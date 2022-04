4 pasos para traer más diversidad tan necesaria a la cultura de las empresas emergentes

El caso comercial para hacer de la diversidad una prioridad nunca ha sido más evidente. La diversidad impulsa el crecimiento de los ingresos y fomenta la innovación. Y los empleados buscan cada vez más empleadores que adopten esta realidad. A pesar de toda esta evidencia, las acciones van a la zaga de las palabras. Es fácil hablar de la importancia de contratar mujeres, minorías y otros grupos históricamente desfavorecidos. Pero hablar es barato sin presionar por cambios valientes en las políticas y prácticas de contratación.

Una encuesta de Glassdoor de septiembre de 2021 encontró que el 76 por ciento de los empleados y solicitantes de empleo priorizan una cultura diversa al sopesar las ofertas de trabajo. Esa única estadística, y hay muchas otras, subraya por qué es tan fundamental que la diversidad y la representación estén arraigadas en los procesos de toma de decisiones de todas las empresas. Desde gigantescos conglomerados hasta nuevas empresas luchadoras y todos los demás.

Reconozco fácilmente que mi experiencia como líder en el mundo empresarial es muy diferente a la de mis amigos empresarios. Construir una startup es muy difícil: asegurarse de tener el flujo de efectivo para pagar a su gente, construir el negocio, cubrir las facturas, cuidar a su equipo: la lista es larga. Debido a estas prioridades estresantes, puedo entender por qué la diversidad puede parecer una ocurrencia tardía. Sobrevivir para luchar al día siguiente puede ocupar mucho espacio cerebral. Pero ignorar la diversidad en esos primeros días puede ser perjudicial para poner en marcha un negocio. Después de todo, tener más voces y puntos de vista en la mesa de toma de decisiones aumenta la probabilidad de que detecte brechas en el mercado y nuevas oportunidades comerciales.

Descubriendo nuevas capas de grandeza

Un crisol de perspectivas puede traer nuevas ideas y un nuevo camino a los fundadores y producir resultados comerciales sorprendentes. También puede atraer inversores y clientes que valoren la riqueza que genera la diversidad. Aquí hay algunas estrategias para los líderes de pequeñas empresas que desean guiar sus negocios para que sean más diversos y representativos:

1. Busque grupos de diversidad para obtener una comprensión y una compasión más profundas

Tendemos a vivir dentro de nuestras propias esferas de influencia. Esto naturalmente conduce a brechas en la percepción y sesgos invisibles de los que a menudo ni siquiera somos conscientes. Para obtener una perspectiva más amplia, puede ser útil obtener apoyo externo para salir del statu quo e inspirar nuevas formas de pensar.

Una excelente manera de lograr esto es uniéndose a grupos establecidos que ya están comprometidos a guiar a las empresas en la creación de fuerzas de trabajo más diversas. Es revelador mezclarse con personas que hablan sobre estos desafíos y hacen una lluvia de ideas sobre formas creativas de resolverlos.

Soy parte de la Organización de Jóvenes Presidentes, y el grupo hace un trabajo fantástico al darse cuenta dela importancia de la diversidad y la inclusión . YPO brinda a sus miembros la educación, las herramientas y el apoyo necesarios para pensar en los negocios de manera diferente. Hay muchas organizaciones de ideas afines que se adaptan a cualquier necesidad que tenga en sus comunidades específicas. Búscalos.

2. Presionar con fuerza para obtener candidatos y contrataciones más diversos para equilibrar la balanza

Según la encuesta de Glassdoor, casi un tercio de los empleados y buscadores de empleo (32 por ciento) no solicitarán un trabajo en una empresa con falta de diversidad entre su fuerza laboral. Eso es revelador.

Lograr que los números de diversidad alcancen estándares aceptables tampoco se trata de óptica. Los estudios han demostrado que las fuerzas de trabajo más diversas son hasta un 35 por ciento más productivas que las más homogeneizadas. Más allá de eso, según McKinsey & Co., las empresas con diversidad de género a nivel ejecutivo son un 21 % más rentables que sus competidores menos diversos y los superan en un 33 %.

