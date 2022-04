Por qué toda persona LGBTQ debería aprender esta habilidad

Las personas LGBTQ corren un mayor riesgo de inseguridad económica y de bienestar, y el problema ha empeorado durante la pandemia, según las respuestas publicadas recientemente por el Censo de los Estados Unidos.

Afortunadamente para nosotros, hay un ecualizador económico sentado justo a nuestros pies, y su nombre es espíritu empresarial. La mayoría de nosotros pensamos en ser dueño de un negocio como un objetivo elevado que requiere visión y capital, pero incluso un ajetreo secundario puede ayudarlo a aprender las cuerdas del trabajo por cuenta propia, salir de la rutina financiera y crear la carrera de sus sueños.

Cuando sabe cómo nutrir las relaciones, hacer ventas y brindar excelentes experiencias a los clientes, puede emprender su propio negocio y aumentar sus ingresos al mismo tiempo que se muestra auténtico en el camino. El espíritu empresarial requiere una curva de aprendizaje, pero muchas personas LGBTQ dan la bienvenida al panorama del aprendizaje permanente: según un nuevo estudio , las personas LGBTQ, especialmente los hombres homosexuales, tienden a tener un rendimiento académico más alto y obtener títulos más avanzados.

No tiene idea de donde empezar? Yo tampoco hace siete años. Antes de ser dueño de una consultoría de marketing , estaba estudiando música clásica y me esforzaba por no tener absolutamente nada que ver con los negocios. Es normal cambiar de carrera e incluso de industria con regularidad; sepa que su propensión a aprender, desarrollarse y crecer se convertirá en una de sus herramientas más útiles a medida que se aventura en lo desconocido.

Todas las personas LGBTQ deben aprender los conceptos básicos del espíritu empresarial. Aquí hay cuatro razones por las cuales.

Emprender te ayuda a vivir sin remordimientos

En una entrevista reciente para Bloomberg , el autor de bestsellers Dan Pink habló sobre los resultados de su Encuesta mundial de arrepentimiento , que tuvo más de 16,000 encuestados. Las tendencias de la encuesta revelaron algunos de los mayores arrepentimientos profesionales que tenían las personas.

Uno de los arrepentimientos más constantes, como era de esperar, fue tener demasiado miedo de correr riesgos. En esos datos, sin embargo, encontré la respuesta de un encuestado particularmente interesante: el profesional había iniciado un negocio y fracasó, pero se sintió en paz con su decisión, porque ahora sabía que al menos lo había intentado y no tenía que preguntarse más sobre lo que podría haber sido. Con demasiada frecuencia, los profesionales evitan perseguir lo que realmente quieren en la vida porque tienen demasiado miedo al fracaso.

Ya sea que desee tener un negocio secundario que genere $50 al mes o una corporación que genere $5 millones al mes, aprender los aspectos esenciales del espíritu empresarial lo ayudará a vivir sin remordimientos y agudizar las habilidades profesionales que le serán útiles en los años venideros.

El espíritu empresarial te ayuda a matar los demonios del perfeccionismo

En su libro The Velvet Rage , el psicólogo clínico Alan Downs señala que la vergüenza por ser gay es un factor principal de rendimiento para los hombres homosexuales. Downs asigna tres fases a este proceso de salida del armario:

Fase 1: Aún no haber salido del armario

Fase 2: Salir del armario, pero luego confiar en el alto rendimiento como desencadenante de sobrecompensación

Fase 3: Llegar a una etapa de plena autoaceptación y amor propio

La segunda etapa es un patrón de espera brutal del que muchos de nosotros nunca escapamos. Y este deseo de compensar en exceso no solo se aplica a los hombres homosexuales o las personas LGBTQ; millones de profesionales luchan por hacer despegar sus sueños profesionales simplemente porque la fase de "verse mal" es demasiado intimidante y desmoralizadora para soportarla.

En estos días, estamos bombardeados con historias de éxito empresarial masivo. Recuerde que todos los buenos en algo alguna vez fueron malos en eso, a menudo la etapa de "verse mal" se desarrolla a la vista del público. El legendario cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman , señaló una vez que "si no te avergüenza la primera versión de tu producto, lo has lanzado demasiado tarde".

