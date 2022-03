5 cosas que las personas exitosas tienen en común

Si bien no existe una receta mágica que resulte en un éxito instantáneo, existen algunos rasgos que pueden ayudar a allanar el camino. Después de hablar con cientos de personas extremadamente exitosas, desde altos ejecutivos hasta atletas profesionales, descubrí algunos hilos que tienen en común.

Estos son cinco de los ingredientes especiales que he visto en muchas de las personas exitosas con las que he tenido la suerte de conectarme y de las que he aprendido.

1. Acepta el fracaso

Descubrí que las personas más exitosas aceptan escuchar "no" e incluso lo usan para su beneficio. Cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje que le brinda retroalimentación que puede tomar y usar para sobresalir. Escuché "no" con bastante frecuencia cuando comencé mi viaje de podcasting. No voy a mentir: al principio, me dolió y mi ego recibió un pequeño golpe.

Pero a medida que avanzaba, aprendí a navegar mejor por los contratiempos que vienen con el espíritu empresarial e incluso a usarlos para mi beneficio. Como ejemplo, una vez envié un correo electrónico solicitando que una celebridad conocida fuera invitada a mi programa. La respuesta llegó diciendo que estaban pasando la entrevista, lo que provocó que sintiera una punzada de decepción. Luego respondí con un "gracias" y una invitación para que el agente de relaciones públicas se comunicara con ellos si tenían algún cliente que sintieran que encajaría bien en mi programa. Esto dio como resultado que me presentaran 3 invitados muy visibles que me entusiasmaron mucho.

Para resumir: no dejes que escuchar un "no" te detenga. Algo aún mejor podría estar esperando a la vuelta de la esquina.

2. Sobresalir en la construcción de relaciones

¿Alguna vez has tenido una reunión con alguien y has sabido en los primeros 10 segundos que te gusta? Por otro lado, ¿alguna vez tuvo una reunión o una llamada con alguien nuevo y conocido dentro de los primeros 10 segundos que no quería trabajar con ellos?

Emites una vibra, te des cuenta o no. Tu tono, tu lenguaje corporal, tus elecciones de palabras, tu nivel de energía y tu atención, todo esto entra en juego cuando se trata de cómo te perciben. Las personas quieren trabajar con personas que les agradan y en las que confían, por lo que es clave poder comunicarse de una manera que haga que las personas se sientan bien. Ser auténtico, genuino, presente y aportar valor a sus relaciones son formas de ayudar a generar confianza y relaciones más significativas.

3. Se sienten cómodos estando incómodos

El progreso, el desarrollo personal y el éxito están fuera de los límites de tu zona de confort. El cambio puede ser difícil y aterrador, pero también es necesario si buscas hacer algo grandioso. Las personas que están teniendo un gran impacto deben estar de acuerdo con sentirse incómodas en el camino. Aceptar la incomodidad y las punzadas de incomodidad a medida que se aventura fuera de su zona de confort es una excelente manera de prepararse para el éxito.

4. Sea curioso

Las personas más exitosas son curiosas por naturaleza y se sienten cómodas haciendo preguntas sobre cosas que no entienden. Siente curiosidad por la vida y acepta probar cosas nuevas. Esto hará que tu vida sea mucho más emocionante y también te ayudará a adaptarte y aprender mientras recorres el camino hacia tu visión del éxito.

5. Tener una misión personal

Tener una misión personal es una forma innata de encender la motivación interna, el coraje y el éxito. Si no te importa mucho en lo que estás trabajando, será difícil soportar los contratiempos en el camino. Alinear sus objetivos con las cosas que son importantes para usted no solo lo preparará para el éxito, sino que también hará que la vida sea mucho más satisfactoria y divertida.

Recuerde que no existe un enfoque único para todos cuando se trata del éxito. Abraza tu singularidad y abraza el viaje.

