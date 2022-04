El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, será DJ en un importante festival de música este verano

Los ajetreos secundarios se están volviendo más prominentes a medida que la carrera profesional lineal y aislada casi se ha convertido en una cosa del pasado, y muchos encuentran formas de monetizar y priorizar pasatiempos e intereses fuera de su profesión estándar.

Solo pregúntale al CEO de Goldman Sachs , David Solomon, quien convirtió su pasión y afición por ser DJ en un trabajo completamente independiente que se hizo tan grande que logró colocar su nombre en festivales y conciertos entre algunos de los nombres más importantes de la música.

Lollapalooza, el famoso festival de música de Chicago que se lleva a cabo cada verano, dejó caer su alineación esta semana y anunció que Solomon (que se conoce con el nombre artístico de D-Sol) se unirá a la lista de actos musicales para el festival que se llevará a cabo. del 28 al 31 de julio.

CNN informó que un portavoz de Goldman Sachs confirmó la noticia.

“Pensé por un minuto, 'Bueno, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto?'”, dijo Solomon a Fortune en una entrevista en 2019 sobre el comienzo de su carrera como DJ . “Sabes qué, así soy yo, y nadie me diría que no jugara al golf. ¿Y por qué no debería hacerlo, porque soy un director general?”.

Solomon lanzó Payback Records en 2018, donde todas las ganancias se destinan a organizaciones sin fines de lucro destinadas a trabajar en la crisis de adicciones en los EE. UU. Actualmente es el único artista que figura en la etiqueta.

Lollapalooza será el segundo festival en el que Solomon participe, aunque será el primero de varios días de su escala.

En julio de 2020, actuó en un evento de festival de autocine de un día en Hamptons (Water Mill) encabezado por Chainsmokers, lo que generó críticas del entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por violar el protocolo pandémico.

Lollapalooza vio más de 385,000 en su festival de 2021, lo que generó duras críticas y controversias cuando se cuestionaron las pautas de distanciamiento social. Sin embargo, los asistentes al festival debían vacunarse al ingresar.

El festival de este año estará encabezado por Metallica , Dua Lipa, Green Day y Doja Cat.