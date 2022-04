Esta es la pregunta de marketing más importante que jamás hará

¿Qué te hace especial?

Es una pregunta difícil de responder, pero tendrás que lidiar con ella una y otra vez. Porque seamos honestos: tan pronto como inicias un negocio, estás compitiendo en un mundo de ruido. Hay competidores de los que diferenciarse. Canales de marketing en los que sobresalir. Plataformas de redes sociales para ganar audiencia. Se ha inscrito en un maratón sin parar para llamar la atención, generar impulso y competir por el valioso tiempo de sus consumidores, y ni siquiera puede comenzar a tener éxito en esta carrera. a menos que se comprometa a responder a esta pregunta.

Así que una vez más: ¿Qué te hace especial?

La respuesta puede sorprenderte. Podrías pensar que es un producto, característica o esquema de marca tuyo en particular. Pero si hablara con sus clientes, realmente hablara con ellos, es posible que descubra que es otra cosa. Tal vez es cómo tu marca los hace sentir. Tal vez sea su servicio al cliente empático. Tal vez sea la forma en que comprende profundamente las necesidades de sus clientes. Tal vez solo seas tú, a quien la gente le gusta y se siente bien al apoyar.

Hace poco discutí esto con un empresario de 16 años que comenzó una empresa de café. Estaba convencido de que su edad lo hacía especial. "¿Cuántas veces escuchas de un joven de 16 años que comenzó su propio negocio?" me preguntó en un correo electrónico. Mi respuesta lo sorprendió: escucho de emprendedores de 16 años todo el tiempo . ¡Tal vez una vez a la semana! Y todos piensan que su edad los diferencia. (Puedes leer todo nuestro intercambio aquí , en mi boletín).

Dentro de su comunidad, estoy seguro de que es único. Pero debido a que soy el tipo al que todos le presentan sus negocios, veo un patrón que la mayoría de la gente no ve.

Es importante conocer ese patrón, porque se extiende mucho más allá de la edad. Esto no es cosa de adolescentes; es cosa de todos . Como editor en jefe de la revista Entrepreneur , los adultos rutinariamente me presentan cosas que son casi idénticas a las que hacen otras personas, y hablan de ellas de maneras casi idénticas. También veo personas que crean o comercializan productos de maneras que no están diferenciadas y tratan de atraer a los clientes de maneras que no son únicas, y todos ellos deben dar un paso atrás y hacerse esa pregunta muy, muy importante:

¿Qué es lo que realmente, realmente, realmente me hace destacar?

Cualquiera que sea tu respuesta a esa pregunta, ¡mira de nuevo! Tú eres único. Tienes algo valioso que ofrecer. Si alguien ha elegido trabajar contigo, lo ha hecho al elegirte a ti sobre otra persona. Debes saber: ¿Cuál es esa razón? ¿Y cómo puede comunicarlo a otros de una manera que se sienta no solo convincente, sino convincente?

La gente a menudo piensa que sabe lo que funciona. Piensan que entienden a su audiencia. Asumen que algo será fácil y directo. Y luego aprenden que, para hacerlo bien y sobresalir de verdad, tenían que mirar de nuevo.

Así que mira de nuevo esa pregunta: ¿Qué te hace especial?

¡Ahora comienza a responderla!