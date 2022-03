5 maneras a menudo pasadas por alto de prosperar en Walmart Marketplace

La expansión reciente de Walmart Marketplace ha sido notable, y ahora cuenta con 110 millones de visitantes únicos y logró $555 mil millones en ventas netas en 2021 (esta última cifra según Statista ). Y ahora podría ser el momento perfecto para lanzar su marca de comercio electrónico allí, mientras aún se encuentra en su fase de crecimiento.

Sin embargo, con muchos requisitos y criterios estrictos, hacerlo requiere un conjunto único de estrategias. Si ya está vendiendo en otro mercado, la experiencia sin duda le dará una ventaja competitiva a su tienda, pero aún debe ajustar el proceso de acuerdo con las necesidades de la plataforma.

Algunas orientaciones para empezar:

1. Establecer precios de productos competitivos

Si bien vender en Walmart es lucrativo, presenta sus propios desafíos, como reglas de precios estrictas. Esta empresa, desde sus inicios, deseaba ofrecer las mejores ofertas posibles a los clientes, y lo garantiza a través de estrictas normas de precios en su mercado. A los clientes también les encanta; El precio de Walmart es una de las razones por las que es tan popular, por supuesto.

La fijación de precios competitivos no es un concepto nuevo, sin duda, pero una diferencia clave aquí es cómo se trata la "fijación de precios injusta". Los precios bajos brindan visibilidad a los productos en otras plataformas como Amazon y eBay, pero en Walmart, los artículos considerados con precios injustos se eliminan automáticamente. No solo eso, su ID de vendedor podría correr el riesgo de suspensión.

Relacionado: Cómo hacer crecer y escalar su marca de comercio electrónico en 2022

Entonces, para tener éxito, asegúrese de seguir las reglas:

• Si su producto aparece a un precio más bajo (incluido el envío) en el mercado de un competidor, Walmart lo considerará como un "precio injusto" y su listado no se publicará. Para evitar esto, asegúrese de mantener un registro de sus precios en diferentes canales y ofrezca un precio similar (o más bajo) en Walmart.

• Si un comprador puede encontrar el mismo producto que el suyo en el sitio web o mercado de un competidor a un precio mucho más bajo, independientemente del vendedor, se eliminará su listado, con la anotación "precio razonable no satisfecho". Esto significa que no solo debe realizar un seguimiento de sus propias tarifas, sino que también debe realizar estudios de mercado regulares para asegurarse de que otros vendedores no superen su oferta.

Esto puede parecer mucho trabajo extra, pero tener una oferta competitiva aumenta sus posibilidades de ganar la Buy Box de Walmart. Cualquier persona en esa categoría se convierte en el vendedor predeterminado de productos vendidos por más de un vendedor. Dado que es la opción más conveniente para los clientes, lograr la certificación Buy Box aumentará las ventas por un margen sustancial. Y si bien hay varios factores (como el envío) involucrados, el precio sigue siendo el más importante.

2. Optimice las listas de productos

Proporcionar detalles completos del producto no solo es útil para los motores de búsqueda, sino también para sus clientes potenciales. Están haciendo una compra sin la experiencia en la tienda, por lo que cuantos más detalles pueda proporcionar, más confianza podrá generar. Además, al igual que en los motores de búsqueda como Google, Walmart tiene su propio algoritmo de clasificación, y las listas de productos optimizadas aumentan tanto la visibilidad como la probabilidad de ganar ese codiciado Buy Box.

Esta tarea incluye optimizar el título del producto, la descripción, las imágenes, los detalles de envío y la categorización.

• Título: esto es lo primero que ven los clientes potenciales, así que incluya la información necesaria como la marca, el nombre del producto, la cantidad incluida, los detalles de la unidad de almacenamiento como el color y el tamaño y otros detalles importantes (como "orgánico" e "impermeable") .

• Descripción: aquí es donde brindas a los consumidores la mayor cantidad de información posible. En lugar de tratar de llenarlo con palabras clave, escriba una descripción con su público objetivo en mente y las preguntas que puedan tener.

• Imágenes: las investigaciones muestran que las imágenes de productos de alta calidad tienen un impacto directo en las tasas de conversión, y Walmart ofrece instrucciones claras para las suyas: los listados deben incluir dos imágenes; deben estar bien iluminados y enfocados; y las imágenes primarias deben tomarse contra un fondo blanco.

Relacionado: Walmart supera las estimaciones para el cuarto trimestre a pesar de la inflación

3. No descuides el envío

Para brindar la mejor experiencia al cliente, Walmart ha instituido criterios estrictos de envío, similares a sus reglas de aprobación y fijación de precios. Solicita una tasa de envío puntual del 99 %, y la tasa de envío final debe ser al menos del 99,5 %. Aparte de eso, el algoritmo de Walmart tiene en cuenta las tarifas de envío y los días necesarios para realizar el envío como factores de clasificación. Buenos números para ambos se suman a la probabilidad de clasificación de Buy Box.

Si califica y habilita el "Envío gratuito en 2 días", sus productos adquirirán una de las clasificaciones más altas en los resultados de búsqueda. Si aún no califica para eso, asegúrese de habilitar "Envío gratuito de 3 días".

4. Aproveche los anuncios de Walmart

Tan pronto como haya optimizado las listas de productos y el envío, avance al siguiente paso para aumentar la visibilidad y las ventas. Walmart tiene un servicio de anuncios asequible, con un modelo de costo por clic que permite a los vendedores llegar a más personas y tener más conversiones.

Pero aquí está el problema: dirigirse a los clientes ideales y generar un ROI significativo mediante la publicación de anuncios es complicado al principio. Requiere una inversión de dinero y tiempo, por lo que experimentar con anuncios podría significar perder ingresos comerciales, pero ese riesgo se puede reducir subcontratando esta importante tarea a una agencia. Muchos también recurren a los aceleradores de marca para optimizar el éxito y posicionarse mejor.

5. Proporcionar un excelente servicio al cliente

Walmart Marketplace se basa en el principio de brindar una excelente experiencia de usuario, así que asegúrese de responder a los clientes de inmediato, minimice su tasa de devolución y envíe productos de buena calidad. Servir bien a los clientes se traducirá en una mayor cantidad de reseñas de 5 estrellas para su tienda, lo que a su vez ayudará a clasificar mejor sus productos y a aumentar la credibilidad de la marca.

Walmart ha facilitado el crecimiento de los vendedores en su plataforma con pautas claras y simples. Si bien estos incluyen criterios estrictos, en realidad funcionan a favor de los vendedores genuinos al eliminar a la competencia para que puedan concentrarse en brindar un excelente servicio al cliente.

Los comerciantes siempre pueden contar con la ayuda de agencias de servicio completo para ayudarlos a crecer allí, incluida la asistencia para cumplir con los requisitos a menudo abrumadores. En lugar de dejarse intimidar, los empresarios deberían aprovechar esta lucrativa oportunidad de crecer en un mercado emergente.

Relacionado: Amazon, Shopify o Walmart: ¿Qué tipo de tienda de comercio electrónico debería comenzar?