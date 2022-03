Usa estas 8 tácticas de enfoque para convertirte en tu yo más productivo hasta el momento

Todos los días, los empresarios deben gestionar un millón de problemas y tareas relacionadas con el funcionamiento de un negocio. Mantenerse al tanto de las cosas puede resultar abrumador a veces, y ver a otras personas aparentemente manejar los desafíos con facilidad lo hace aún más frustrante. ¿Cuál es su secreto?

Como dijo el autor estadounidense y orador motivacional Zig Ziglar : “El problema es la falta de dirección, no la falta de tiempo. Todos tenemos días de veinticuatro horas”. Ser capaz de concentrarse es una de las claves del éxito, pero requiere algo más que concentrarse en la tarea en cuestión, aunque eso es parte de ello. Se trata de aprender dónde poner su enfoque.

Aprender dónde concentrarme ha tenido un tremendo impacto en mi éxito. Ya no me concentro en lo que no va bien, las irritaciones o los obstáculos en mi camino. En cambio, pongo mi atención en lo que realmente me llevará a donde quiero ir. Estos son algunos de los lugares clave para enfocarse, y dónde no enfocarse, que enseño en mis capacitaciones.

1. Concéntrate en lo que puedes cambiar, no en lo que no puedes

No puede cambiar el clima, la economía o el hecho de que su mejor vendedor se fue a trabajar para un competidor. Lo que puedes cambiar es tu respuesta a ello. Cada circunstancia, no importa cuán desalentadora parezca, viene con una oportunidad esperando ser descubierta. Pon tu atención en encontrarlo.

2. Concéntrese en los éxitos del pasado, no en los fracasos del pasado

Una vez que haya averiguado las lecciones de un fracaso , olvídese. Centrarse en ese fracaso pasado solo agotará su confianza y lo hará temeroso. Su enfoque debe estar en tener éxito, no en “no volver a fallar”. Estás jugando para ganar, no para “no perder”.

3. Una cosa a la vez

Asegúrese de que su enfoque se mantenga en lo que necesita hacer en este momento, no en la totalidad de todo lo que necesita hacer. Los estudios han demostrado que si te concentras exclusivamente en una cosa a la vez , en realidad haces más cosas que si tratas de realizar múltiples tareas.

4. Concéntrese en las soluciones, no en las excusas ni en las culpas

Inventar excusas de por qué ocurrió el problema (o, peor aún, centrarse en encontrar a alguien a quien culpar) es una total pérdida de tiempo. Y centrarse en "cuán grave" es el problema es simplemente agotar su energía. En cambio, mire ese desafío directamente a los ojos y concéntrese en crear soluciones.

5. Concéntrate en las acciones, no en las distracciones

Mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas, personas que quieren chatear: ¿cuánto tiempo consumen estas cosas en un día? ¿Cuánto valor obtiene de ellos en comparación con el valor que obtendría de las acciones que debería tomar en su lugar? Si no puede ignorar por completo sus distracciones, prográmelas para ciertos bloques de tiempo en el día. No dejes que invadan los momentos en los que necesitas concentrarte en la acción .

6. Concéntrate en lo que es tuyo para hacer, no en lo que hacen los demás

Si ha confiado su comercialización a alguien de su organización, deje que él o ella lo haga. Si ha entregado la contabilidad a un contador, deje que el contador se encargue de ello. Sí, este negocio es su bebé , y deberá realizar un seguimiento del trabajo de otros para usted. Pero una vez que se sienta seguro de la persona en la que ha delegado, concéntrese en lo que otros no pueden hacer por su negocio que solo usted puede hacer.

7. Concéntrate en lo que puedes dar, no en lo que puedes obtener

Para realmente tener éxito como emprendedor, debe asegurarse de brindar a sus clientes más de lo que esperaban y más que nadie. Tu enfoque debe estar en ellos, no en ti mismo y en tu propio éxito. Sé que suena al revés, pero es verdad. Cuanto más des, más obtendrás.

8. Concéntrese en el "por qué", no en el "qué"

Todos tenemos metas para lo que queremos. Pero si te enfocas en “más dinero” o “más ventas” sin tener muy claro por qué quieres esas cosas, en algún momento te quedarás sin energía. Cuando te enfocas en tu verdadero "por qué", te encuentras saltando de la cama por la mañana con una energía e inspiración casi ilimitadas.

Entonces, pregúntese, “¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi enfoque? ¿Es en lo que traerá el éxito o en cosas que no me sirven?” La buena noticia es que siempre podemos elegir dónde poner nuestros esfuerzos.