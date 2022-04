Vitalik Buterin habla de los problemas de las criptomoneda y después de ser troleado, Tom Brady se declara su fan

Su nombre es Vitalik Buterin y tras dedicarle la portada de su más reciente edición, TIME lo ha nombrado el Rey de las Criptomonedas.

El joven ruso de tan solo 28 años es uno de los fundadores de Ethereum, plataforma de código abierto que permite a los usuarios crear aplicaciones y que alberga dinero digital y pagos globales. La divisa digital con la que funciona Ethereum es el Ether, que se ha convertido en la segunda criptomoneda más usada del mundo (solo detrás de Bitcoin). Y aunque las divisas digitales viven un gran momento y su uso comienza a democratizarse, Buterin confiesa estar preocupado por el problema de imagen que tiene la industria que él ayudó a crear. En la entrevista el joven habla de que existe un “potencial distópico” si los activos digitales no se utilizan de modo correcto. Buterin explica que, así como la tecnología ha motivado a la creación y el emprendimiento, también ha sido utilizada como un vehículo de evasión fiscal, lavado de dinero y estafas.

Según la entrevista, la visión que Vitalik Buterin tiene de la plataforma va muchos más allá de la criptomoneda, y de los NFT’s comprados y vendidos en millones de dólares: para él Ethereum es una plataforma de experimentación y desarrollo que puede servir como contrapeso a las políticas de gobiernos autoritarios.

Tras la difusión de la entrevista, el aspecto de Vitalik Buterin se convirtió en trend y fue comparado negativamente con el famoso mariscal de campo, Tom Brady, pero venido a menos. El joven posteó en su cuenta una compilación de los tuits que le habían parecido más graciosos y luego confesó: “Ni siquiera sabía quién era Tom Brady, tuve que preguntarle a la gente que me rodeaba. Mi mejor conjetura fue que él era el actor de Misión Imposible”.

I didn't even know who Tom Brady is, had to ask people around me. My best guess was that he was the actor from Mission Impossible. pic.twitter.com/MLWVcbtPHc

Poco después fue el mismo Tom Brady quien salió en defensa de Buterin con un tuit en el que se declara su fan: “¡Qué tal Vitalik! Puede que no me conozcas, pero solo quería decirte que soy un gran admirador tuyo. Gracias por todo lo que has construido en el mundo de las criptomonedas, sin eso @Autógraf no hubiera sido posible. Espero conocerte algún día".

Además de haber ganado siete Super Bowls y ser considerador uno de los mejores jugadores de futbol americano de la historia, Tom Brady es fundador de Autograph, un marketplace de NFT’s basado en temas deportivos.

Su tuit elogiando a Vitalik tiene más de 83mil likes.

What’s up Vitalik! You may not know me but just wanted to say I’m a big fan of yours. thank you for everything you’ve built in the world of crypto, otherwise @Autograph wouldn’t have been possible. Hope I get to meet you some day https://t.co/W6PxS5P78M