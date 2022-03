Cómo sucedió el éxito de Falon Fatemi, fundador de Fireside y Deepak Chopra, fundador de Chopra Foundation y Chopra Global

Falon Fatemi es un ganador de Fortune 40 Under 40 y ha sido descrito en los medios como el epítome del talento de Silicon Valley . Fue la empleada más joven en Google y ahora es la fundadora y directora ejecutiva de la nueva plataforma de entretenimiento interactivo Fireside , que creó con su cofundador Mark Cuban.

Uno de los creadores más destacados de Fireside es Deepak Chopra. Es el fundador de la Fundación Chopra y Chopra Global. Chopra es un pionero de renombre mundial en medicina integrativa, transformación personal y continúa estando a la vanguardia de la revolución de la meditación.

Recientemente hablé con ambos para analizar cómo Fireside, como medio de narración de historias, está ayudando a generar conversaciones y un nivel más profundo de comprensión y compromiso que normalmente no se ve en el entretenimiento.

La visión de Fireside, compartió Fatemi, nació durante los días más oscuros de la pandemia en la primavera de 2020.

“Pico de una pandemia, todos estamos en casa, realmente viendo cómo se puede usar el poder de una narrativa en este caso, para generar miedo. Estaba mirando las plataformas sociales que estaban destinadas a unirnos y ver cuánto nos estaban, y todavía están, dividiéndonos. Así que hice un experimento personal. Cerré todas las redes sociales. Dejé de leer, escuchar y ver las noticias", dice. "Acabo de obtener mi información a través de documentales, podcasts y libros y descubrí que cada pieza de contenido bien pensado realmente me hizo pensar un poco diferente sobre el mundo. Y me encontré con ganas de entablar un diálogo bidireccional”.

Desde este momento ah-ha, Fatemi ha construido Fireside para que sea "un megáfono" para los mejores narradores, expertos en dominios y líderes. Ella dice que la plataforma “ofrece un foro no solo para que suceda un gran entretenimiento, sino también para que tenga lugar un diálogo real que no sea divisivo, que no se desvíe, que en realidad puede tener la oportunidad de permitir una comprensión compartida de la realidad en el futuro. .”

El espíritu más allá de Fireside fue particularmente convincente para Chopra. En palabras de Chopra, emergencia es la idea de crear “la máxima diversidad no solo de género, raza, etnia, nacionalidad, sino también la máxima diversidad de personas humanitarias, artistas, educadores, poetas, compositores, científicos, tecnólogos”.

“Si tienen la máxima diversidad, tienen una visión compartida y complementan las fortalezas de cada uno, es de esperar que puedan crear una masa crítica para el cambio social. Y creo que eso se necesita desesperadamente porque la humanidad está en un ventilador”, dice.

Para lograr este objetivo, Chopra cree que los foros como Fireside serán fundamentales para educar e informar a las personas de una manera que no genere polarización. En medio del surgimiento de la llamada "economía de los creadores" y web3, el potencial de Fireside para despertar una mayor conciencia y compasión al mismo tiempo que brinda a los creadores las herramientas necesarias para construir sus propios imperios de medios también es intrigante.

Los creadores pueden usar las herramientas de producción integrales de Fireside para crear programas en vivo, interactuar con el público en tiempo real y transmitir sus programas en plataformas como YouTube, Facebook y Twitch. Fireside también permite a los creadores monetizar sus programas de varias maneras, incluida la venta de entradas, y pronto lanzará una oferta de NFT.

Chopra, autor prolífico de más de 90 libros, también ha sido testigo de una transformación en la forma en que su audiencia se conecta con su mensaje a medida que se expande a numerosos medios, incluidos podcasts, videos y más.

“Estoy escribiendo un libro ahora mismo que está inspirado en una letra de Bob Marley que dice: 'Algunas personas son tan pobres que todo lo que tienen es dinero'”, dice Chopra. “Para mí, el éxito es la capacidad de tener amor y compasión en tu vida, también es la capacidad de ponerte en contacto con tu centro creativo. Para mí, la alegría es la única medida del éxito. Si no tienes alegría, ¿a quién le importa cuánto dinero tienes?

Fatemi agregó a la conversación, diciendo: “Cómo nos sentimos influye en lo que creamos. Como empresarios tecnológicos, tenemos la responsabilidad de pensar realmente en cuál será el impacto de la tecnología que estamos creando a gran escala. Se trata de aprovechar tecnologías increíbles para impulsar más conectividad de una manera que también genere alegría, que conduzca al bienestar. Estoy muy entusiasmado con las posibilidades”.

