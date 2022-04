¿Buscas una nueva idea de negocio? He aquí cómo identificar lo que la gente realmente necesita.

Como aspirante a emprendedor , a veces puede ser tentador pensar que ya se han tomado todas las buenas ideas de negocios . Cuando prácticamente todas las industrias parecen estar abrumadas con negocios (particularmente en la era del comercio electrónico), puede parecer difícil encontrar una manera de sobresalir de la competencia.

En realidad, sin embargo, todavía hay muchas oportunidades para los empresarios que están dispuestos a profundizar un poco más. Al buscar nichos, necesidades desatendidas en la industria de su elección, los empresarios pueden desarrollar sus propias marcas nuevas y muy exitosas.

Resulta que no tienes que tratar de servir a todos para crear un negocio exitoso.

1. Considere sus propios intereses y necesidades desatendidas

Si bien perseguir tus pasiones es un punto de partida cliché para cualquier emprendedor, es particularmente importante cuando intentas identificar más necesidades de nicho. Al centrarse en sus propios intereses, puede ser más fácil identificar las áreas en las que actualmente no se están satisfaciendo sus propias necesidades.

Hacer una lluvia de ideas de una lista de sus habilidades, pasatiempos, intereses y problemas que le gustaría ver resueltos en su propia vida puede servir como un punto de partida invaluable para encontrar oportunidades de nicho.

A veces, los empresarios pueden incluso identificar oportunidades comerciales de nicho combinando aspectos de diferentes intereses. En una escala más pequeña, esto se puede ver fácilmente en sitios como Etsy, donde, por ejemplo, encontrará productos que combinan el talento de un individuo para el arte de la madera cortada con láser con su interés en los videojuegos.

2. Evalúe lo que otros en su industria no ofrecen

Si ya tiene en mente una industria en particular, puede ser útil realizar una investigación de la competencia. No se limite a mirar lo que ofrecen otros en su industria: busque en los sitios web de varias empresas para que pueda tener una mejor idea de los productos o servicios específicos que generalmente no están disponibles.

Esto se destacó durante una conversación reciente con Ashley Sarnowski, cofundadora de Sunnie Hunnies. Como ella explicó, “Encontramos nuestro enfoque de nicho de trajes de baño súper suaves para recién nacidos y niños pequeños en parte porque era un problema que había surgido dentro de nuestras propias familias. Sin embargo, lo que realmente nos ayudó a impulsarnos a lanzar nuestro propio producto fue investigar y ver que el tipo de productos que buscábamos realmente no existían en el mercado actual. Nuestra investigación nos dio la confianza de que podíamos ofrecer algo único en un mercado abarrotado”.

3. Encuesta al público objetivo

Puede ir más allá de sus propias experiencias y obtener ideas para las necesidades de nicho al encuestar a otros en su público objetivo potencial. Puede comenzar con familiares, amigos o socios comerciales, o puede ir a comunidades de Internet y participar en sus conversaciones.

Preste atención a los problemas que experimentan las personas, los productos o servicios que les gustaría tener o las preguntas que hacen. Considere cómo estos puntos débiles y deseos se relacionan con su nicho y cómo podría usar sus habilidades y conocimientos para brindar una solución significativa.

Además de evaluar los problemas y necesidades de la audiencia, profundice más para poder comprender sus comportamientos y motivaciones de compra. Al comprender mejor la personalidad de su público objetivo, no solo podrá desarrollar mejor un producto o servicio de nicho específico. También sabrá cómo comercializarlo de manera efectiva.

4. Realice una investigación de palabras clave

Si bien sus propias experiencias personales o anécdotas de amigos y familiares pueden ayudarlo a identificar las necesidades desatendidas, no todas las ideas de nicho son iguales. Antes de apostar por una idea de negocio de nicho, debe realizar una investigación de palabras clave para validar su potencial.

Según NerdWallet , “si una palabra clave tiene menos de 500 búsquedas por mes, se enfrenta a una batalla cuesta arriba en términos de demanda. 'Idealmente, desea entre 1000 y 2000 búsquedas por mes. Con un número como ese, puede probar su producto sin gastar dinero en efectivo'”.

Por otro lado, si una palabra clave tiene un volumen de búsquedas de palabras clave más alto de lo esperado, es posible que no sea tan específica o desatendida como anticipó originalmente. Herramientas como Google Trends también pueden ayudarlo a ver cómo aumenta y disminuye el interés en una palabra clave con el tiempo, o si un producto o servicio en particular experimenta fluctuaciones estacionales en la demanda.

El hecho de que ya existan otros competidores dentro de su subnicho deseado no significa que no pueda ingresar a este espacio. Utilice su investigación inicial de palabras clave como plataforma de lanzamiento para identificar lo que puede ofrecer que sea diferente o mejor para que pueda tener un gran impacto en estos mercados más pequeños.

Niching abajo para encontrar el éxito

Encontrar los productos o servicios adecuados para el nicho adecuado puede, en última instancia, permitir que su negocio sea mucho más rentable y exitoso que si tratara de dirigirse a un público más amplio.

Si bien centrarse en un nicho más pequeño significa que la audiencia potencial total es más pequeña, las marcas que se enfocan en una audiencia más especializada a menudo se vuelven mucho más rentables. Con menos competencia y la capacidad de participar en un marketing más específico, los empresarios pueden generar una lealtad de marca significativa y un crecimiento del boca a boca. Al ser uno de los primeros en establecer un punto de apoyo en su nicho, también puede dominar el SEO.

Al esforzarse por trabajar con nichos de mercado desatendidos, crea un verdadero escenario en el que todos ganan para usted y sus clientes.

