Cómo formar una voz y un tono claros para su marca

Tal vez su marca ya esté bien establecida. O... es una idea que vive en tu cabeza.

De cualquier manera, llega un momento como emprendedor en el que terminará preguntándose cómo formar la voz y el tono de su marca. Especialmente cuando sabemos lo importante que se ha vuelto ganarse la confianza del consumidor.

El 81 por ciento de las personas dicen que comprarán de una marca con la que comparten valores.

La voz de tu marca será tu boleto dorado para crear una conexión auténtica con tu audiencia y generar un río de nuevas ventas. Pero primero, debes encontrarlo.

¿Qué es la voz de marca y cómo puedes encontrar la tuya propia?

La voz de la marca es la personalidad y el tono únicos con los que te comunicas con tus clientes y prospectos.

Afortunadamente, no es complicado aprender a formar la voz y el tono de su marca, solo se necesita un poco de esfuerzo. Siga estos pasos a continuación para definir una voz de marca que sea distinta, consistente y dirigida a su público objetivo.

1. Mire ejemplos de voz y tono de marca

Debe mirar otros ejemplos de voz y personalidad de marca antes de comenzar a definir el suyo propio. Para hacer esto, anote algunas de sus marcas y empresas favoritas y sus características de voz de marca.

Aquí hay dos ejemplos de las marcas más valiosas del mundo :

La voz de la marca Nike es un ejemplo estelar: es valiente e inspiradora. La voz burbujeante de la marca Coca-Cola presenta conceptos de amistad, familia y alegría.

Explore sus voces de marca favoritas y use esos ejemplos para establecer una comprensión más profunda de qué es y qué hace la voz de marca.

2. Complete una hoja de trabajo de voz de marca

Puede completar algunos ejercicios simples de voz de marca para ayudar a formar su tono.

Esto lo ayudará a explorar su público objetivo más profundamente, definir la voz de la marca de su competidor y comenzar a descubrir la dirección del tono de su propia marca.

Preparé una hoja de trabajo de voz de marca sin complicaciones para que la llenes y comiences. Siéntase libre de echar un vistazo a las preguntas en la hoja y anotar sus respuestas cuando esté listo.

3. Anota las características de voz de tu marca

Aquí está la parte divertida (nido). A continuación, profundizará en sus respuestas y definirá la voz y el tono de su marca.

Para hacer esto, eche un vistazo a las palabras que escribió en su hoja de trabajo para inspirarse. ¿Cuál es la vibración inmediata que obtienes al mirar tus respuestas? ¿Divertido? ¿Grave? ¿Inspirador? ¿Esperanzado? ¿Joven? ¿Directo?

Obtener inspiración directamente de las palabras que escribiste es un gran comienzo. Pero tendrás que ser un poco más existencial con tus pensamientos sobre tu negocio. Entonces, a continuación, pregúntese:

¿Cuál de las grandes verdades de tu marca conecta más con tu cliente ideal?

Por ejemplo, supongamos que ha escrito que la sostenibilidad es el factor más importante para su negocio de gel de baño vegano. Y su público objetivo es la Generación Z. Deberá investigar un poco sobre cómo, cuándo y dónde las personas nacidas después de 1996 están consumiendo temas relacionados con el cuidado de la piel sostenible y ético.

4. Crea pautas de voz de marca y compártelas

Esta es tu marca. Por lo tanto, debe ser el capitán del barco que guía a otros a crear de acuerdo con la voz de su marca.

Entonces, ¿cómo se crean pautas de voz de marca? Primero, asegúrese de que todos puedan acceder a las características y detalles de la voz de su marca en un documento que se pueda compartir. De esa manera, todo su equipo sabe a dónde ir para hacer referencia al tono de su marca al planificar, escribir y editar contenido.

Asegúrese de incluir una sección con ejemplos de voz de marca similares para que su equipo pueda tener una idea tangible de lo que está imaginando (las capturas de pantalla funcionan muy bien).

Luego, haga que las pautas de su marca de voz sean exhaustivas.

¿Son sus oraciones cortas y dulces como la voz de marca directa de Apple? Incluya eso en sus pautas. ¿Priorizar el bienestar es el quid de todo lo que hace su marca? Ponlo en las guías. ¿Tu color característico de amarillo representará el tono divertido de tu marca? Incluya eso en las pautas también (y bien por elegir uno, ya que los colores de la firma pueden aumentar el reconocimiento de la marca en un 80 por ciento ).

Y dado que la consistencia de la marca aumenta los ingresos en un 33 por ciento , no solo necesitará un lugar para mantener las pautas de su marca, sino que también necesitará un plan. para implementarlos de manera consistente.

5. Sé coherente con el tono de tu marca

Si has llegado hasta aquí, has trabajado mucho para encontrar la voz y el tono de tu marca. No dejes que se desperdicie.

Ahora es el momento de crear una estrategia comercial documentada y sostenible. Un plan que incluye detalles sobre cómo mantener el tono constante en todo lo que publica su empresa.

Puede gastar mucho tiempo y energía tratando de encontrar la manera correcta de descubrir la voz de su marca e incluirla de manera consistente en su estrategia comercial. Otra opción es invertir en un mentor que ya haya estado allí. El mentor puede mostrarle no solo cómo formar una voz y un tono de marca distintivos, sino también cómo ejecutar su marca sin agotarse.

Sus clientes anhelan autenticidad de usted, depende de usted cómo hará para entregarla.