Estos hallazgos resaltan cuán vital es un personal diverso para el éxito sostenido. Tómese el tiempo para perfeccionar realmente el enfoque de reclutamiento y retención de su startup. Desde declarar la importancia de la diversidad en sus ofertas de trabajo hasta asegurarse de que los solicitantes pertenecientes a minorías obtengan un trato justo en el proceso de deliberación (así como en futuras promociones). Tome una página de Atlassian en la creación de una empresa más equitativa. En un año, la empresa de software había aumentado su proporción de contrataciones técnicas femeninas en un 80 por ciento, del 10 al 18 por ciento de su fuerza laboral total.

3. Pon a alguien a cargo de la diversidad y la inclusión

¿Quién está a cargo de impulsar las iniciativas de diversidad interna en su empresa? Incluso en las grandes organizaciones, solo el 52 % de las empresas de Fortune 500 tenían un director de diversidad en 2021 (en comparación con el 47 % en 2018).

Nuestra empresa no tenía una posición de este tipo desde el principio, pero lo ha corregido en los últimos seis meses. Ahora tenemos un vicepresidente de diversidad, equidad e inclusión en nuestra empresa matriz. Este rol ya ha tenido un impacto significativo en la forma en que operamos y es increíblemente refrescante.

Por supuesto, es posible que las nuevas empresas no estén posicionadas para tener un rol ejecutivo como este. Pero eso no significa que nadie deba supervisar los esfuerzos de diversidad. Asegúrese de que alguien lo sea: un asociado de recursos humanos, un reclutador o una persona de operaciones pueden ser buenos candidatos. Mejor aún, es posible que sus empleados deseen participar en un comité de voluntarios para supervisar los esfuerzos de diversidad e inclusión. No importa tanto quién esté a cargo de esta iniciativa mientras haya rendición de cuentas y responsabilidad.

4. Recuerda reflejar la diversidad de experiencias de vida

La diversidad no se limita al color de la piel y la identidad de género: ¿Los trabajadores discapacitados tienen las mismas oportunidades para brillar en su empresa? ¿Los trabajadores mayores están representados de manera justa? Piense en todos los tipos de diversidad que podrían beneficiar a su organización. Cuando emplea a personas en todo el espectro de diversidad, su visión general se agudiza. Y se profundiza el impacto de su comunidad en la inclusión y la representación.

Otro grupo de personas marginadas que a menudo se pasa por alto son las madres trabajadoras. Despejar el camino para que estas mujeres talentosas sean simultáneamente las mejores trabajadoras y madres que pueden ser es un lugar a considerar en la búsqueda de una mejor diversidad e inclusión. Unos 3,5 millones han dejado la fuerza laboral desde el inicio de la pandemia. Eso es asombroso. El estrés que las madres continúan cargando durante esta pandemia interminable no se parece a nada que haya visto.

Sea compasivo con todos los ámbitos de la vida y con aquellos que se encuentran en situaciones de vida diferentes a las suyas. Una forma de promover la comunidad entre los empleados es crear grupos de recursos para empleados. Estos permiten a los empleados espacio para charlas de mesa para discutir los eventos actuales que enfrentan sus comunidades. La empresa de pruebas genéticas médicas Invitae amplió sus esfuerzos DEI (diversidad, equidad e inclusión) en 2020. Agregó ERG (grupos de recursos para empleados) para mujeres en tecnología, empleados latinos, apoyo para el bienestar mental y más para reflejar las diversas experiencias de vida de sus empleados.

Si las tendencias actuales son una indicación, será esencial que cada emprendedor piense en el impacto positivo que está creando para la sociedad en general. Si bien es común buscar corporaciones para encabezar iniciativas de diversidad que, con suerte, se filtran a otras facetas de la vida, el hecho es que el 99 por ciento de las empresas estadounidenses son pequeñas. Los mejores talentos se sienten cada vez más atraídos por empresas impulsadas por una misión que tienen una visión más amplia de lo que la sociedad necesita para prosperar. La forma en que respondan (o no) las nuevas empresas dará forma a nuestras comunidades de manera sustancial en las próximas décadas.

¿Está su diversidad e inclusión donde debe estar? El éxito sostenido de su empresa probablemente depende de ello.