Arnold Schwarzenegger levanta la voz en un video y pide a Putin que detenga la guerra

Posiblemente no lo recuerdes, pero Arnold Schwarzenegger es parte de la historia de Rusia.

En 1988 se convirtió en el protagonista de la primera película filmada en la Plaza Roja de Moscú, tras años de hermetismo. Para poner las cosas en contexto, eso sucedió antes de la caída del muro de Berlín (el 9 de noviembre de 1989) y de la disolución de la Unión Soviética a causa de la Perestroika (el 26 de diciembre de 1991). El filme en cuestión es Red Heat (conocido en México y Latinoamérica como Infierno rojo) y en él, el actor de origen austriaco hace el papel de un agente de policía ruso enviado a los Estados Unidos para detener a un capo de la droga georgiano.

El día de hoy Arnold Schwarzenegger subió a diversas cuentas redes sociales un video de 9 minutos y 15 segundos dirigido a la población y a los soldados rusos sirviendo en Ucrania para dar a conocer algunas cosas en torno a la guerra contra Ucrania: “Les hablo hoy porque hay cosas que pasan en el mundo que no se están contando.” Después Schwarzenegger habla del cariño que siente por los rusos y rememora el día en que, teniendo 14 años, conoció a Yuri Petrovich Vlasov, medallista olímpico en halterofilia y uno de los hombres más fuertes del mundo. Tras el encuentro el niño colocó un póster de Vlasov en su habitación pese a los reclamos de su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que sentía animadversión hacia los rusos. Schwarzenegger revela que se negó a quitar la imagen de Vlasov de su cuarto pese al enfado de su padre y que años después, durante el rodaje de Red Heat, se encontró con Vlasov. Luego de dejar claro que cuenta esa anécdota para demostrar el cariño y la admiración que siente por el pueblo ruso, el actor explica:



“No es fácil escuchar cuando critican a un gobierno, pero quiero que sepan que fue igual cuando en enero del año pasado un grupo enardecido de personas tomó el Capitolio y quiso deponer el actual gobierno (en Estados Unidos). Eso está mal. Y es exactamente lo mismo para su gobierno. Su gobierno les dijo que la guerra es para sacar a los nazis de Ucrania. Eso no es cierto. Ucrania es un país con un presidente judío y los nazis mataron a los tres hermanos de su padre. Ucrania no empezó esta guerra. Quienes tienen poder en el Kremlin empezaron esta guerra. Esta no es una guerra del pueblo ruso. 141 países votaron en la ONU que Rusia es la agresora y le pidieron sacar sus tropas de allí. Solo cuatro países en todo el mundo votaron a favor de Rusia. Eso es un hecho. El mundo está en contra de Rusia por sus acciones en Ucrania. Las bombas rusas han destrozado ciudades, incluso hospitales de niños y una maternidad. Muchas personas ucranianas tratan de salir del país. Esta es una crisis humanitaria. Por su brutalidad, ahora Rusia está aislada de la sociedad de naciones”.

Schwarzenegger explica que su intención al difundir el video es revelar la verdad en torno a una guerra ilegal y termina diciéndole a los ciudadanos rusos que se han atrevido a levantar la voz: “Ustedes son mis nuevos héroes. Ustedes tienen la fuerza de Yuri Petrovich Vlasov. Ustedes tienen el verdadero corazón de Rusia.”

El video en la cuenta oficial de Twitter del actor y político (fue gobernador del Estado de California entre 2003 y 2011) tiene más de cinco millones de reproducciones. Aquí lo puedes ver completo.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV