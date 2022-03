Lecciones de la escuela de vuelo que me ayudaron a convertirme en un mejor empresario

Abril de 2020 me encontró viviendo en Manhattan, que de repente se convirtió en un pueblo fantasma, donde estaba tratando de salvar mi negocio de importación. Era el pico de la primera ola de Covid-19, mi inversor principal acababa de declararse en bancarrota y mi empleado clave había renunciado y huido de lo que entonces era el epicentro de la pandemia. Como si eso no fuera suficiente, Bután, un punto de origen de las coloridas bufandas tejidas a mano para mi empresa Anna en Bután , se cerró repentina, abrupta y aparentemente irremediablemente a todos los visitantes y al comercio.

Aun así, hubo un poco de suerte, porque encontré una aguja en un pajar: una costurera. Paulina, la única persona que respondió a un flujo frenético de correos electrónicos, llamadas y mensajes de voz, me ayudó a convertir un pequeño pero inamovible inventario en (¿qué más?) máscaras faciales. Durante un par de semanas, me permití disfrutar de la euforia de que estos productos, únicos y cautivadores, generarían flujo de efectivo y me ayudarían a mantenerme a flote. Mis máscaras incluso fueron nominadas como un acto de heroísmo local por el sitio local de noticias e información Patch .

Avance rápido dos años, y Anna In Bhutan, incapaz de reabastecerse, se cierra temporalmente. Pero todo tiene su otra cara, y un emprendedor decidido casi siempre puede encontrarla. Presionar "pausa" en la empresa me dio los medios para cambiar a otros objetivos, y había uno en particular al que estaba ansioso por dedicar tiempo: la formación de pilotos.

Empecé a volar después de experimentar lo que se considera uno de los aterrizajes más difíciles del mundo. El aeropuerto Paro de Bután, que se encuentra a 7300 pies sobre el nivel del mar, cuenta con una pista de aterrizaje de 1,25 millas completamente rodeada por picos de 18,000 pies y valles en picado. Para agregar a la configuración de infarto, los pilotos deben prescindir de su tecnología de navegación (el radar no puede llegar a los aviones) y usar el ojo desnudo para aterrizar. En todo el mundo, menos de 20 están certificados para intentarlo. Y, irracional pero indudablemente, sabía que iba a unirme a sus filas.

Entonces, obtuve mi licencia de piloto, programé tantas horas de vuelo como pude y comencé mi búsqueda de lo imposible.

Lo que he encontrado: volar en solitario a 7500 pies ofrece una claridad mental sin igual. También descubrí que la cultura de disciplina, proactividad, asociación y comunicación de un piloto contiene lecciones valiosas para la vida y los negocios. Éstos son sólo algunos.

1. Planifique con anticipación

Cada año, poco menos de 40 millones de aviones comerciales despegan y aterrizan de manera segura. A medida que el total de vuelos globales se ha disparado, los accidentes aéreos se han desplomado extrañamente. En 2020, había alrededor de un 0,000027 % de probabilidad de muertes, o un accidente fatal por cada 3,7 millones de vuelos . Esa es una tasa de supervivencia notable, y todo se reduce a la planificación y el aprendizaje.

Cuando hay miles de millones de vidas y billones de dólares en equipo en juego, debe estar escrupulosamente preparado, por lo que incluso antes de poner un pie en una cabina, los pilotos se someten a un riguroso entrenamiento. Además de aprender a volar, se acostumbran a un conjunto de estrictas normas de seguridad que informan cada uno de sus movimientos.

Y eso es solo el comienzo. A lo largo de su carrera, los pilotos deben ser meticulosos, ya sea que se estén preparando para su primer vuelo o para el milésimo. Mapean sus propias rutas, analizando el clima, el terreno y otros elementos críticos. Participan en programas anuales de formación obligatorios. Los errores se examinan detenidamente, no solo para identificar las causas, sino también para desarrollar procedimientos operativos y de capacitación que prevengan errores futuros.

En el espíritu empresarial, por el contrario, se alienta a los fundadores a moverse rápido y romper cosas. Los fracasos son eventos diarios: después de todo, desencadenan el aprendizaje, lo que produce avances, pero los fracasos en los negocios rara vez son fatales.