Lanza antes de sentirte listo y comete errores en el camino, especialmente en público. Este enfoque te ayuda a descubrir los enfoques vocacionales y las pasiones que realmente te emocionan.

El espíritu empresarial conduce a la equidad y la riqueza sostenibles

Según el informe LGBTQ Data & Demographics publicado por el Instituto Williams de UCLA, es más probable que las personas LGBTQ no tengan seguro, experimenten inseguridad alimentaria y tengan un ingreso anual inferior a $24,000. Además, más millennials LGBTQ están tomando decisiones financieras importantes con respecto a la planificación familiar, según la Encuesta de creación de familias LGBTQ de Family Equality:

El 63% de los millennials LGBTQ quieren expandir sus familias ya sea convirtiéndose en padres primerizos o teniendo hijos adicionales

El 48 % de los millennials LGBTQ se encuentran en una etapa activa de planificación familiar, como la subrogación o la adopción, un porcentaje que es casi igual al de los millennials no LGBTQ (55 %)

Casi dos tercios de los millennials LGBTQ que participan en esfuerzos de construcción familiar planean usar otras opciones además de las relaciones sexuales, como la tecnología de reproducción asistida, el cuidado de crianza o la adopción.

¡Criar hijos puede volverse costoso muy rápido! Esta es otra razón para considerar establecer un negocio; crea un volante lento y constante que puede llevarlo hacia la riqueza de por vida y la independencia financiera para su familia.

Las criptomonedas, los bienes raíces y la negociación salarial reciben la mayor parte de la atención cuando se trata de contenido de "cómo hacerse rico", pero un negocio rentable puede brindarle ganancias increíbles e incluso la jubilación anticipada si así lo desea. El multimillonario Mark Cuban llama a esto la "ventaja del conocimiento": si conoce bien una industria, una inversión en un negocio en esa industria será más inteligente que las compras ciegas de acciones.

No se trata de montar un negocio para bañarse en doblones de oro o hacerse selfies en un yate. Queremos construir la independencia financiera para que tengamos más libertad, estabilidad e impacto en nuestras vidas, y en las vidas de nuestros hijos. Ser dueño de un negocio, grande o pequeño, lo ayuda a crear riqueza de una manera que está protegida de la política de la oficina u otras variables fuera de su control.

Como dijo una vez una mujer sabia : “La mejor venganza es tu papel”. La mayoría de las personas no se lanzan con un plan de negocios formal o una junta asesora desde el primer día; se vuelven rudimentarios, validan su propuesta de valor y completan los detalles más tarde.

El emprendimiento te ayuda a descubrir quién eres realmente

Una cosa que nadie te dice cuando comienzas un negocio o negocio secundario es que tus propios rasgos y tendencias de personalidad comienzan a aparecer en las operaciones diarias de una manera magnificada. Tus fortalezas se fortalecen aún más y te llevan adelante por millas, mientras que tus debilidades te fastidiarán y sabotearán como nunca antes. El espíritu empresarial revela rápidamente quién *realmente* eres en la práctica y en el mundo, no solo quién dices que eres.

Un informe reciente de Gallup señaló que el 7,1 % de los adultos se identifican como LGBTQ, un aumento pronunciado en el reconocimiento de la cifra del 3,5 % del mismo informe de 2012. Somos visibles, activados y más honestos que nunca sobre quiénes somos realmente; ahora es el momento de canalizar esa energía y tenacidad en algo que realmente pueda servirnos a nosotros mismos y a los demás.

¿Siempre has querido probar suerte como freelance, hablando o teniendo un producto físico? Infórmese todos los días sobre lo que se necesitaría para hacer realidad ese sueño, y luego recuerde tomar medidas sobre esta educación y medir sus resultados. Es posible que se sorprenda al ver lo que se desarrolla.

Las personas LGBTQ deberían aprender a emprender. Al traer el lugar de control sobre su carrera a su rincón, se fortalece e inspira para hacer lo que sea necesario para que su carrera represente su ser más completo, orgulloso y expresivo.