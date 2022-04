Los empleados de Disney se marchan en respuesta al proyecto de ley anti-LGBTQ de Florida

Algunos empleados de Disney abandonaron el trabajo el martes en protesta por la respuesta de la compañía a la controvertida Ley de derechos de los padres en la educación de Florida, que restringe la discusión sobre género y sexualidad en las escuelas.

Los empleados han instado a Disney a que deje de hacer donaciones políticas a ciertos políticos de Florida, incluido el gobernador Ron DeSantis, y a respaldar un plan para proteger al personal LGBTQIA+ de tales legislaciones, entre otras demandas, informa NPR . La falta de armonía dentro de la compañía ha seguido aumentando y, a principios de este mes, el director ejecutivo de Disney , Bob Chapek, se disculpó por no tomar una posición contra el proyecto de ley más rápidamente, admitiendo que debería haber sido un "aliado más fuerte en la lucha por la igualdad de derechos". También dijo que llamó a DeSantis para compartir sus preocupaciones sobre el proyecto de ley y que Disney reevaluaría las donaciones políticas en Florida, donde se encuentra Walt Disney World .

En una reunión del ayuntamiento del lunes, los ejecutivos de la compañía informaron a los empleados que Chapek participaría en un "recorrido de escucha" en un intento por aliviar las preocupaciones sobre la respuesta de la compañía al proyecto de ley, pero para muchos empleados, era demasiado poco y demasiado tarde. Según el productor de campo de CNBC, Steve Desaulniers , cientos de empleados salieron de la sede de la compañía en Burbank, California, el martes por la mañana en una muestra de apoyo que siguió a varias huelgas más pequeñas durante sus descansos de 15 minutos mientras pedían a Disney que tomara una posición más firme contra lo que los críticos han denominado el proyecto de ley "Don't Say Gay".

Los partidarios de la protesta recurrieron a Twitter para expresar su solidaridad.

Los empleados también recurrieron a la plataforma para correr la voz, y algunos señalaron el impacto que la reubicación de miles de empleados de Disney a Florida tendría en esos empleados y sus familias.

yo y toda mi sala de escritores de la subsidiaria de Disney saldremos hoy. La mitad de nosotros somos LBGTQ+. No todos están contentos Disney dio $ 300K a los partidarios del proyecto de ley "Don't Say Gay" y ahora está obligando a miles de empleados a mudarse a un estado que no los protege a ellos ni a sus hijos #DisneySayGay pic.twitter.com/Y0hrBfy9Tt