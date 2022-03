Cuando era más joven, vi a un orador motivacional dar un discurso muy convincente. El tema era seguir tu pasión. Explicó que todos necesitamos seguir ese fuego dentro de nosotros para tener éxito. Dijo que la única forma de convertirte en quien estás destinado a ser es haciendo esto.

Argumentó que no se puede hacer de otra manera. Su discurso me motivó, pero me pareció equivocado. Estaba en el proceso de seguir mi pasión para construir mi primer negocio. El negocio estaba creciendo, pero no se sentía como él dijo que lo haría.

Una de las razones por las que les digo a los empresarios entusiastas que eviten quedar atrapados en la mentalidad de "sigue tu pasión" es porque es engañosa. Si sigues tu pasión por iniciar un negocio, esa feliz caminata al atardecer es más como caminar sobre fuego sin tener idea de cómo hacerlo. Es probable que sufra quemaduras graves.

Algunas personas siguen adelante y experimentan un éxito tremendo. Pero para la mayoría, amarga la pasión inicial. En lugar de un éxito extremo, buscamos a tientas a través de una lucha punitiva.

Fue en ese momento que comencé a explorar otras oportunidades. Me di cuenta de que mi pasión por iniciar un negocio no se traducía en clientes. Mi pasión no significaba que otros estuvieran apasionados por pagarme para hacerlo. Vi a otros iniciar negocios aburridos, pero experimentar un tremendo éxito. Tenían una idea de una nueva tecnología o estaban dispuestos a resolver un problema común que nadie más quería resolver.

Me di cuenta de que la noción de seguir tu pasión hacia el éxito inmediato y sostenible es errónea. No deberíamos esperar un repentino destello de éxito porque encontramos nuestra pasión. Debemos encontrar la manera de tomar esa pasión y convertirla en algo valioso para los demás.

Pero eso no significa que la pasión sea mala. De hecho, tener pasión es increíblemente valioso si tienes las expectativas correctas.

Aquí hay 4 razones por las que seguir tu pasión te lleva al éxito.

1. Si tienes un interés, otros también podrían hacerlo.

Ser apasionado por algo que atrae a otros puede ayudar a crear un nuevo valor. Podrá ver las cosas desde la perspectiva de un interno.

Si esto conduce a una mejor comprensión de cómo construir ese valor, le dará una ventaja notable. Puede usar su pasión para diseñar una solución para otros que también tienen ese deseo.

2. No encajones en tu pasión.

Si amas el arte, no asumas que la única forma de seguir tu pasión es montar un estudio de arte y empezar a pintar.

Mi primer negocio fue una empresa de ingeniería de audio. Me encantaba la música, pero no tenía el talento para hacer carrera con ella. Pero descubrí que mi curiosidad por la tecnología combinada con mi disfrute de la música crearon la estructura adecuada para que me dedicara a la ingeniería de audio.

Permitirse usar su pasión para encontrar una manera de crear valor a partir de esa pasión es útil. Puede encontrar maneras de estar cerca de su pasión, dejando que la motivación y el interés impulsen un nuevo esfuerzo.

3. Si te apasiona algo, podrás sostenerlo en los momentos difíciles.

La pasión es engañosa cuando pensamos que instantáneamente creará fortuna y fama.

Pero la pasión ayuda con una línea de tiempo realista. Ser apasionado se traduce en ser capaz de mantenerlo más tiempo que otros. Cuando otros se dan por vencidos porque el camino hacia el éxito es demasiado largo y lleno de baches, perseverarás.

Esa perseverancia es necesaria para casi todos los nuevos negocios. Necesitas luchar desde el principio. Mientras lo hace, puede obtener información para evitar sus primeros errores. Puede cultivar la base de clientes brindando años de excelente servicio. Ganas la confianza de que tu idea funciona.

4. La pasión te lleva a hacer las cosas necesarias para crecer y mejorar.

En lugar de seguir los movimientos de la vida, seguirá adelante y trabajará más duro para resolver los problemas.

Aprenderá lo que realmente se necesita para tener éxito. No te rendirás a la primera señal de lucha.

A medida que tome los pasos necesarios, se transformará. Esa transformación no puede subestimarse.

Después de construir una empresa de ingeniería de audio en crecimiento, me di cuenta de que mi verdadera pasión era usar lo que aprendí para ayudar a otros a construir sistemas comerciales para tener éxito. Desde entonces, he trabajado en varios puestos para ayudar a las pequeñas empresas en crecimiento a crear y mejorar los sistemas que hacen funcionar la empresa.

La única razón por la que esto fue posible fue porque salté desde el principio para seguir mi pasión. Aprendí lo que se necesita y aprendí lo que realmente amaba de lo que estaba haciendo. Si bien la mayoría pospone seguir su pasión porque no entienden cómo hacerlo los conducirá a un éxito repentino, saltar y aprender sobre la marcha le dará nuevos caminos por recorrer.

Estaba escuchando un podcast el otro día y el orador mencionó que prefiere caer hacia adelante, no retroceder en las cosas de la vida. Su punto era cargar hacia adelante sin preocuparse por los planes de respaldo. Me encanta esta idea de caer hacia adelante. Todos tropezarán. Todo el mundo falla de vez en cuando. Si podemos fallar pero hacer que eso nos lleve a algo mejor, en lugar de retroceder, podemos crecer.

Seguir tu pasión te pone en una posición para poder caer hacia adelante. Te lleva a un mundo nuevo, uno que te enseñará lecciones valiosas. Te ayudará a mantener la energía necesaria para seguir adelante. Le dará formas de utilizar sus intereses para crear nuevo valor en el mercado para otros.

Si no tiene expectativas poco realistas de éxito, seguir su pasión es una excelente manera de navegar su trabajo y el largo viaje hacia el éxito. Puede darle la energía extra que necesita para tener una ventaja competitiva.

