcuentas" a sus cuentas para usuarios que no viven en sus hogares, que tendrán contraseñas separadas por un precio más bajo que el precio de suscripción normal y la capacidad de transfiera la información del perfil a una nueva cuenta mientras mantiene el historial de visualización y las recomendaciones.

“Trabajaremos para comprender la utilidad de estas dos funciones para los miembros en estos tres países antes de realizar cambios en cualquier otro lugar del mundo”, dijo Netflix.

Naturalmente, la gente estaba menos que emocionada.

Hola , @netflix, antes de tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas, quiero que sepan que, en este punto, ustedes son extremadamente reemplazables, no dejen que la codicia sea su perdición.

Escucha aquí @netflix Compartir contraseñas es lo que hizo que Netflix se convirtiera en el imperio exitoso que es hoy. 1) el precio mensual aumenta constantemente 2) ahora está buscando otras formas de aumentar los ingresos, ¡esta no es la forma de hacerlo!

@Netflix , ¿vais a bajar el precio si la gente deja de compartir contraseñas?... si no, perras, tenéis que calmaros con las amenazas de pago. Personas que ya pagan el CUÁDRUPLE de lo que pagaban cuando empezaste con mfs. NO pruebes la lealtad de las personas. ya no eres la única opción