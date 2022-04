Cómo los empresarios pueden identificar esta necesidad apremiante

Pocas cosas pueden ser un mejor presagio del éxito empresarial que identificar una necesidad apremiante y desatendida en el mercado, con alta demanda pero poca competencia. De hecho, otros en su nicho pueden incluso estar ignorando el problema por completo. Aún así, es posible que te rasques la cabeza desconcertando cómo identificar estas necesidades apremiantes en primer lugar.

La buena noticia es que al seguir estas pautas básicas, puede actuar rápidamente para aprovechar estas oportunidades y obtener una posición sólida con su público objetivo .

Busque 'trabajos por hacer'

Una forma de identificar las necesidades desatendidas es utilizar la teoría de los " trabajos por hacer " presentada por Clayton Christensen, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. En el pensamiento de Christensen, los clientes “contratan” un producto o servicio para que haga un trabajo por ellos. El trabajo puede ser cualquier cosa, desde conseguir un refrigerio abundante hasta pasar la tarde en el trabajo o reducir las tareas del fin de semana.

Una publicación de blog que detalla este concepto explica : “Puede ser tentador cambiar de inmediato su enfoque a los productos o servicios que pueden satisfacer esas necesidades. Sin embargo, JTBD no se trata del producto; eso viene despues En cambio, a medida que se sienta cómodo aplicando la teoría en situaciones del mundo real, es importante concentrarse en el trabajo, no en el producto”.

A medida que se vuelve más atento a los "trabajos" en los que los consumidores necesitan ayuda, se vuelve más fácil desarrollar ideas que satisfagan esas necesidades. Esto requiere que los empresarios desarrollen la voluntad de hacer preguntas sobre una amplia gama de situaciones cotidianas. La introspección sobre los "trabajos" que intenta realizar día tras día puede descubrir brechas en las que un nuevo producto o servicio podría hacer las cosas más seguras, rápidas o fáciles.

Identificar grupos desatendidos por los líderes del mercado

Sin embargo, muy a menudo, una necesidad desatendida no es el resultado de la falta de productos o servicios disponibles. En cambio, puede ser el resultado de que un segmento clave del mercado no sea atendido por las empresas líderes en un nicho en particular. Estos grupos desatendidos podrían ser ignorados por los líderes actuales del mercado en función de factores como la geografía, las finanzas u otros problemas estructurales. Al investigar hasta qué punto un grupo de clientes está desatendido y cómo podrían beneficiarse de los servicios a los que actualmente no tienen acceso, los empresarios pueden identificar y participar en nuevos mercados lucrativos.

Tomar acción inmediata

Después de identificar un "trabajo" insatisfecho o un grupo de mercado desatendido, los empresarios deben moverse rápidamente para validar sus ideas y comenzar a convertirlas en realidad. La investigación de mercado es clave para comprender el alcance completo de si la necesidad realmente califica como un problema urgente que atraerá a su mercado objetivo. Entreviste a los clientes para comprender mejor si sienten que se trata de una necesidad real y si el producto o servicio les ayuda en sus rutinas diarias. Los datos más amplios pueden ayudarlo a comprender lo que su mercado objetivo puede pagar.

La investigación también puede ayudarlo a determinar si su solución a una necesidad desatendida es realmente viable. ¿Puede escalar su producto o servicio a medida que crece la demanda? ¿Los competidores en su nicho ya ofrecen alguna variación de su solución? ¿Cómo diferenciará su solución de competidores similares? Los empresarios deben hacer su debida diligencia para garantizar que la solución propuesta satisfaga con éxito el "trabajo" con el que los clientes necesitan ayuda y que aborde adecuadamente las necesidades de los grupos de mercado desatendidos. Los grupos de enfoque y las pruebas de su producto o servicio también pueden ayudarlo a ajustar sus ofertas antes de un lanzamiento importante.

Quizás lo más importante es tener la mentalidad de actuar rápidamente. Los empresarios que esperan se arriesgan a que un competidor entre y gane el mercado con una idea similar. Llegar primero al mercado con su solución validada lo ayudará a lograr el reconocimiento y la lealtad de la marca para garantizar un éxito duradero.

Las necesidades desatendidas pueden presentarse en una variedad sorprendentemente amplia. Podría ser un servicio que actualmente no ofrecen otros líderes del mercado. Incluso podría ser un grupo demográfico completo que está siendo ignorado por otras empresas, o una expansión o mejora de las ideas actuales de productos o servicios. Al desarrollar una mentalidad inquisitiva y la voluntad de adaptar sus propias ofertas comerciales para satisfacer mejor las necesidades desatendidas, puede convertirse en un verdadero líder del mercado y lograr un crecimiento significativo en su nicho.