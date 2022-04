No lo finjas hasta que lo logres, conviértete en él

¿Qué pasa si fallas, pero qué pasa si vuelas?

El miedo al fracaso es el pensamiento que mantiene despierto a todo emprendedor por la noche. Todo el tiempo, la energía y la inversión pueden ser en vano si la idea o la entrega no tiene éxito.

Para muchos de nosotros, la idea de volver a una versión anterior de nosotros mismos ya no es una opción. Yo personalmente nunca podría volver a ser un empleado. Mental y físicamente, mi mente y mi cuerpo se rebelarían. La libertad y la pasión que vienen con la determinación y la rutina del espíritu empresarial son mis motivadores para despertarme todos los días y mantener esta máquina en marcha.

Todo esto suena idealista y maravilloso, pero ¿qué sucede cuando estás en medio de todo (la construcción, la planificación, el abastecimiento, el escalado) y la presión se vuelve palpable? ¿Cómo maneja el costo de la toma de decisiones en esos momentos en los que entra en juego la lucha o la huida? Todo lo que hacemos en los negocios hoy en día se magnifica debido a las redes sociales y la rápida velocidad con la que se comparte la información para generar entusiasmo e interés. Realmente es un catch-22, especialmente si se encuentra en el lado prematuro de la entrega de información.

Pregúntese: ¿Qué haría para mantener su negocio en funcionamiento o para que despegue? ¿Fingirías hasta que lo lograras, o entiendes cómo esta mentalidad puede ser en realidad el arma que derriba todo lo que buscaste construir? Como emprendedor y consultor que actúa como asesor de confianza para muchas nuevas empresas y negocios en expansión, quería compartir tres áreas dentro de su negocio a las que debe prestar mucha atención y asegurarse de no acercarse demasiado a la zona de peligro de fingir. .

Informes financieros

Si se encuentra preparándose para una ronda de financiación y buscando formas de "mejorar" la perspectiva financiera, este es un indicador de que necesita dar un paso atrás. Las reglas a las que hay que adherirse rara vez dejan lugar a interpretaciones; la orientación y los controles son sólidos. Para protegerse, haga lo siguiente: Asegúrese de que usted o su asesor de confianza puedan extraer sus suposiciones y políticas contables para que estén claramente definidas y explicables. Además, tenga lista su base de validación, junto con la documentación de respaldo.

Las finanzas y la contabilidad son un área de brecha para muchos empresarios, lo que hace que sea aún más importante incorporar a alguien que pueda ser su asesor de confianza. No comprender las complejidades no es una excusa válida en los tribunales.

Hipercrecimiento

Existe tal cosa como crecer demasiado rápido. a pesar de que el crecimiento es todo lo que escuchamos. Entonces, ¿por qué es esto potencialmente un indicador de problema? Porque no siempre puedes seguir el ritmo. Si su negocio crece a un ritmo más rápido de lo que pueden manejar sus bases internas, el estrés y las limitaciones internas pueden seguir fácilmente. Esto crea un entorno en el que las personas no tienen tiempo para hacer su debida diligencia, implementar controles para validar los resultados o completar revisiones completas de 360 grados de la tecnología. Algunos indicadores clave a tener en cuenta incluyen:

Alta rotación debido al agotamiento e insatisfacción de los empleados.

Problemas de control de calidad.

Grandes caídas en los comentarios de los clientes.

Sangrando dinero al habilitar tiritas versus soluciones (es decir, mentalidad de sprint versus maratón).

Tenga personas en su lugar que le traigan las malas noticias, y esté listo para escucharlas y tomárselas en serio sin ofenderse. A menudo tengo que decirle a la gente lo que no funciona, y no es fácil de decir y aún más difícil de escuchar. Pero tener gente que sí en su esquina no permitirá el aprendizaje y los cambios necesarios para tener éxito.

Tangibles vs intangibles

Este es un gran cambio que ha tenido lugar en los negocios durante la última década. Dentro de la comunidad contable, hemos estado discutiendo esto durante bastante tiempo y continuamos construyendo un marco para la valoración y los controles de los informes financieros.

¿Por qué importa esto? El volumen de tendencias en los informes financieros (listas de clientes, listas de correo electrónico, recuentos de seguidores, contratos de servicios, criptografía, NFT, etc.) se ha multiplicado durante la última década. El problema es que la base de valoración de los activos intangibles puede ser bastante subjetiva. Si su base de valoración está muy desviada, podría encontrarse fácilmente en el lado equivocado de una cancelación masiva que podría ser perjudicial para su posición financiera. ¿Qué tan bien se vería eso para sus inversores actuales o potenciales? Mal.

Todas las partes móviles de un negocio sirven a su bien mayor. Es fundamental que salgamos de nuestros silos y nos demos cuenta de que no podemos ser simplemente gente de ventas, gente de números o gente de productos. Tenemos que entenderlo todo, porque cuando vendemos nuestro negocio a los inversionistas, estamos vendiendo toda la operación, no solo el producto o servicio en el vacío.

Algunos de los escándalos más recientes que han golpeado a la comunidad emprendedora (WeWork y Theranos, por dos) revelan cuán rápido una mentira u omisión puede convertirse en un problema mayor. Ser un fuerte defensor de su negocio y asegurarse de estar en el centro de todos los procesos de toma de decisiones le dará la autoridad integral que necesita para caminar con éxito sobre la delgada línea entre fingir y hacerlo. El diablo realmente está en los detalles.