El énfasis de la aviación en la acción premeditada y calculada me dio un bienvenido cambio de ritmo. Nada lo confronta con la importancia de la planificación tanto como la posibilidad de cometer un error evitable a 7500 pies.

Si bien la mayoría de los empresarios nunca tendrán que superar una falla del motor o un aterrizaje forzoso, un buen plan puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de sus empresas. Algunas de las causas más comunes de dicho fracaso (mal ajuste al mercado, falta de valor, fondos que se agotan) son los efectos colaterales de una mala planificación antes del lanzamiento.

Es tentador caer en la trampa de la urgencia cuando está al mando, pero la planificación efectiva es rentable para los líderes empresariales, ya que separa los logros de alto impacto de los resultados decepcionantes y estimula el éxito duradero en lugar de las victorias de corta duración.

2. Establecer prioridades

Antes de convertirme en piloto, priorizar nunca había sido mi punto fuerte. Con frecuencia ignoro las tareas difíciles y urgentes y paso mis días en temas de agenda fáciles y no urgentes. Sin embargo, unas pocas páginas en mi manual de vuelo me di cuenta de que esa estrategia no funcionaría en el aire, que estaría arriesgando mi vida al no dominar la lista de verificación de emergencia o el procedimiento adecuado para un aterrizaje con viento cruzado.

Poco después de comenzar a volar, me impuse una nueva regla comercial: hacer primero las cosas difíciles pero importantes. Copié el modelo de trabajo aéreo/base de la aviación y lo usé para dividir mi día en dos bloques:

• El bloque uno constaba de cinco a seis horas de “trabajo aéreo”, tareas importantes y urgentes que me ayudarían a “volar el avión” ese día.

• El bloque dos comprendía una o dos horas de "trabajo preliminar": tareas que no eran particularmente urgentes, como responder correos electrónicos o atender solicitudes de última hora.

Cada vez que me enfrentaba a una nueva tarea, me preguntaba: ¿resolver esta tarea me ayudará a volar el avión ahora mismo o puede esperar hasta que esté en tierra?

3. Manténgase ágil, adaptable y flexible

Los planes son esenciales, pero apegarse ciegamente a ellos sin cambiar cuando las condiciones cambian puede convertirse rápidamente en una responsabilidad. Los pilotos lo saben muy bien, ya que es una causa bien documentada de cientos de accidentes de aviación.

El sesgo de continuación del plan (o "get-the-there-itis", como se le conoce en la aviación) es un sesgo cognitivo que nos obliga a llevar a cabo los planes originales a pesar de las condiciones cambiantes. Esencialmente, es una falta de observación y adaptación, que puede convertirse rápidamente en una responsabilidad.

La pandemia fue una lección mundial de adaptación. Para mí, esto significó hacerlo no solo una vez sino muchas veces para mantener mi negocio a flote. Pasar a vender máscaras fue fácil, pero darse cuenta de que era hora de dejar de hacerlo fue mucho más difícil. Me tomó una gran dosis de humildad y autorreflexión comprender que simplemente no había mucho que pudiera hacer por mi negocio durante el Covid, y que mis esfuerzos estarían mejor invertidos en otra parte.

En retrospectiva, sin embargo, alejarme de la empresa que había sido mi enfoque singular abrió caminos ricamente gratificantes. Además de ser emprendedor y bailarín contemporáneo profesional, ahora puedo agregar piloto y podcaster a mi currículum. También estoy trabajando en un libro: Sobrevivir a su empresa emergente: por qué los aviones se estrellan y las empresas emergentes fracasan . Un día podría incluso encontrarme aterrizando en la famosa pista del aeropuerto de Paro. No tendría nada de esto si hubiera decidido aguantar, estrellándome y ardiendo junto con mi negocio.

Siempre he sabido que estar orientado a objetivos es vital para el éxito, pero los últimos dos años han sido una lección sobre la importancia de combinar esa mentalidad con el sentido suficiente para ver cuándo es el momento de cambiar de rumbo o cuándo desconectarse es lo más sabio. elección. Las fallas, las pérdidas y los cambios en las condiciones son todas oportunidades para hacer una pausa, revisar nuestro camino y recuperarnos con una estrategia que está arraigada en la realidad y no en ilusiones.

No hay vergüenza en cambiar el tuyo, y serás recompensado a largo plazo con un aterrizaje seguro y estable.