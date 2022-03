Por qué su empresa necesita prepararse para el metaverso

Si hubo un titular que dominó las publicaciones de negocios este último año, fue la llegada del metaverso .

Por supuesto, gran parte de esta cobertura de prensa fue impulsada por el anuncio sorpresa de que Facebook , en un gran compromiso público con el metaverso, estaba literalmente cambiando su nombre a "Meta." Pero Meta está lejos de ser la única empresa que está dando pasos hacia un futuro más virtual. El gigante minorista Walmart ha estado presentando silenciosamente solicitudes de marcas registradas para varios tokens no fungibles, monedas virtuales y bienes virtuales para vender en el metaverso. Epic Games ha organizado conciertos virtuales con superestrellas mundiales como Ariana Grande. Y Disney patentó recientemente un dispositivo de realidad aumentada que no requiere el uso de anteojos o auriculares.

Pero a pesar de que los titulares sobre el metaverso tienden a estar dominados por gigantes tecnológicos globales, no se equivoquen... Este metaverso no es solo para marcas de miles de millones de dólares. Cada la empresa necesita aprender cómo hacer que el metaverso funcione dentro de sus operaciones. Claro, es fácil descartarlo como una especie de moda tecnológica en su núcleo, pero el metaverso se trata de experiencias . Y si algo hemos aprendido en los últimos años es que la economía impulsada por la experiencia llegó para quedarse.

¿Todavía no está convencido? Exploremos tres razones por las que su negocio necesita prepararse para el metaverso hoy:

1. El metaverso abraza la economía de la experiencia.

He escrito extensamente sobre por qué creo que el futuro de los negocios será impulsado por las experiencias . Sin embargo, los números lo prueban: una encuesta reciente de Harris descubrió que el 72 % de los millennials prefieren gastar su dinero en experiencias antes que en cosas materiales. Este número solo está aumentando con Gen Z.

Basta con mirar el éxito del Museo del Helado. En una época en la que los museos luchan por vender tantas entradas como antes, ¡esta atracción casi siempre está agotada! ¿Por qué? Porque es una experiencia , y una que está llena de dulces de gran tamaño, piscinas salpicadas y todo tipo de otros momentos divertidos, interesantes e "instagrameables".

Esta economía de la experiencia tampoco es solo para lugares y eventos. Mira el éxito del vino 19 Crimes. Claro, comenzó con vino de calidad. Pero el diferenciador real de la marca son sus etiquetas de vino equipadas con AR, que cobran vida cuando se combinan con la aplicación especial para teléfonos inteligentes de la compañía. Esta tecnología ha convertido el antiguo ritual de abrir una botella de vino en una experiencia única que ha ayudado a 19 Crimes a cuadruplicar su tamaño en los últimos años y ser adoptado por una nueva generación de bebedores de vino.

Estos tipos de momentos son exactamente lo que el metaverso permitirá que las empresas de todo el mundo creen. El metaverso es el arte que sobresale del marco, el miembro del Salón de la Fama que se sienta a tu lado mientras miras el juego y el superhéroe que salta directamente de la página de tu hijo.

Con el metaverso, las experiencias ya no están limitadas por el tiempo, el dinero y la física del mundo natural. Solo están limitados por la imaginación de una marca.

2. El metaverso impulsa el resultado final

Entonces, ¿por qué son tan importantes estas experiencias de marca en el centro del metaverso? Ellos impulsan el resultado final.

De todas las cosas que aprendí mientras me desempeñaba como jefe de innovación y creatividad en Disney, una de las lecciones más importantes provino del mismo Walt Disney: Comience con la experiencia y las ventas seguirán. No es de extrañar que la obsesión de Walt con la experiencia de Disneyland le permitiera convertir lo que alguna vez fueron solo campos de naranjos y nogales en Anaheim en una joya de la corona que es parcialmente responsable de más de $ 4 mil millones en ingresos por año .

Disneyland sobresale como una máquina de ganancias precisamente porque no fue construida para serlo. En cambio, fue construido como un lugar para contar historias. Y estas historias crean experiencias, que finalmente llevan a los consumidores a abrir sus billeteras.

