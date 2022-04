Evgeny Rylov, el campeón olímpico ruso pierde a su patrocinador por apoyar a Vladimir Putin

El nombre Evgeny Rylov es sinónimo de fuerza, resistencia y alto rendimiento. El nadador ruso se transformó en leyenda al ganar dos medallas de oro (100 y 200 metros dorso) y una de plata (relevos de nado libre 4x200) en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Su nombre ahora ocupa de nuevo los titulares por una razón diferente: Speedo la marca fabricante de artículos para natación le retiró su patrocinio después de enterarse de que el deportista había participado en un evento en favor del presidente ruso, Vladimir Putin.

Rylov asistió a un evento multitudinario en el Estadio Luzhniki de Moscú para conmemorar en el octavo aniversario de la anexión de la península de Crimea a Rusia y en el que Putin pronunció un discurso justificando el ataque que desde hace 27 días inició en contra de Ucrania. Los invitados de honor al evento subieron al estrado mostrando la letra Z que se ha convertido en la señal que el pueblo ruso utiliza para comunicar su apoyo a la invasión. Entre los invitados de honor al evento se encontraba Rylov.

Tras confirmar que el nadador estuvo en el evento, Speedo emitió un comunicado informando sobre su decisión de retirarlo el patrocinio: "Speedo confirma que ha rescindido el patrocinio de Evgeny Rylov con efecto inmediato. Condenamos la guerra en Ucrania de la forma más enérgica posible y nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania, ya que tenemos deportistas que se han visto afectados por el conflicto. Todas las cuotas de patrocinio pendientes se donarán a ACNUR (la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)".

El deportista, que además es sargento de la Policía del Óblast de Moscú, apareció en el evento acompañado por otras figuras: Alexander Bolshunov (esquiador de fondo), las hermanas Arina y Dina Averina (gimnastas), Evgenia Tarasova (patinadora artística), Nikita Katsalapov (patinadora artística), Victoria Sinitsina (patinadora artística), Viktoriia Listunova (gimnasta) y Vladimir Morozov (nadador).

Evgeny Rylov fue nombrado Deportista del Año en Rusia 2018.

