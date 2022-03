La nueva disciplina de liderazgo requerida en la era del aislamiento

Millones de trabajadores están dejando el trabajo. Ya sea renunciando o saliendo de la oficina para trabajar de forma remota.

Estas diversas desviaciones de lo normal están dejando a más y más personas sintiéndose desconectadas y solas. El setenta y dos por ciento de los trabajadores globales dicen que experimentan soledad al menos una vez al mes, según la investigación de más de 2,000 encuestados en mi libro Connectable: How Leaders Can Move Teams from Isolated to All In .

Es probable que la soledad continúe aumentando a medida que las personas continúan retirándose del lugar que les ofrece la mejor oportunidad de disminuir la soledad... el lugar de trabajo. Y si los líderes no son conscientes del problema y luego no están equipados con estrategias para conectar a sus equipos, la fuerza laboral continuará separándose, amargándose, enfermándose e insatisfecha.

El nuevo discípulo de liderazgo requerido en la era del aislamiento es disminuir la soledad de los trabajadores.

Por qué la soledad debe ser abordada

La soledad va en aumento y está repercutiendo negativamente en nuestra salud física y mental. Los trabajadores solitarios tienen 7 veces menos probabilidades de participar en el trabajo, 5 veces más probabilidades de faltar al trabajo y 2 veces más probabilidades de pensar en dejar su trabajo.

Además, las fibras sensoriales de nuestro cerebro que registran el dolor físico y emocional se superponen. Eso significa que la exclusión, la desilusión o la soledad se sienten biológicamente igual que un golpe físico. La exclusión, el duelo o los problemas de relación pueden ser tan perjudiciales o angustiosos como las dolencias físicas.

¿Cómo puede esperar que los trabajadores se presenten completamente para cumplir con sus compañeros de equipo, clientes o clientes con la enfermedad invisible de la soledad presente? Los trabajadores solitarios se distraen en el mejor de los casos y se debilitan en el peor.

Tal vez la razón por la que hemos ignorado abordar las necesidades emocionales en el trabajo durante tanto tiempo es que han estado ocultas a la vista. Si un empleado llegara al trabajo con un apéndice sangrante, no ignoraría el apéndice y le pediría que se fuera a trabajar. Te ocuparías de la lesión y evaluarías si ella estaba en condiciones para el trabajo. Se debe aplicar el mismo nivel de preocupación y atención a las necesidades sociales y emocionales del equipo.

Los humanos tejen vidas sociales enredadas, lo que hace que abordar necesidades emocionales como la soledad y la pertenencia sea algo complejo y desconocido. Pero la investigación deja en claro que tenemos que abordar estas necesidades si vamos a crear un equipo enfocado, dedicado y de alto rendimiento.

Por qué abordar la soledad en el trabajo

El mejor lugar para hacer frente a la soledad es en el trabajo. El trabajo está plagado de salvavidas de soledad. Debido a que la soledad se define por la ausencia de conexión, no de personas, el trabajo brinda un lugar donde las personas pueden conectarse con un propósito, una rutina, un aprendizaje y relaciones significativas. Y sin mencionar que el trabajo es la actividad en la que dedicamos la mayor parte de nuestras horas de vigilia. Fuera de los pastores y terapeutas, los líderes tienen la mejor oportunidad de arrojar estos salvavidas al océano de personas solitarias, en última instancia, creando un equipo más fuerte, una mejor organización y un ambiente más saludable. humanidad.

Por qué los líderes deben abordar la soledad

Cuando los trabajadores abordan el autobús metafórico del trabajo, su bienestar se convierte en el negocio de un líder. Si bien los líderes no pueden controlar lo que hace su equipo fuera del autobús, los líderes pueden controlar qué tan visto, seguro y comprometido está el equipo mientras está en el autobús. A medida que el equipo deja el autobús por la noche, el fin de semana o para pastos más verdes, la forma en que los líderes los hicieron sentir mientras estaban en el autobús tiene el potencial de afectar los comportamientos fuera del trabajo de los miembros del equipo y repercutir en toda la comunidad.

Los líderes no necesitan ser terapeutas o psicólogos. Y no necesitan diagnosticar condiciones de salud mental o curar cicatrices emocionales. Más bien, busque signos de soledad y oportunidades para crear más conexiones en su equipo.

Solo se necesita una persona para impulsar la pertenencia y disminuir la soledad. No necesariamente necesita persuadir a otros líderes, obtener la aceptación de su equipo o revisar la cultura de su empresa. Hay cambios sutiles que puede hacer como líder para cambiar por completo el bienestar de todo su equipo.

Las organizaciones más saludables han encontrado una manera de tener compromisos concurrentes con la dignidad humana y el desempeño. No sacrifican el bienestar de los empleados por un alto rendimiento. Tampoco sacrifican el rendimiento para adaptarse a todas las necesidades de sus empleados. Logran un equilibrio. Cuando disminuye la soledad entre su equipo, mejora el bienestar de los empleados y la excelencia organizacional.

Esquivar, esquivar y despreciar la soledad en el trabajo no puede continuar. Es hora de abordar la soledad. Necesitamos más líderes que intervengan y cambien el rumbo de esta condición paralizante y ayuden a sus equipos y negocios a prosperar.