Con el metaverso, las marcas podrán llevar sus estrategias a un nivel completamente nuevo, creando experiencias únicas para cada huésped. Imagina un mundo en el que, en lugar de pasar el día tratando de localizar a la princesa de Disney favorita de tu hija en el parque, la princesa aparece justo frente a los ojos de tu hija a pedido (¡e incluso puede hablarle en el idioma que elijas)! ¿Cuánto mejoraría esto la experiencia general de Disney de su familia?

Por supuesto, todo esto está muy bien para marcas como Disney, que pueden invertir cientos de millones de dólares en estas experiencias inmersivas. Pero ¿qué pasa con su negocio? Aquí es donde el metaverso, hasta cierto punto, nivelará el campo de juego.

Los bienes raíces virtuales se pueden comprar por miles de dólares en lugar de millones, y los diseñadores pueden crear edificios personalizados, mercadería, juegos, atracciones, eventos y más sin tener que pagar por materiales, mano de obra y equipo. Esto significa que se puede crear una experiencia de marca inolvidable en el metaverso por una pequeña fracción de lo que cuesta hacerlo en el mundo físico.

Y el metaverso no solo impulsará las ventas virtuales, sino que también impulsará las ventas físicas gracias a un nivel sin precedentes de integración de datos e inteligencia artificial en su negocio. Por ejemplo, imagina que marcas una foto de Instagram de una blusa nueva que te encanta publicada por tu boutique local favorita. Más tarde esa semana, sale corriendo a tomar un café con leche y, mientras camina por dicha boutique, recibe una notificación en sus lentes AR que le informa que la blusa que marcó está disponible en su talla. Puede tocar una vez para ver una foto de cómo se vería en usted, toque dos veces para que un vendedor lo saque del estante y toque tres veces para que se lo envíen directamente a su puerta.

¿Parece ciencia ficción? Quizás. Pero considere a McDonald's, que acaba de presentar una marca comercial para un restaurante en el metaverso donde los clientes pueden pedir comida en un mostrador virtual y recibir ese pedido en su puerta en la vida real. Este es el mundo personalizado y centrado en el consumidor que se introducirá.

3. El metaverso involucra a consumidores que antes no estaban disponibles

No hace mucho, dirigí una sesión de entrenamiento para los Philadelphia Eagles. Durante este evento, me dijeron que el 90% de los fanáticos de los Eagles nunca asistirán a un juego en persona debido al precio, la ubicación, el transporte, etc.

¿Te imaginas si el 90% de tus clientes potenciales no pudieran hacer negocios contigo? Esta es una gran área de oportunidad para las empresas en el metaverso. Los equipos deportivos ya se están aprovechando, como se ve con las pantallas interactivas para fanáticos utilizadas por la NBA durante su burbuja. Esto también fue cierto incluso antes de la pandemia, cuando el Manchester United usó Google Hangouts para brindarles a los fanáticos de todo el mundo un asiento en primera fila.

Para las empresas más pequeñas, el metaverso significa poder interactuar con clientes que nunca podrían llegar a su tienda, vender productos virtuales a un subconjunto de clientes que no pueden pagar los físicos y hacer que sus representantes de ventas exhiban en ferias comerciales en todo el mundo sin nunca saliendo de sus salas de estar. Con el metaverso, cada empresa tendrá la oportunidad de convertirse en una verdadera marca global.

El metaverso está aquí: ¿está lista su empresa?

Como puede ver, el metaverso no es algo reservado para las empresas tecnológicas de miles de millones y billones de dólares del mundo. Con el tiempo, afectará a todas las marcas. ¿Estará su negocio listo para aprovechar?

La forma más fácil de hacer que su empresa piense en un metafuturo es explorando el metaverso por sí mismo. Después de todo, las tecnologías del metaverso son naturalmente intuitivas; Muevo mi mano o mi cabeza en una dirección y mi avatar virtual me sigue. Y si quiero relacionarme con alguien en un mundo virtual, todo lo que tengo que hacer es acercarme y saludar. Dedique un poco de tiempo a explorar estas ofertas, y no pasará mucho tiempo antes de que esté pensando en formas de aceptar el futuro inevitable del metaverso. Quién sabe, es posible que también te diviertas un poco en el proceso.