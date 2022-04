Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Durante mucho tiempo la entrega de los Oscares fue uno de los grandes eventos del año. Una ceremonia de gala transmitida por televisión en la que el espectador puede ver a las admiradas estrellas del mundo del cine celebrando a las mejores producciones del año en un show que suele alternar el anuncio de los ganadores con números musicales y discursos de agradecimiento cada vez más politizados.

MARK RALSTON | Getty Images

Hasta la fecha los ganadores en cada categoría son elegidos por los integrantes de cada gremio (es decir, directores votan por directores; actrices votan por actrices, etc.), cosa que provoca que las cintas y personalidades premiadas no sean necesariamente las favoritas del público; de hecho, normalmente no lo son. Quizás por esto el evento que alguna vez fue fastuoso ha perdido brillo y audiencia. La transmisión de la ceremonia que durante años logró audiencias de cerca de 40 millones de televidentes, lleva casi una década en picada, con las cifras más bajas durante las dos últimas ediciones: 18.9 millones de personas en 2020 y 10.6 millones de personas en 2021 (no hay que olvidar que el formato de esta última entrega fue distinto debido a la pandemia).

Ante la crisis, la Academia finalmente decidió tomar medidas: crear una categoría votada por público.

Esta nueva categoría lleva el nombre de Fan-Favorite Film (la película favorita de los fans) y fue elegida por los usuarios utilizando los hashtags #OscarFanFavorites y #Sweepstakes junto con el nombre de la cinta por la que quieren emitir su voto en una votación realizada entre el 14 de febrero y el 3 de marzo. Los títulos tenían que haber sido estrenados durante el 2021 para poder participar y los usuarios podían emitir hasta 20 votos por día o votar directamente en el sitio de la Academia (solo abierto a usuarios que se encontraran en Estados Unidos).

Todavía no está claro cómo será presentado el premio durante la ceremonia del próximo domingo, pero entre las cintas que podrían figurar están Spider-Man: No Way Home, Tick, Tick… Boom y Cinderella. De funcionar, la dinámica podría extenderse a otras redes, otras categorías y otros territorios para futuras ediciones.

Desde 2018 la Academia había coqueteado con la idea de integrar una categoría votada por los fans; ahora finalmente sucederá. ¿Será suficiente para cautivar al público perdido?

Puedes ver la 94 entrega de los Premios Oscar el domingo 27 de marzo a las 18:00 horas (C.T.).